20+ женщин самовыражаются через одежду, да так, что не заметить их на улице просто невозможно
Несмотря на то, что яркие цвета и необычные формы сейчас в тренде, далеко не все женщины осмеливаются выйти на улицу в чем-то экстраординарном. Но зато те, кто отказываются от серых вещей в гардеробе, привлекают внимание и вызывают улыбку у прохожих. Главное — подбирать одежду гармонично.
Мы в ADME двумя руками за запоминающиеся образы, поэтому героини сегодняшней подборки — женщины и девушки, которые отложили в сторону наскучившую классику и стали одеваться ярко.
«Переделала ночнушку из комиссионного магазина в стиле сериала „Бриджертоны“»
«Если бы я увидел вас в таком наряде на улице, это скрасило бы мой день»
«Сама сшила наряд, и получилось не хуже, чем у известного дизайнера!»
- Какой милый и вдохновляющий узор! Мне нравится, что это похоже на платья Лили Пулитцер! © DebDestroyerTX / Reddit
«Я сшила радужный комбинезон из двух частей!»
«Даже не спрашивайте, почему я так позирую»
«В этом наряде я чувствую себя ведьмой»
«Ты выглядишь как олицетворение радости»
- Я без ума от твоего купального костюма! © Clarius333 / Reddit
«Постаралась одеться ярче, чем фейерверк, который я вчера ходила смотреть»
«Эти наряд и прическа не выходят у меня из головы!»
«Моей собаке нравится, как я одеваюсь»
«Мне кажется, что этот наряд в стиле „Улицы Сезам“»
«Этим летом ношу только розовое»
«Платье розового цвета с желтыми рукавами-кимоно и желтой оборкой по подолу»
«Я называю этот образ „школьная учительница на каникулах“»
«Мне нравится розовый цвет, поэтому я была в восторге, когда нашла эту юбку в магазине!»
«Одеваюсь так, чтобы удовлетворить потребности моего внутреннего ребенка»
«Простите, я не умею позировать»
«Мой наряд для субботнего вечера»
- Этот комбинезон напоминает мне тот, который Тейлор Свифт надевала на красную дорожку! © dearcsona / Reddit
- Да, он точно такой же! @ americanfish / Reddit
«Стараюсь жить, как в фильмах Уэса Андерсона»
«Мне очень нравится общая эстетика — многослойность и то, что наряд не кажется перегруженным деталями»
А какой стиль одежды выбрали для себя вы?
Фото на превью americanfish / Reddit, Lumeimages/SIPA/Sipa Press/East News
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