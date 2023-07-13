Женщина в свои 76 доказывает всему миру, что людям ее возраста не надо говорить: «Это не носи, то не носи, а черный цвет — вообще табу»

Кэндис Лесли Сима несмотря на свои 76 лет активно ведет страничку в TikTok. На нее подписаны почти 100 тысяч человек. Женщина вдохновляет своих ровесниц и подписчиков, доказывая, что интересоваться модой и стильно одеваться можно даже в таком преклонном возрасте.

Кэндис Лесли Сима, родившаяся в Буффало, штат Нью-Йорк, на своем сайте пишет, что заинтересовалась процессом старения еще в молодом возрасте. И она никогда не понимала, почему к такому естественному для человека процессу у общества негативное отношение. Бизнес-леди пишет, что она раньше владела жилым комплексом для пожилых людей и управляла им более 32 лет. И эти годы дали ей широкое представление о том, как стареют разные люди. А несколько лет назад женщина захотела выяснить, интересуются ли модой люди ее возраста. Оказалось, что таких совсем мало. И Кэндис решила изменить отношение в обществе к старению. «Мы — не наши матери и не наши бабушки. У нас сейчас есть возможность быть продуктивными, умными, стильными женщинами даже в пожилом возрасте», — пишет Кэндис. Она создала аккаунты в соцсетях, в том числе в TikTok. В своем аккаунте @lifeinmy70s женщина регулярно делится впечатлениями о своей жизни, а также дает советы, как стильно одеваться и какие прически можно делать, когда тебе за 60+.

В одном видео Кэндис заявила, что заметила один стереотип в отношении пожилых людей. «На обложках модных журналов мы всегда видим заголовки вроде „Как лучше выглядеть в 20, 30 или 40 лет“. И никогда не видим 50, 60 и 70 лет». Блогер уверена, что лучший способ пропагандировать красоту старения — это быть самим собой. И одеваться так, как того хочет душа.

Например, в прошлом году Кэндис опубликовала клип (его просмотрело 7,5 млн человек), в котором женщина расхаживает в элегантном топе без рукавов в сочетании с бледно-голубыми брюками, босоножками на ремешках и большими солнцезащитными очками. В видео есть текст: «Тебе 60! Тебе нельзя это носить». (Именно подобные фразы часто говорят или пишут тролли пожилым дамам, которые не хотят превращаться в типичных бабушек). А в конце видео Кэндис снимает солнцезащитные очки и появляется фраза: «На самом деле мне 75».

Под клипом пользователи интернета оставили сотни комментариев в поддержку смелой женщины: «У меня просто мурашки по коже побежали, вот это королева», «Благодаря вам я больше не боюсь стареть». Кэндис противостоит троллям, советующим людям ее лет одеваться по возрасту, постоянно публикуя видео, где она демонстрирует различные наряды: брюки, леггинсы, джинсы скинни и свой любимый цельный купальник с глубоким вырезом.

Многие пользователи восхищаются ее творческим подходом к комбинированию модных вещей. Они в восторге от того, что в таком возрасте эта женщина выглядит прекрасно и носит то, что нравится ей. И берут ее пример себе на заметку, ведь Кэндис Лесли Сима в очередной раз всем доказала, что возраст — это всего лишь цифра в паспорте. А старение — естественный и прекрасный процесс. И женщинам нужно принять изменения своего тела и смотреть на них позитивно.