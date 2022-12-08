20+ вещей, по которым мусорное ведро плакало, но в умелых руках они засияли с новой силой
Люди делятся на 2 типа: одни обожают выкидывать все испорченное или устаревшее, а другие — брать ненужную вещь и давать ей вторую жизнь. У них даже перегоревшей лампочке или осколку тарелки найдется применение, не говоря уже о том, сколько всего крутого можно сделать из старых простыней или столовых приборов.
«Дома среди хлама валялась без дела пара старых кресел. Я подумал, что можно вдохнуть в них новую жизнь»
«Опыта в перетяжке мебели у меня не было, но интернет уверял, что это не так уж и сложно, главное — стараться. Вот результат 2 недели спустя».
«Решила я „починить“ принтер и заляпала кофту чернилами. А она новая совсем, удобная. Жалко. Акрил, пара часов времени — и вуаля!»
«Ненужного фарфора в доме накопилось много, решил сделать из него кормушки. Птичкам — еда, мне — фоточки, а фарфору — не валяться на свалке»
Офисный стул, который стыдно было кому-то показать, теперь выглядит как новенький
«Последние несколько месяцев я превращал ненужные баскетбольные мячи в цветочные горшки, лампы, брелоки и многое другое»
«Связала ковер из старой одежды и простыней»
«Джинсы порвались. Решила заштопать их в технике сашико. Мне так нравится!»
- Это потрясающе! Они выглядят круче, чем новые! © projectvko / Reddit
«Мы с другом сделали декоративный светильник из винтажной камеры»
«Сшила корсетный топ из старой простыни. Кстати, он двусторонний!»
«Я собираю мусор в парках и реках и превращаю его в украшения»
У старого кресла началась совершенно новая жизнь
«Превращаю перегоревшие лампочки в елочные игрушки с ручной росписью»
«Связала сменные чехлы для наушников. Они не идеальны, но это лучше, чем покупать новые»
«Купила брюки на барахолке, правда, они оказались маловаты. Я немного поколдовала над ними, и теперь они в самый раз»
«Сделал стол из старой входной двери»
«Сшил себе пиджак из старых джинсов. Всегда хотел настоящий модный смокинг»
«Моя собака ушла за радугу, поэтому я превратил ее поводок в брелок и закладку»
«Сшила кролика из ненужных простыней»
После переделки старый комод идеально вписался в интерьер
«У меня была старая простыня. Решила ее обновить и перекрасить, но все испортила. Не беда! Зато теперь из нее получился красивый, пусть и скромный, коврик»
«Купили детям 5 лет назад батут. Надувная часть и сетка уже развалились, но сама рама была в отличном состоянии. Я сделал из нее каркас для теплицы»
«У лифчика отклеилась резинка, но я его починила. Так жаль, что нижнее белье никто не видит, ведь я очень горжусь его новым дизайном!»
«Мой кот и щенок изодрали диван. Но я нашла способ победить эти дыры»
«Шью женственные платья из мужских рубашек. На каждое платье уходит от 3 до 5 сорочек»
А вы даете вещам шанс на вторую жизнь или предпочитаете покупать новое?
Фото на превью nasohka / Pikabu
AdMe/Народное творчество/20+ вещей, по которым мусорное ведро плакало, но в умелых руках они засияли с новой силой
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