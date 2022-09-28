20 везунчиков, которые еще долго приходили в себя после похода на барахолку

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Завсегдатаи комиссионных магазинов не понаслышке знают, на какое сокровище порой можно там наткнуться. Например, на старинную машинку для вязки носков или на идеальный набор посуды. И зачастую все эти ценности стоят каких-то смешных денег — это и есть одна из главных причин заглядывать на барахолки.

«Тот случай, когда клевая вещь из комиссионки используется именно так, как я задумала»

Чугунная вафельница 1892 года, купленная на дворовой распродаже

«Не пойму, это подделка или и правда Gucci. По крайней мере вещица приятного качества и стоила сущие копейки»

«Прикупила ручную машинку для вязания носков 1923 года выпуска. На один такой носок у меня теперь уходит меньше двух часов»

«Сердце буквально чуть не выскочило из груди, когда я увидела эту прелесть. Ну как не купить»

«Нашла майку от Gigi Hadid × Frankies Bikinis за хорошую цену»

Новая стоит $ 135. Кто же за нее столько заплатит? © escoteriica / Reddit

«Прикупила кольцо с секретом»

«Угадайте, какое у меня любимое животное. Эта находка сделала мой день»

«Безумно люблю свитер с вышитыми грибами, на который недавно наткнулась на распродаже»

«Всю эту посуду нашла в разных комиссионках. И обошлось это мне совсем недорого»

«Прикупил какую-то реликвию. Похоже, на ней указаны месяцы и годы. А кольцо внутри вращается»

Это солнечные часы. Чтобы узнать время, нужно повернуть золотое кольцо так, чтобы указывало на текущий месяц, и расположить его отверстием к солнцу. © BatsNest / Reddit

«Заметила это чудесное ожерелье на стенде с дешевыми безделушками»

«Я сорвал джекпот. Все свитеры оказались моего размера»

«Пожалуй, моя лучшая покупка за долгое время»

«Заехала в свою первую собственную квартиру. Вот первая подержанная вещь, которую я купила туда»

«Вещица обошлась мне в сущие копейки. Я в восторге»

«В квартире некуда приткнуть еще одну тумбочку. Но как не купить такое чудо»

«Взяла булавку по дешевке. На ней не было никаких обозначений, и я отнесла ее ювелиру. Оказалось, что это 18-каратное золото с сапфирами»

«Не забывайте заглядывать внутрь книг в комиссионках. Только что нашел одну с подписью Брэдбери»

«Купил по дешевке. Не пойму, что это, но пахнет стариной»

Ух ты! Повезло с покупкой. Раньше так выглядели ланч-боксы. © tw_72 / Reddit