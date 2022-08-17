20+ умельцев, которым не нужны брендовые наряды, ведь они сами шьют одежду не хуже
Есть в этом мире одаренные люди, которые шьют одежду сами из подручных средств. Некоторые используют даже простыни и мешки для кофе, а результат порой получается настолько крутым, что глаз не оторвать.
Мы в ADME любим смотреть на результаты труда талантливых людей и предлагаем вам присоединиться.
«У меня есть опыт работы со светодиодами, и я добавила частичку звездного неба в мое свадебное платье»
«Переделала сорочку и в восторге от результата»
- Аж не верится, что такую отвратительную одежду можно перешить в настолько офигенное платье. © duckysmomma / Reddit
«Я сшила платье на свадьбу за 8 недель. Кружево пришито вручную»
- У меня челюсть отвисла, когда я это увидела. © ladyofthegreenwood / Reddit
Безграничные возможности с верхом бикини
«Я сделала комбинезон моей мечты в стиле 70-х годов из ткани, которую купила в комиссионке»
- Моей первой мыслью было: «Хочу такую же ткань». А второй: «Ого, она сама ее покрасила?» Выглядит грандиозно. © Alyndia / Reddit
«Сшила себе платье по случаю окончания аспирантуры»
- Ты должна иметь докторскую степень по шитью, потому что это платье потрясающее. © terminalparking / Reddit
«Сшила милое летнее платьице из 2 разных тканей»
«Переделала платье, которому 30 лет»
«Я превратила эту дешевую простыню в наряд для свадьбы»
«Моя первая попытка сшить платье самостоятельно»
«В прошлом году я унаследовал швейную машинку моей прабабушки и вот сшил свою первую рубашку»
«Я сделала гигантские штаны и довольна результатом. Редко что-то получается именно так, как я задумала»
«Подготовила целый гардероб для своей 4-летней дочки из ткани, купленной в комиссионном магазине»
«Сделала юбку из пары мужских брюк карго»
«Самая ароматная куртка на свете! Я сделал бомбер из мешков из-под кофейных зерен»
«Я сшила это маленькое белое платье, чтобы пойти в нем на ужин с подругами»
Если хочется иметь брюки, которые идеально сидят по фигуре, придется сшить их самому
«Чувствую себя дорогой конфеткой»
«Превратила платье из комиссионного магазина в свадебный наряд»
«Сделала платье из недорогой простыни»
«Чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, я добавила в джинсы хлопковую ткань с рисунком»
«Впервые сшила рубашку с воротником»
«Я сама сделала платья на выпускной бал себе и подружке»
- Словно принцесса и героиня Одри Хепберн из «Завтрака у Тиффани». © ramenbroodle / Reddit
«Мне так понравилась выкройка этой куртки, что я сделала подходящие шорты»
«Сшила рубашку в подарок мужу. Пуговица идеально совпала с рисунком кота»
«Я сделала свой первый наряд»
- Моей первой реакцией было: «Какое милое платье... Ого! Оно светится!» Вторая реакция: «Я хочу такое же». © swankyburritos714 / Reddit
А вы можете похвастаться нарядами, которые сделали сами?
Фото на превью SpiritualAd8692 / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ умельцев, которым не нужны брендовые наряды, ведь они сами шьют одежду не хуже
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