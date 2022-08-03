20+ женщин самовыражаются через одежду, да так, что не заметить их на улице просто невозможно

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Несмотря на то, что яркие цвета и необычные формы сейчас в тренде, далеко не все женщины осмеливаются выйти на улицу в чем-то экстраординарном. Но зато те, кто отказываются от серых вещей в гардеробе, привлекают внимание и вызывают улыбку у прохожих. Главное — подбирать одежду гармонично.

Мы в ADME двумя руками за запоминающиеся образы, поэтому героини сегодняшней подборки — женщины и девушки, которые отложили в сторону наскучившую классику и стали одеваться ярко.

«Переделала ночнушку из комиссионного магазина в стиле сериала „Бриджертоны“»

«Если бы я увидел вас в таком наряде на улице, это скрасило бы мой день»

«Сама сшила наряд, и получилось не хуже, чем у известного дизайнера!»

Какой милый и вдохновляющий узор! Мне нравится, что это похоже на платья Лили Пулитцер! © DebDestroyerTX / Reddit

«Я сшила радужный комбинезон из двух частей!»

«Даже не спрашивайте, почему я так позирую»

«В этом наряде я чувствую себя ведьмой»

«Ты выглядишь как олицетворение радости»

Я без ума от твоего купального костюма! © Clarius333 / Reddit

«Одеваюсь как Дафна и Велма в одном флаконе»

«Постаралась одеться ярче, чем фейерверк, который я вчера ходила смотреть»

«Эти наряд и прическа не выходят у меня из головы!»

«Моей собаке нравится, как я одеваюсь»

«Мне кажется, что этот наряд в стиле „Улицы Сезам“»

«Этим летом ношу только розовое»

«Платье розового цвета с желтыми рукавами-кимоно и желтой оборкой по подолу»

«Я называю этот образ „школьная учительница на каникулах“»

«Мне нравится розовый цвет, поэтому я была в восторге, когда нашла эту юбку в магазине!»

«Одеваюсь так, чтобы удовлетворить потребности моего внутреннего ребенка»

«Простите, я не умею позировать»

«Мой наряд для субботнего вечера»

Этот комбинезон напоминает мне тот, который Тейлор Свифт надевала на красную дорожку! © dearcsona / Reddit

Да, он точно такой же! @ americanfish / Reddit

«Стараюсь жить, как в фильмах Уэса Андерсона»

«Мне очень нравится общая эстетика — многослойность и то, что наряд не кажется перегруженным деталями»