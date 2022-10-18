9 обычных вещей, которых почему-то стесняются наши мужчины

Некоторые считают, что девушки не очень хорошие водители, зато готовить и убирать — их призвание. Ну а сколько анекдотов ходит про женскую логику, вы и сами знаете. Да только вот и мужчины страдают от бытового сексизма, и даже покупка прокладок жене может стать испытанием. Мы поспрашивали мужей, братьев и друзей о том, каких вещей они стесняются. А в бонусе покажем, как стереотипы закладываются в нас еще с детства.

Ухаживать за кожей

Казалось бы, прошли те времена, когда мужчина «должен быть лишь симпатичнее обезьяны», то есть «волосат и вонюч». При этом в нашем обществе лишь только начинают появляться привычки ухода за собой. Вот девушки все время советуют подругам своих парикмахеров и других специалистов. А вы видели мужчину, который будет обсуждать, где лучше сделать педикюр или депиляцию подмышек? В современном Китае же мужчинам уже не обойтись без косметики для ухода. Конкуренция на рынке труда повлияла на образ успешного мужчины — сегодня это молодо выглядящий человек с идеальной кожей.

Даже производители кремов делают упаковки в «мужественном» дизайне. Крем моего брата продается в черном тюбике и с головой волка, чтобы никто не подумал, что он девчачий. У брата проблемная кожа, если бы не это, кремом он бы пользоваться не стал.

Носить сандалии

Девушки надевают сандалии и с платьями, и с джинсами, носят их и в пир, и в мир. В то же время пляж — это чуть ли не единственное место, куда мужчина может надеть сандалии. С шортами можно, а вот в приличное место — неприемлемо, даже если от жары плавится асфальт. Отчасти дело в том, что мало у кого из них ухоженные ноги. Мозоли, проблемные ногти — это не то, что хочется выставлять напоказ. Вот и появляются в мужских журналах статьи наподобие «Как хорошо выглядеть в сандалиях». Современные стилисты предлагают носить модели сандалий с закрытыми пальцами.



Единственное табу от экспертов по стилю: никогда, ни при каких условиях не носите сандалии с носками.

Выбирать красивую одежду

Помимо этого, у мужчин множество ограничений в одежде. К примеру, никакого розового, цветочков или рюшей. И кто сейчас вспомнит, что в XVIII веке дворяне щеголяли в кружевных сорочках, носили башмаки со стразами и черные ботинки с красным каблуком или подошвой. Так что лубутены — женские черные туфли с красной подошвой — придумали не сегодня.

А розовый еще 100 лет назад вообще считался истинно мужским цветом. Ведь это разбавленный красный, а красный — «сильный и маскулинный». Вы только посмотрите на этот кокетливый розовый бантик у коня Филиппа III, ну милота же!

Мужчины стесняются выбирать то, что им подходит. Еле затащила мужа в магазин, выбрали джинсы, примеряет. Вышел показать, покрутился. Мы с продавщицей такие: «Вау!», а он: «Нет, давайте джинсы на размер больше». И все. Магия пропала. Клянусь вам, не надо было ему на размер больше. Мне кажется, причина в том, что мужчине нельзя быть слишком красивым.

Девушки в наше время могут выглядеть как угодно: тут вам и бохо-стиль, и классические офисные костюмы. У мужчин все сложнее. Даже в больших городах крашеные волосы и тату воспринимаются окружающими со скрипом в зубах. Ну а уж украшения — цепочки, браслеты, сережки — это вообще провокационно выглядит.

Выполнять «женскую» работу по дому

В многих семьях до сир пор разделяется работа по дому. Гвоздь вбить — это почетно, а помыть за собой посуду — фи. Почему-то парень, который наводит чистоту в доме, в глазах окружающих мистическом образом теряет свою мужественность. К подруге тесть пришел в гости — деревенский мужик старой закалки. Увидел, что ее муж помыл за собой кружку, и презрительно обозвал его подкаблучником.

Моей свекрови 80 лет, свекру — 85. Попадает свекровь в стационар, и начинаются переживания, но не за себя, а за деда: и продуктов не купит, еду себе не приготовит, и деньги с карточки снимать не умеет. Клятвенно пообещали ей позаботиться о свекре, сказали, чтобы лечилась спокойно. Приезжаем к деду, а у него все куплено, наготовлено, и даже деньги с карточки самостоятельно снял, с первого раза разобрался. Так что «бытовых инвалидов» из мужиков женщины делают сами. © Подслушано / Ideer

Пользоваться гигиенической помадой

Губы трескаются у всех — и мужчин, и женщин, а ходить с обветренными губами (особенно зимой) и больно, и неэстетично. Но, кажется, слово «помада» даже рядом не может стоять со словом «мужчина». Вышли после тренировки, зима. Ждем остальных, и тут один парень быстренько и по-деловому достает гигиеничку, наносит на губы и убирает. Клянусь, он сделал это так быстро, что, если бы я моргнула, то и не заметила бы. Я чуть челюсть не уронила, потому что это был первый и единственный раз в моей жизни, когда я видела парня за таким занятием.

Ходить на нестатусную работу

До сих пор многие люди меряют успешность мужчины его работой. Наверное, человек может быть счастлив, трудясь директором банка 24/7, утопая в дедлайнах и толком не имея времени насладиться своими деньгами. Но также, вероятно, он может быть счастлив, будучи парикмахером, обычным менеджером или преподавателем. Я собирался менять работу и выбирал между двумя. Первая — карьера, зарплата, все дела, но скучно и не по душе. Вторая более рискованна, зарплата ниже, но деятельность мне нравится. Так моя подруга сказала: «Конечно, выбирай деньги!» Женщинам можно искать себя: например, она делает мыло ручной работы и пытается это продавать, а муж должен ее в это время содержать. Причем бизнес жены может и провалиться. Но представьте себе зеркальную ситуацию: как посмотрят на мужчину, который займется творчеством, а жена будет его содержать? Общество примет это?

Мы с женой делим работу по дому пополам. Но были периоды, когда мы начинали отыгрывать сценарий «муж — добытчик, жена — хранительница очага». Надо же быть «нормальными», «как все». И я уже не уверен, у кого из нас начала ехать крыша на этой почве. Мы начали больше ссориться, столько требований у нее ко мне, у меня к ней. Брр, жуть. Может, кому-то это подходит, но далеко не всем. Очень круто понимать, что у тебя есть не просто какой-то человек рядом, а друг, партнер. © maydurovanton / Pikabu

Покупать прокладки

Не каждый мужчина может просто взять и купить прокладки для сестры / жены в магазине. Вокруг менструации все еще царит ореол некой грязной тайны и табу. Причем этот стереотип поддерживают и некоторые женщины. Мы искренне рады, если в вашей семье не так. Делала ремонт и временно жила у родителей. В ванной я аккуратно завернула использованную прокладку в обертку и выкинула в урну. Уточню, что после меня все было чисто. Но ко мне пришла разгневанная маман и стала стыдить. Говорит: «Надо было завернуть прокладку в туалетную бумажку — чтобы никто не догадался. А что, если отец и брат увидят?!» Я так и не поняла, почему мне должно быть стыдно, что у меня месячные.

Хорошо танцевать

Еще со школьных дискотек мы, девочки, с грустью наблюдаем за неловким перетаптыванием с места на место большинства парней и мечтаем, чтобы нас уверенно повели в «медляке». Но откуда этому взяться, если танцы негласно включены в перечень «не мужских» занятий? Я парень, и мне нравится танцевать. Увы, это все еще неприемлемое занятие в маленьких городах. Причем если это парные танцы, то тут тебя еще поймут, ведь на сальсе можно познакомиться с девушкой. А я постоянно слышу: «Зачем тебе это? Лучше иди в спортзал». В обществе весьма силен стереотип, что мужчины не получают удовольствие от танца.

Заниматься шитьем и рукоделием

«Это моя первая попытка сшить рубашку на пуговицах».

Рукоделие — это практически запретное занятие. Вот подумайте, много ли в вашем окружении парней, которые вяжут, шьют или, может, пекут торты. У меня есть знакомый, он косплеер. Конкурсы выигрывает. Делает очень крутые костюмы, причем не только доспехи, он и одежду шьет. Даже пошел на курсы кройки и шитья. Так слышала, как его друзья-анимешники над ним стебались. Они сами тоже делают костюмы, но кривые, а у него красивые. Они тоже шьют, но пойти на курсы — все, ты не мужик.

Бонус

Некоторые женщины жалуются на мужчин, которые принципиально не занимаются «бабской» работой. Говорят, мол, настоящие мужики перевелись, цветы с айфонами по щелчку пальцев не дарят и вот это вот все. И одновременно учат сыновей, что все женщины меркантильны, ни копейки тратить на них нельзя, и единственная функция невестки — молча обслуживать драгоценного сыночку. В принципе, даже понятно желать ребенку лучшего, а то, что эта схема нелогична в корне, — такие мелочи. © maria.may / Pikabu