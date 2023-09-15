Девушка отказалась присутствовать на свадьбе сестры, и люди в интернете ее поддержали

Свадьба — событие особое, и, конечно, и жених, и невеста хотят, чтобы она была идеальной. Кто-то устраивает пышное торжество, кто-то предпочитает праздновать в узком кругу. Но есть и те, кто решает провести церемонию в другой стране. А что же делать родственникам, которых пригласили, но добираться до этой самой страны и оплачивать в ней жилье они должны за свой счет? С такой ситуацией столкнулась героиня нашей статьи.



Итак, вот история со слов самой девушки: "Моя сестра, а ей, кстати, 28 лет, недавно объявила, что ее свадьба будет проходить в тропическом раю. Это все, конечно, здорово, вот только она ожидает, что каждый сам оплатит свою поездку и проживание. Я старше ее на 4 года, очень люблю сестренку, хочу поддержать ее. Но поездка туда станет для меня настоящим финансовым бременем. Я коплю деньги на первоначальный взнос за дом, и если возьму из сбережений, то это сильно откатит меня назад.

Когда я сообщила сестре, что не могу позволить себе поехать, она очень расстроилась и заявила, что мне плевать на ее счастье. Она даже назвала меня эгоисткой, раз я ставлю свои финансовые цели выше ее торжественного дня. Я как могла пыталась объяснить ей свою ситуацию, предлагала всяческие альтернативные способы отпраздновать ее свадьбу. Например, устроить прием в местном ресторане или помочь с организацией свадьбы, но она не согласилась.

Вчера я узнала, что она рассказала нашим родственникам, которые собираются на свадьбу, о том, что я «отказываюсь оплачивать свою долю». Ну, я и сказала ей, что она избалованная барыня, которая ждет, что все будут плясать вокруг нее и ее свадьбы. Мой телефон начал разрываться от сообщений и звонков. Кто-то меня защищал, кто-то называл грубой, невоспитанной или эгоистичной. Теперь я чувствую себя виноватой и разрываюсь на части. С одной стороны, я не хочу пропустить особенный день сестры, но с другой стороны, я не хочу жертвовать своей финансовой стабильностью. Неужели я дурно поступила?"

Люди в комментариях были единодушны: они уверяли девушку, что она не обязана тратить свои деньги, и если ее сестре действительно хочется видеть ее на своей свадьбе, она сама должна оплатить перелет и проживание. Ничего ты не плохая. Есть одно-единственное правило для свадеб, которые проходят в другом городе или стране: если вы не платите за то, чтобы туда добраться, то вы не можете даже слегка расстроиться, если кто-то отказывается приехать. © CrazyCalYa / Reddit

Некоторые люди считают, что раз они проводят свадьбу в другом городе или стране, это дает им право тратить чужие деньги. Это не так. © Beth21286 / Reddit

Эй, сестренка, я предложу тебе сделку: я приеду на твою свадьбу и оплачу все сама. А ты согласишься (в письменном виде) внести 30% залога за дом, который я хочу купить. Нет? Разве мое счастье не стоит этого? © Expert_Main7036 / Reddit

Не чувствуйте себя виноватой. Продолжайте достигать своих финансовых целей. Твоя сестра ведет себя как избалованный ребенок. Не обременяйте себя, живите своей жизнью. Приглашение на свадьбу — это приглашение, а не обязаловка. © Loud_Eye_7141 / Reddit

С каких это пор все остальные должны откладывать свои финансовые дела или, если уж на то пошло, жизнь только потому, что кто-то женится? Если вы не можете себе этого позволить, то вам совершенно не нужно туда ехать. Это больше говорит о характере вашей сестры. Не ставьте свое финансовое здоровье под угрозу только ради нее. © Roadgoddess / Reddit

Я уверена, твоя сестра злится потому, что свадебный курорт требует, чтобы там было не менее определенного количества человек. Тогда у молодоженов будет скидка или даже «бесплатная» свадьба. Минус один человек означает, что за все придется платить полную стоимость. Вот что она имеет в виду, говоря, что вы «не оплачиваете свою долю». © TheFilthyDIL / Reddit