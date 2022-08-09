12 признаков женщины, которая любит себя и чихать хотела на то, что люди подумают

Любить себя — это важно. Дойти до этой мысли несложно, и необязательно обращаться к психологам или лайф-коучам. Только легко это лишь на словах, а на деле же, оглянувшись вокруг, понимаешь, что большинство из нас этому не научилось. Мы не умеем себя баловать и давать себе послабления, не разрешаем себе лишний раз облегчить быт, например заказать доставку, вместо того чтобы стоять у плиты.

В сегодняшней статье ADME разбирается, какие признаки указывают на то, что у женщины здоровая самооценка и хорошее отношение к самой себе.

Она не меняет себя, чтобы выглядеть лучше в глазах окружающих

Мы закрашиваем седину и всеми силами боремся с появляющимися морщинками, чтобы не выглядеть старше, чем мы есть. Тонкие губы нужно увеличить, пару лишних кило нещадно изгнать, а то вдруг избранник увидит наши бока и убежит в закат. На женщину, которая не красит седеющие волосы и не переживает из-за лишних кило, в обществе все еще могут посмотреть косо. А тем временем оставаться собой, не переживая, что там подумают окружающие, и не подстраиваясь под их изменчивое мнение, — это правильная и здоровая практика.

Она не считает, что салонные процедуры — баловство и излишество, и не видит ничего плохого в том, чтобы доверить внешность профессионалам

Многие из нас привыкли делать дома базовые бьюти-процедуры — маникюр или маски для лица, например. Мы делаем это по разным причинам — кто-то хочет сэкономить, кто-то думает: «Неужели я сама не справлюсь? Вот еще, в салон идти». И ничего страшного, если даме просто нравится устраивать самой себе спа на дому. Но иногда за этим «все могу сама» скрывается неуверенность и мысли о том, что незачем тратить время на глупости. А тем временем это не глупости — баловать себя и позволять себе расслабляться весьма полезно.

Она умеет отстаивать свое время и свои границы

Когда подруга просит посидеть с ребенком, и вам это даже в радость, то все в порядке. Но иногда просьбы друзей идут вразрез с нашими личными планами, а отказать как-то неловко, да и обидеть человека не хочется. И мы злимся, перенося свои дела, и выполняем просьбу, чтобы никто не расстроился. Но на первом месте все-таки должны стоять собственные желания, а разовая помощь не должна перерастать в постоянную и наносить ущерб вашему спокойствию. Вероятно, кто-то на вас может и обидеться — некоторые считают, что раз вы с ними приятели, то всегда должны бросаться на помощь, а в ином случае и не подруга вы никакая. Но стоит ли тогда вообще общаться с подобными людьми?

Ей комфортно наедине с собой

Человеку, само собой, важно быть в социуме. Но социум окружает нас повсюду — и на работе, и дома, — и отдыхать от него не менее важно. Для уверенной в себе женщины нормально, к примеру, провести вечер отдельно от мужа и детей и посвятить время только себе. Умение чувствовать себя комфортно в одиночестве здорово помогает в жизни. А вот человек, у которого есть проблемы с самооценкой, раздельное времяпрепровождение иногда может воспринять как «Он не хочет проводить со мной время, значит, не любит».

Среди быта она находит время на себя, а не задвигает собственные желания на задний план в угоду рутине

Мы часто откладываем в долгий ящик занятия, которые приносят нам удовольствие, потому что быт кажется нам важнее. Вокруг столько дел — поработать, приготовить детям ужин, навести уют дома, а посидеть с подружкой или сходить в кафе одной можно и в другой раз. Только «другой раз» все откладывается и откладывается. Важный шаг на пути к гармоничным отношениям с собой — находить время для себя, чтобы с головой не погрязнуть в повседневных проблемах.

Она одевается для себя, а не для других

Обувь на высоком каблуке и платья по фигуре смотрятся великолепно, но рано или поздно мы понимаем, что в повседневной жизни такая одежда не слишком удобна. И вот в этот момент женщина, не испытывающая проблем с самооценкой, плюнет, наденет удобные кроссовки и худи и по-прежнему будет ощущать себя красоткой. И пусть кто-то скажет, что это не женственно.

Она умеет принимать комплименты

Умение принимать комплименты не такая уж простая наука. Подруга похвалит сумочку, а мы ей: «Ой, да купила на распродаже сто лет назад». Случайно встреченная знакомая отметит прическу, а мы в ответ: «Да это я сама дома красилась, не идеал, но сойдет». Но самый логичный ответ на комплимент — «Спасибо, мне тоже нравится».

Она знает, что нет ничего плохого в нежелании тащить быт на своих плечах. Вызвать клинера или купить робот-пылесос — это нормально

Многие девушки наверняка не раз слышали фразы вроде «Не любишь готовить и убираться? Хороша хозяйка». И определенно к женщинам возникает больше претензий по поводу чистоты дома, чем к мужчинам. Но современный быт давно нужно строить по-другому, не опираясь на старинные стандарты, где женщина была исключительно хранительницей домашнего очага. Сегодня все женщины работают, строят карьеру и растят детей, и поддерживать дом в идеальной чистоте времени и желания не хватает. Да, кому-то может показаться, что нанять горничную (или приобрести автоматический робот-пылесос) — это дорого и вообще незачем, но сэкономленное время, которое женщина может потратить на что-то более нужное ей, стоит того.

Она не загоняет себя в рамки строгих правил

Многие девушки ходят в спортзал и следят за питанием. Но когда тренировки становятся все более сложными, а рацион — строгим и без излишеств, это уже мало напоминает любовь к себе. Стоит нарушить эти правила, так кто-нибудь обязательно скажет: «В спортзал ходишь, а потом пирожные ешь?» Однако здоровый образ жизни должен быть построен на личном желании, а не на ненависти к своему телу. Многие корят себя за пропущенную тренировку или съеденную вкусность, но подобный перфекционизм приводит только к еще большему недовольству собой.

Она не сравнивает себя с другими

Мы неоднократно слышали фразы о том, что сравнивать себя нужно только с самим собой. Чужой успех или неудачи не должны становиться мерилом нашей собственной жизни. На деле же это выходит далеко не у всех, и мы невольно сравниваем себя со знакомыми: «Ее повысили, а меня нет», «У нее море каждый год, а я уже который год дома сижу». Еще и наше окружение с самого детства подливает масла в огонь с этими вечными «У Маши одни пятерки, а у тебя?». Но мы знаем одно: не равняться на других нормально и правильно.

Уверенная в себе дама знает, что лучше слегка переплатить и остаться с целыми нервами

Все мы знаем, что на себе лучше не экономить. Женщина, ценящая свое время, вряд ли поедет на рынок за тридевять земель лишь из-за того, что огурцы там дешевле. Она сходит в овощную лавку у дома, а оставшееся время уделит более приятным занятиям. Она скорее купит не несколько дешевых пар туфель, а одни, но качественные, и в итоге окажется в более выгодной ситуации, потому что хорошие вещи служат долго, а недорогой гардероб придется обновлять гораздо чаще.

Она не слушает чужих советов

В обществе до сих пор немало людей, которые считают нужным раздавать советы направо и налево: когда девушке стоит обзавестись семьей, какую карьеру выбрать и что носить. Дама, у которой все в порядке с самооценкой, не станет слушать чужих людей, и все решения в ее жизни будут приняты вследствие ее собственных желаний и возможностей.