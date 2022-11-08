20+ человек, которые познали все прелести превращения унылого пространства в интерьерную конфетку

Иногда ремонта достаточно, чтобы вздохнуть полной грудью и ощутить свежесть жизни, ведь в уютном пространстве она идет совершенно иначе. Так и хочется работать, творить, начать стремиться к чему-то и вспомнить наконец о своих мечтах. Герои нашей подборки устали смотреть на унылые стены и старую мебель, поэтому взяли все в свои руки и превратили тоскливое пространство в уютное. Давайте посмотрим на их достижения и зарядимся «ремонтным» настроением. А в качестве бонуса мы покажем, как своими руками сделать атмосферную дверь и стену из консервных банок⁠⁠.

Просто нужны новые шторы, и все будет готово!

«Комната 2,5 м на 2,7 м. Очень взволнован результатом!»

«Случилось так, что нам досталось жилье от дедушки Леши. Принимаясь за ремонт в новом доме, я в душе благодарил его за этот дом. Над ванной пришлось потрудиться больше всего»

Детская спальня на чердаке

Капитальный ремонт на кухне своими руками

«Уютная зона отдыха перед нашим камином»

«Преображение дамской комнаты. У нас была трещина в гипсокартоне рядом с унитазом, и мы решили заделать ее»

О боже, это красиво! Проделана серьезная работа. © PickingPurpleCarrots / Reddit

«Переделали ванную комнату, убрав большую ванну и установив душевую кабину»

«Итак, знакомьтесь: старенькая бабушкина гостиная»

А надо ли было тратить почти 3 года, силы и деньги на такую пошлую материю, как какая-то хрущевка, ха-ха? Ведь можно было добавить пару миллионов и купить квартиру в новостройке! © Torsus / Pikabu

Как минимум красиво. Для хрущевки — бомба! © LoBBeast / Pikabu

«До и после ремонта детской спальни. Проект включал в себя перемещение лестницы, демонтаж дымохода, электрику, установку шкафа, затем гипсокартон, штукатурку, покраску, ковер и отделку»

«Так счастлива со своей новой спальней! Почерпнула несколько идей из приложения для декора, но пошла своим путем»

Домашний офис до и после ремонта

«Ванная была от застройщика. Делал ремонт один. Вечером, после работы, в выходные дни»

Керамогранит — очень сложный в работе материал. Не везде еще герметиком промазано. Но меня устраивает результат. © studio26 / Pikabu

Молодец, что еще сказать! Да, возможно, есть огрехи, но зато сам! © marchibo / Pikabu

Теперь это не старая пугающая лестница, а уютное место

«Косметический ремонта на кухне, который мы сделали собственными силами»

«Мой балкон: до и после»

«Думаю, я закончил ремонт»

«Маленькая ванная своими руками. Бюджет на все вместе — около 50 тыс. рублей»

В такую ванную приятно заходить. Получилось атмосферно

«Ванная встречает нас ремонтом от застройщика. 60-х годов прошлого века»

Когда спальня становится уютной

«До и после переделки спальни в моем автофургоне»

Разве может спальня слева сравниться с той, что справа? Это совершенно разный уровень уюта

«До и после ремонта моей 120-летней недвижимости. Объединил 2 дома и построил дополнительные ванную и спальню. Обновил буквально все, даже бетонные полы»