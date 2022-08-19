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20 фото, которые могли бы озадачить даже сценаристов Discovery

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Пользователи из этой подборки, куда бы ни пошли — на кухню, на прогулку или в офис, — умудряются сделать поразительное открытие. Оказывается, пауки могут использовать приманку для ловли добычи, а черепахи за раз сбрасывать целый пласт своего панциря.

В этой статье природа предстанет во всей своей неукротимости и дикости. А в качестве бонуса редакция ADME подготовила фото того, что произошло с кексом, который простоял целый год на офисной полке.

«Моя черепаха во время линьки обычно сбрасывает лишь несколько чешуек, а тут сбросила все чешуйки за раз. Выглядит так, словно она сбросила панцирь»

«Езжу на грузовике 22 года. Но от нынешнего солнца значки на нем начали плавиться»

«Уже 4 года подряд кактус растет на металлической крыше друга»

«Друг нашел это в своем холодильнике. Он предполагает, что когда-то это было картофельное пюре»

«Паук починил сетку на моей двери»

«В саду вырос огромный гриб»

«На крыше здания постепенно разрастается болото»

«Забыл в холодильнике чили „волчьей“ марки Wolf. И вот какой похожей на шерсть плесенью обросло содержимое банки»

«В одной из аудиторий моего университета растет дерево»

«Дядя дал мне яйца, которые снесла его курица. Среди них был этот монстр»

  • Это происходит, если яйцо разбивается до того, как его снесет курица, и место трещины залечивается таким образом. © CarnivalFox / Reddit

«Эта кроха выщипывает маме волосы, чтобы свить гнездо»

«Занимаюсь пчеловодством. Вот так роятся наши пчелы весной»

«Вот что произошло с краснокочанной капустой у меня в холодильнике»

«Паук использует испортившийся помидор из моего сада, чтобы привлечь к себе добычу»

«Сегодня жена нашла гнездо шмелей под мусором во дворе. Я и понятия не имел, что они строят гнезда»

«В яйце, которое я отварил, оказалось другое яйцо»

«Пальцы моей собаки длиннее, чем мои»

«Вот такой град побил у нас машину и крышу дома»

«Птица решила свить гнездо в моей швабре»

«Мама подруги нашла этот кусок дерева, поглотивший камень»

Бонус: «Наш менеджер обнаружил в офисе кекс, который пролежал там год. Он решил его потрогать, и тут оказалось, что кекс твердый как камень»

«Но стоит надавить, и он превращается в пыль».

Какие любопытные наблюдения дома, на работе или во время отдыха на природе сделали вы?

Фото на превью JOKRxARMAGEDDON / Reddit
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AdMe/Народное творчество/20 фото, которые могли бы озадачить даже сценаристов Discovery
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