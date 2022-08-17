20+ умельцев, которым не нужны брендовые наряды, ведь они сами шьют одежду не хуже

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Есть в этом мире одаренные люди, которые шьют одежду сами из подручных средств. Некоторые используют даже простыни и мешки для кофе, а результат порой получается настолько крутым, что глаз не оторвать.

Мы в ADME любим смотреть на результаты труда талантливых людей и предлагаем вам присоединиться.

«У меня есть опыт работы со светодиодами, и я добавила частичку звездного неба в мое свадебное платье»

«Переделала сорочку и в восторге от результата»

Аж не верится, что такую отвратительную одежду можно перешить в настолько офигенное платье. © duckysmomma / Reddit

«Я сшила платье на свадьбу за 8 недель. Кружево пришито вручную»

У меня челюсть отвисла, когда я это увидела. © ladyofthegreenwood / Reddit

Безграничные возможности с верхом бикини

«Я сделала комбинезон моей мечты в стиле 70-х годов из ткани, которую купила в комиссионке»



Моей первой мыслью было: «Хочу такую же ткань». А второй: «Ого, она сама ее покрасила?» Выглядит грандиозно. © Alyndia / Reddit

«Сшила себе платье по случаю окончания аспирантуры»

Ты должна иметь докторскую степень по шитью, потому что это платье потрясающее. © terminalparking / Reddit

«Сшила милое летнее платьице из 2 разных тканей»

«Переделала платье, которому 30 лет»

«Я превратила эту дешевую простыню в наряд для свадьбы»

«Моя первая попытка сшить платье самостоятельно»

«В прошлом году я унаследовал швейную машинку моей прабабушки и вот сшил свою первую рубашку»

«Я сделала гигантские штаны и довольна результатом. Редко что-то получается именно так, как я задумала»

«Подготовила целый гардероб для своей 4-летней дочки из ткани, купленной в комиссионном магазине»

«Сделала юбку из пары мужских брюк карго»

«Самая ароматная куртка на свете! Я сделал бомбер из мешков из-под кофейных зерен»

«Я сшила это маленькое белое платье, чтобы пойти в нем на ужин с подругами»

Если хочется иметь брюки, которые идеально сидят по фигуре, придется сшить их самому

«Чувствую себя дорогой конфеткой»

«Превратила платье из комиссионного магазина в свадебный наряд»

«Сделала платье из недорогой простыни»

«Чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, я добавила в джинсы хлопковую ткань с рисунком»

«Впервые сшила рубашку с воротником»

«Я сама сделала платья на выпускной бал себе и подружке»

Словно принцесса и героиня Одри Хепберн из «Завтрака у Тиффани». © ramenbroodle / Reddit

«Мне так понравилась выкройка этой куртки, что я сделала подходящие шорты»

«Сшила рубашку в подарок мужу. Пуговица идеально совпала с рисунком кота»

«Я сделала свой первый наряд»

Моей первой реакцией было: «Какое милое платье... Ого! Оно светится!» Вторая реакция: «Я хочу такое же». © swankyburritos714 / Reddit

