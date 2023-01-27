20+ историй о людях, у которых тактичность убавлена до минимума. А то и вовсе отсутствует

Кажется, у некоторых людей чувство такта отсутствует напрочь. Например, у соседей, которые напрашиваются в гости, когда их на самом деле не ждут. Или у малознакомых людей, критикующих внешность чужих детей. Или у продавцов, которые заявляют покупателям: «У нас тут для вас все дорого». Такие вопиющие примеры бестактности вряд ли можно забыть. Вот 20+ случаев, о которых рассказали пользователи сети. Кстати, в конце вас ждет история, где бестактность граничит с юмором и романтикой.