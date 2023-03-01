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Мы представили, как могли бы выглядеть герои сериала «Игра престолов», если бы его снимали сегодня

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Сериал «Игра престолов» влюбил в себя зрителей по всему миру и превратил в звезд множество не самых известных актеров. Но с той поры прошло уже 12 лет, и нам стало любопытно посмотреть, кто мог бы сыграть культовых персонажей проекта, если бы его взялись снимать сейчас.

Серсея Ланнистер — Марго Робби

Джейме Ланнистер — Роберт Паттинсон

Дейенерис Таргариен — Дженна Ортега


Джон Сноу — Тимоти Шаламе

Санса Старк — Сэди Синк

Петир Бейлиш — Эдди Редмэйн

Арья Старк — Дафни Кин

Теон Грейджой — Эйса Баттерфилд

Бриенна Тарт — Элизабет Дебики

Якен Хгар — Билл Скарсгард

Кейтилин Старк — Джессика Честейн

Сандор Клиган — Дэвид Харбор

Мелисандра — Карен Гиллан

Рамси Болтон — Том Холланд

Фото на превью Game of Trones / HBO and co-producers, Game of Trones / HBO and co-producers
1812
AdMe/Народное творчество/Мы представили, как могли бы выглядеть герои сериала «Игра престолов», если бы его снимали сегодня
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