Мы представили, как могли бы выглядеть герои сериала «Игра престолов», если бы его снимали сегодня

Сериал «Игра престолов» влюбил в себя зрителей по всему миру и превратил в звезд множество не самых известных актеров. Но с той поры прошло уже 12 лет, и нам стало любопытно посмотреть, кто мог бы сыграть культовых персонажей проекта, если бы его взялись снимать сейчас.