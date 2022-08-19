20 фото, которые могли бы озадачить даже сценаристов Discovery

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Пользователи из этой подборки, куда бы ни пошли — на кухню, на прогулку или в офис, — умудряются сделать поразительное открытие. Оказывается, пауки могут использовать приманку для ловли добычи, а черепахи за раз сбрасывать целый пласт своего панциря.

В этой статье природа предстанет во всей своей неукротимости и дикости. А в качестве бонуса редакция ADME подготовила фото того, что произошло с кексом, который простоял целый год на офисной полке.

«Моя черепаха во время линьки обычно сбрасывает лишь несколько чешуек, а тут сбросила все чешуйки за раз. Выглядит так, словно она сбросила панцирь»

«Езжу на грузовике 22 года. Но от нынешнего солнца значки на нем начали плавиться»

«Уже 4 года подряд кактус растет на металлической крыше друга»

«Друг нашел это в своем холодильнике. Он предполагает, что когда-то это было картофельное пюре»

«Паук починил сетку на моей двери»

«В саду вырос огромный гриб»

«На крыше здания постепенно разрастается болото»

«Забыл в холодильнике чили „волчьей“ марки Wolf. И вот какой похожей на шерсть плесенью обросло содержимое банки»

«В одной из аудиторий моего университета растет дерево»

«Дядя дал мне яйца, которые снесла его курица. Среди них был этот монстр»

Это происходит, если яйцо разбивается до того, как его снесет курица, и место трещины залечивается таким образом. © CarnivalFox / Reddit

«Эта кроха выщипывает маме волосы, чтобы свить гнездо»

«Занимаюсь пчеловодством. Вот так роятся наши пчелы весной»

«Вот что произошло с краснокочанной капустой у меня в холодильнике»

«Паук использует испортившийся помидор из моего сада, чтобы привлечь к себе добычу»

«Сегодня жена нашла гнездо шмелей под мусором во дворе. Я и понятия не имел, что они строят гнезда»

«В яйце, которое я отварил, оказалось другое яйцо»

«Пальцы моей собаки длиннее, чем мои»

«Вот такой град побил у нас машину и крышу дома»

«Птица решила свить гнездо в моей швабре»

«Мама подруги нашла этот кусок дерева, поглотивший камень»

Бонус: «Наш менеджер обнаружил в офисе кекс, который пролежал там год. Он решил его потрогать, и тут оказалось, что кекс твердый как камень»

«Но стоит надавить, и он превращается в пыль».