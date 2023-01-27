20+ историй о людях, у которых тактичность убавлена до минимума. А то и вовсе отсутствует
Кажется, у некоторых людей чувство такта отсутствует напрочь. Например, у соседей, которые напрашиваются в гости, когда их на самом деле не ждут. Или у малознакомых людей, критикующих внешность чужих детей. Или у продавцов, которые заявляют покупателям: «У нас тут для вас все дорого». Такие вопиющие примеры бестактности вряд ли можно забыть. Вот 20+ случаев, о которых рассказали пользователи сети. Кстати, в конце вас ждет история, где бестактность граничит с юмором и романтикой.
- У меня на левой руке большая татуировка — «рукав». Ничего непристойного, только анималистика: несколько любимых животных. Так вот, почему-то множество людей пытается схватить меня за руку и потрогать татушку со словами: «А че, настоящая?» Бесит до крайней степени. Один раз пьяный мужик в метро прямо схватил и начал откровенно мацать мою руку, за что и получил по лицу, чем был крайне удивлен. А его друг еще пытался громко убеждать меня в том, что я не права, ведь, «раз набила татушку, то сама виновата». Откуда берутся эти самородки, чтобы не сказать по-другому? © Анна Павленко
- Я, моя подруга и муж сестры все почти ровесники, нам приблизительно по 40. Встретилась нам давняя знакомая и спрашивает у меня: «О, это твои дети?» Я онемела. До сих пор не знаю, как реагировать. © Олеся Пряжко
- Подруга с мужем продали квартиру, купили дом в пригороде, сейчас делают ремонт. Ее бывшая соседка сразу заявила: «О, дом за городом — это отлично, будем летом с детьми к вам приезжать на выходные или даже в отпуск». Когда подруга вежливо ответила, что обязательно как-нибудь пригласит в гости, соседка возразила: «Да не надо нас приглашать, мы и так приедем, когда захочется, адрес точный напиши только». © Мама Дорогая / ADME
- Встретила одноклассницу, она была с младшим сыном, который сидел в коляске, а я — с 3-летней дочкой, из садика возвращалась. Одноклассница из тех людей, которые о себе ни слова не расскажут, а о тебе все выспросят. И начался допрос. Я поняла, что пора съезжать с темы, беру дочку за руку и говорю ей: «Ну что, Даша, пора домой?» Дочка сразу: «Да!» И тут эта одноклассница выдает: «Ой, Даша — это не имя, а диагноз!» © Ulia Danesh
- Иду, значит, с новорожденным сыном в коляске, встречаю соседку — чуть старше меня. Спросила имя ребенка. «Сергей», — говорю. Ее ответ: «А-а-а, что ни рожа, то Сережа!» © Ирина Новикова
- Когда с мужем поженились, купили машину. Соседка спросила меня: «Машина отца мужа?» «Нет, наша», — говорю. А она не терпящим возражения тоном ответила: «А я уже всем сказала, что машину вам дал отец твоего мужа!» Что тут возразить?.. © Karina Zheleznova
- Я натуральная блондинка (и папа, и мама — блондины). Сын тоже блондином родился. Гуляем как-то во дворе с мужем и маленьким сыном, подходит соседка и говорит: «Вот смотрю я все на вас, смотрю и понять не могу: откуда у вас сын беленький такой? Ты вроде темная, муж тоже». Я в шоке, муж остолбенел. Занавес. © Ольга Горбунова
- Как-то в транспорте мою маму встретила давняя знакомая. И она, и мама уже были в возрасте далеко за 70. Знакомая с удовольствием сказала: «Ой, как же ты постарела!» На что мама, отличавшаяся остроумием, тут же ответила: «Как прекрасно, что вы со мной заговорили! Я вас только по голосу и узнала!» © Alla Nekrasova
- Выгуливала собачку, пекинеса. Одна женщина долго смотрела, а потом говорит: «Не верила, что собаки похожи на своих хозяев, а сейчас вижу, что похожи». И добавляет: «Какой же он страшненький». © Галина Каценельсон
- Знакомые сказали, когда я родила первого ребенка: «У тебя что, сын?! Ой... Ну тебе так не идет... Лучше бы дочь!» Вы серьезно? © Марина Горбачева
- В магазине увидела интересное пальто. Вижу, мой размер, спрашиваю продавца о цене. Он с ног до головы так надменно осмотрел меня и говорит: «Девушка, а вы потянете?» Ничего не смогла ему ответить. © Нурия Аскарова
- Лет 30 назад туго было с работой. В маленьком курортном городке по своей специальности биолога ничего не нашла. Знакомый предложил временно поработать у него в санатории озеленителем. Дочь тогда в 1-й класс пошла, после школы приходила ко мне на работу, сидела в беседке книжки читала, пока я за растениями ухаживала. Картинка почти идиллическая: солнце светит, пчелки жужжат, ребенок вслух букварь читает, я траву между роз дергаю. Вдруг, надвигаясь необъятной тучей, приближается к нам постоялица санатория, характерный такой типаж с золотым запасом Гондураса в ушах, на складчатом декольте и пухлых пальцах. Удостоив меня презрительного взгляда, мадам говорит моему ребенку: «Правильно, деточка, учись, а то будешь, как твоя мать, в земле ковыряться». © Наталья Андреева
- Мне в обувном магазине продавец таким презрительным тоном сказала, что обуви 41-го размера у них нет и вообще ее делают только на заказ. Да ладно?! © Polina Paris Ivanova
- Бесит, когда говорят о внешности, детали которой никак не поменять, что-то вроде «Какие у тебя тонкие волосы» или «Фигура квадратная». Да какое ваше дело?! Какая родилась, такая и есть. © Ta Go Tattooist
- У моего 7-летнего внука ушки немного оттопырены. И вот уже 3 тетушки прямо на улице, прямо при ребенке сказали одну и ту же «остроумную» фразу: «У мальчика хороший слух, ведь у него уши музыкальные». © Надежда Синотова
- Рядом со мной в палате лежала очень полная женщина. И как-то она говорит мне: «Вы такая маленькая, худенькая. Вот если вас парализует, то вас легко можно будет переворачивать и поднимать. Спасибо, хоть не сказала, что гроб нести будет легко. © Людмила Броницки
- 8 лет назад из-за тяжелой операции отрезала длинные шикарные волосы. Люди, которых я знаю на уровне «Здрасте», до сих пор не стесняются спросить при встрече: «А где волосы?» Причем спрашивают тетки с попами шире плеч! Дамы! Займитесь собой! Я со своей прической разберусь. © Ольга Сальникова
- Дочке было года 3 или 4. Мы гуляли с ней на детской площадке. И одна бабушка мне говорит: «Это ж надо, что ваша дочь совсем на вас не похожа». На самом деле дочь похожа, да так, что я хотела бы, чтобы меньше была. Говорю: «Похожа, особенно на мои детские фотографии». Она мне: «Вы что, не видите? Она же красивая!» © Екатерина Прокофьева
- У меня очень светлая кожа, «солнечная» аллергия летом. Постоянно слышу: «Пробуй загорать понемногу», «Пробуй другие средства для загара», Пробуй солярий«, «А вот моя тетя/дядя», «Бла, бла, бла». Бесит! © Наталья Кабанова
- Мои подруги довольно широкой кости. А я всегда была 42-го размера. После 40 лет переболела ветрянкой и поправилась в ширину до 52-го размера. И вот я в гостях у одной из них. Она и подружки стали меня доставать, мол, растолстела ты очень, прямо коровой стала, гляди, муж бросит и т. д. Причем весь вечер, каждые 15–20 минут, по очереди один и тот же текст.
Потом еще и на кухне собрались толпой и опять хором то же самое. Я им в ответ: «Девчонки, что вы так расстраиваетесь? Я наконец на пятом десятке стала такой, какие вы всю жизнь». В ответ гробовая тишина и мгновенный уход из кухни всех сразу. С тех пор прошло более четверти века, меня никто из них больше не достает. А муж мой долго еще потом хохотал. © Ирина Викторова
Бонус: когда бестактность граничит с юмором
- После прогулки с ребенком в коляске подхожу к подъезду. Оттуда выходит поддатый парень лет 25. Мне тогда 31 год был. Он здоровается, придерживает дверь, чтобы мне с коляской было легче зайти, и говорит сочувственно: «Давайте я вас поцелую, вы ведь тоже молодой были...» Типа я уже старая и любви мне больше не видать, так хоть он поцелует. Сказала, спасибо, не надо. © Со Ва
С какими проявлениями бестактности сталкивались вы?
AdMe/Народное творчество/20+ историй о людях, у которых тактичность убавлена до минимума. А то и вовсе отсутствует
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