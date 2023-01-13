15 бедолаг приехали в свое арендованное жилье, а там их ждало лишь разочарование
В 2022-м индустрия туризма выросла вдвое по сравнению с 2021 годом. Это значит, что очень большое количество людей арендовали жилье. И хотя всегда можно снять комнату в отеле, многие все равно предпочитают квартиры и дома, так как они дешевле и в них можно почувствовать себя как дома. К сожалению, в таких жилищах часто есть минусы, которые не так уж и просто устранить.
1. «До заселения наш арендодатель не предупредил, что бассейном невозможно пользоваться. Ну и кондиционер в 80 % дома не работал»
- Просто рай для комаров. dietcepheus / Reddit
2. Выглядит очень безопасно
3. Всего $ 500 в неделю. И магазины недалеко
4. «В туалете нас поджидал сюрприз»
5. «Забронировали комнату и по прибытии увидели это: ручка на двери сломана, а внутри висят грязные полотенца. Пришлось ехать в отель в 2 раза дороже»
6. «Бронировал комнату с видом на море. Грех жаловаться»
7. «Оказалось, что в моей съемной квартире, помимо меня, есть и другие жильцы — тараканы. В службе поддержки сказали, что это незначительный недостаток»
8. Как вам шторка для душа с плесенью?
9. Грибы растут прямо в ванной
10. «Вот что мы сняли на весенних каникулах. Кстати, мы дополнительно платили за хорошую уборку»
11. Крутой телевизор в съемной квартире
12. «Вот так выглядит наше съемное жилье после дождя»
13. «Вот в таком состоянии была квартира, когда мы приехали. Грязная посуда в раковине и пропавшая еда»
14. Вот это перфекционизм
15. «Лишь парочка сломанных вещей из последней квартиры, которую я снимал»
У вас когда-нибудь был подобный опыт? Если да, расскажите, что было не так с вашим жильем.
AdMe/Путешествия/15 бедолаг приехали в свое арендованное жилье, а там их ждало лишь разочарование
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