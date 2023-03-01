Мы представили, как могли бы выглядеть герои сериала «Игра престолов», если бы его снимали сегодня
Сериал «Игра престолов» влюбил в себя зрителей по всему миру и превратил в звезд множество не самых известных актеров. Но с той поры прошло уже 12 лет, и нам стало любопытно посмотреть, кто мог бы сыграть культовых персонажей проекта, если бы его взялись снимать сейчас.
Серсея Ланнистер — Марго Робби
Джейме Ланнистер — Роберт Паттинсон
Дейенерис Таргариен — Дженна Ортега
Джон Сноу — Тимоти Шаламе
Санса Старк — Сэди Синк
Петир Бейлиш — Эдди Редмэйн
Арья Старк — Дафни Кин
Теон Грейджой — Эйса Баттерфилд
Бриенна Тарт — Элизабет Дебики
Якен Хгар — Билл Скарсгард
Кейтилин Старк — Джессика Честейн
Сандор Клиган — Дэвид Харбор
Мелисандра — Карен Гиллан
Рамси Болтон — Том Холланд
AdMe/Народное творчество/Мы представили, как могли бы выглядеть герои сериала «Игра престолов», если бы его снимали сегодня
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