20+ умельцев, которые могут даже из старого хлама сделать музейный экспонат

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Ничто не приносит большего удовольствия, чем сделанная собственными руками вещь, которую можно с гордостью показать друзьям и близким. А еще приятнее создать что-то совершенно новое, вдохнув новую жизнь в то, что собирались выкинуть.

Мы в ADME считаем, что некоторым работам мастеров, переделавших старые вещи, самое место в музее.

Старый стол превратился в расплавленное зеркало

«Мебельный магазин прислал мне кучу запасных частей для кровати и сказал выбросить их или отдать кому-нибудь. Вместо этого я построил ящик для игрушек своему сыну»

«Я сделал шезлонг из изношенных автомобильных шин»

Старые винтажные дуршлаги стали новыми подвесными кашпо!

«Превратила старый монитор в лампу»

«Смастерила подстилку из дюжины мусорных мешков»

«Нашла эту деревянную основу ручной работы в комиссионном магазине, и получилась такая красота!»

Тарелки превратились в отличный козырек для кепки

Тарелки — музыкальный ударный инструмент. — Прим. ADME.

«Я сделал робота-гориллу из старой веб-камеры, испорченной гарнитуры и автомобильного адаптера»

«Я беру пластиковые транспортировочные ремни и делаю из них прочные, функциональные и модные сумки-корзины! Мои кошки тоже от них в восторге»

«Делаю декор для мероприятий напрокат из пластиковых бутылок из-под молока. Это моя первая работа, и я очень довольна»

«Я сделал из старых уличных ламп горшки для моих цветов»

«Мой ретротелевизор»

«Смастерил столик из гаечных ключей моего дедушки и цепи от зерноуборочного комбайна, а ножки — из задней оси автомобиля»

«Я сделал люстру из частей велосипеда и рождественских огней»

Лыжи превратились в железный трон

«Я создал гитару из пластика, собранного в океане»

«У меня есть сумка, сделанная из более чем 1 500 ушек от банок из-под газировки»

Сделанная на заказ скамья из сноубордов

«Я переделала ковбойские сапоги в сумочку и сама ее разукрасила»

«Выпиливаю подвески из старинных монет, вышедших из употребления. Работала только ювелирным лобзиком»

«Я сделала ослика из старой меховой куртки»

У него такая идеальная мордочка. Это потрясающе! © woodwife / Reddit

«Моя жена шьет животных из старых толстовок и джемперов, я думаю, они великолепны»

А что будет, если расстегнуть молнии? © bnlite / Reddit

Обычная набивка для игрушек, но мы думаем сделать потайные кармашки. © slothmeister / Reddit