20+ умельцев, которые могут даже из старого хлама сделать музейный экспонат
Ничто не приносит большего удовольствия, чем сделанная собственными руками вещь, которую можно с гордостью показать друзьям и близким. А еще приятнее создать что-то совершенно новое, вдохнув новую жизнь в то, что собирались выкинуть.
Мы в ADME считаем, что некоторым работам мастеров, переделавших старые вещи, самое место в музее.
Старый стол превратился в расплавленное зеркало
«Мебельный магазин прислал мне кучу запасных частей для кровати и сказал выбросить их или отдать кому-нибудь. Вместо этого я построил ящик для игрушек своему сыну»
«Я сделал шезлонг из изношенных автомобильных шин»
Старые винтажные дуршлаги стали новыми подвесными кашпо!
«Превратила старый монитор в лампу»
«Смастерила подстилку из дюжины мусорных мешков»
«Нашла эту деревянную основу ручной работы в комиссионном магазине, и получилась такая красота!»
Тарелки превратились в отличный козырек для кепки
Тарелки — музыкальный ударный инструмент. — Прим. ADME.
«Я сделал робота-гориллу из старой веб-камеры, испорченной гарнитуры и автомобильного адаптера»
«Я беру пластиковые транспортировочные ремни и делаю из них прочные, функциональные и модные сумки-корзины! Мои кошки тоже от них в восторге»
«Делаю декор для мероприятий напрокат из пластиковых бутылок из-под молока. Это моя первая работа, и я очень довольна»
«Я сделал из старых уличных ламп горшки для моих цветов»
«Мой ретротелевизор»
«Смастерил столик из гаечных ключей моего дедушки и цепи от зерноуборочного комбайна, а ножки — из задней оси автомобиля»
«Я сделал люстру из частей велосипеда и рождественских огней»
Лыжи превратились в железный трон
«Я создал гитару из пластика, собранного в океане»
«У меня есть сумка, сделанная из более чем 1 500 ушек от банок из-под газировки»
Сделанная на заказ скамья из сноубордов
«Я переделала ковбойские сапоги в сумочку и сама ее разукрасила»
«Выпиливаю подвески из старинных монет, вышедших из употребления. Работала только ювелирным лобзиком»
«Я сделала ослика из старой меховой куртки»
- У него такая идеальная мордочка. Это потрясающе! © woodwife / Reddit
«Моя жена шьет животных из старых толстовок и джемперов, я думаю, они великолепны»
- А что будет, если расстегнуть молнии? © bnlite / Reddit
- Обычная набивка для игрушек, но мы думаем сделать потайные кармашки. © slothmeister / Reddit
А какие старые вещи вы пожалели отправить на мусорку и сохранили, чтобы сделать из них совершенно новые предметы, приносящие вам радость и эстетическое удовольствие?
Фото на превью TheWishingShed / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ умельцев, которые могут даже из старого хлама сделать музейный экспонат
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