15 бедолаг приехали в свое арендованное жилье, а там их ждало лишь разочарование

В 2022-м индустрия туризма выросла вдвое по сравнению с 2021 годом. Это значит, что очень большое количество людей арендовали жилье. И хотя всегда можно снять комнату в отеле, многие все равно предпочитают квартиры и дома, так как они дешевле и в них можно почувствовать себя как дома. К сожалению, в таких жилищах часто есть минусы, которые не так уж и просто устранить.

1. «До заселения наш арендодатель не предупредил, что бассейном невозможно пользоваться. Ну и кондиционер в 80 % дома не работал»

Просто рай для комаров. dietcepheus / Reddit

2. Выглядит очень безопасно

3. Всего $ 500 в неделю. И магазины недалеко

4. «В туалете нас поджидал сюрприз»

5. «Забронировали комнату и по прибытии увидели это: ручка на двери сломана, а внутри висят грязные полотенца. Пришлось ехать в отель в 2 раза дороже»

6. «Бронировал комнату с видом на море. Грех жаловаться»

7. «Оказалось, что в моей съемной квартире, помимо меня, есть и другие жильцы — тараканы. В службе поддержки сказали, что это незначительный недостаток»

8. Как вам шторка для душа с плесенью?

9. Грибы растут прямо в ванной

10. «Вот что мы сняли на весенних каникулах. Кстати, мы дополнительно платили за хорошую уборку»

11. Крутой телевизор в съемной квартире

12. «Вот так выглядит наше съемное жилье после дождя»

13. «Вот в таком состоянии была квартира, когда мы приехали. Грязная посуда в раковине и пропавшая еда»

14. Вот это перфекционизм

15. «Лишь парочка сломанных вещей из последней квартиры, которую я снимал»