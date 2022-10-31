20+ фотографий, благодаря которым вы по-другому посмотрите на многие вещи

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Некоторые вещи и процессы лучше познаются в наглядном сравнении. Сразу становится понятным то, что ранее было не таким очевидным. Например, как выглядит кожа на ногах мужчины, который 50 лет работал на улице и при этом никогда не носил шорты. Или как отличаются руки одного человека в разном весе.

1. Пила после всего 15-минутной обрезки корней тиса по сравнению с новой

Как ландшафтный дизайнер, подтверждаю, что измельчение или обрезка корней — самый быстрый способ затупить или испортить любой инструмент. © pain-is-living / Reddit

2. «Слева я вешу 127,5 кг, справа — 71,5»

3. Шайба для настольного хоккея после 4,5 лет игры по сравнению с новой

4. Как пишет ручка с толщиной наконечника 0,05 мм и 1,2 мм

5. Кожа мужчины, который уже 50 лет работает на солнце и при этом ни разу не выходил из дома без штанов

6. 10-летняя флешка объемом 2 GB и новая объемом 128 GB

7. Оба этих телевизора имеют диагональ 21 дюйм

8. «Разница в цвете моих ногтей после начала химиотерапии»

9. Как свет фонарика видит камера (слева) и человеческий глаз (справа)

«Я сделал это изображение на основе научной статьи».

10. Такой град выпал в Техасе в апреле 2022 года

11. Камера тепловизора показывает разницу температур между нормальной стопой и стопой с вросшим ногтем

12. Ничего себе банан

13. Разница между 1-м и 2-м режимами нагрева тостера

14. Вот какая крошечная раковина в уборной суши-ресторана

15. Размер опилок до и после замены цепи бензопилы

16. «Сопоставил свое фото со снимком моего однояйцового брата-близнеца»

17. «Недавно моя курица снесла очень маленькое яйцо. Для сравнения: четвертак и яйцо нормального размера»

18. Отличие пиломатериалов 1946 и 2022 годов выпуска

Кстати, старая доска из ели и очень твердая, а новая — мягкая. © Fareacher / Reddit

19. «Моя мама и ее 10-месячный щенок дога»

20. «Мои старые клоги рядом с новыми. Я ходил в них 4 года»

21. «Совершенно новая менструальная чаша и та, которой я пользовалась 10 лет»

22. «Мой папа прислал мне фотографию самой большой в мире чугунной сковороды. 3,66 м в диаметре и почти 7,5 т веса»