18 оплошностей, которые в разных странах мигом выдадут в вас туриста
В каждой стране есть свои обычаи и правила поведения. Порой действия, которые считаются нормой в одной местности, совершенно не приветствуются в другой. Чтобы избежать неприятных ситуаций, туристам нужно внимательно изучить, как следует себя вести в чужом обществе. А мы собрали своеобразный список оплошностей, которые лучше не допускать в разных странах.
Австралия
- Заказывать кофе с безлактозными сливками. К употреблению кофе здесь подходят серьезно и редко разбавляют его чем-то кроме молока. Поэтому нежелательно просить добавить в напиток что-то еще. Чаще всего в кофейнях заказывают черный кофе, капучино, флэт уайт или латте.
- Ходить по правой стороне тротуара. Движение машин в этой стране левостороннее. Так же рекомендуется перемещаться и пешеходам.
Франция
- Переносить напитки со стойки на столик. В Париже есть кафе, где заказ, сделанный за стойкой, обойдется вам дешевле, чем оформленный за столиком. Поэтому если вы купите напиток на стойке и понесете его к столу, то на вас, скорее всего, накричат.
- Начинать есть до того, как всем подали еду. Обычно момент начала трапезы объявляется отдельно. Хозяин или хозяйка вечера берет в руки приборы, говорит: «Приятного аппетита», — и жестом показывает, что можно приступить к еде. Кроме того, вам не стоит самому себе наливать напиток, не предложив его остальным.
Гренландия
- Носить шорты. Гренландия — холодная северная страна. Лето здесь короткое и не очень теплое. Местные вообще не видят смысла в этот период надевать шорты. И на туристов, которые решат оголить ноги, они будут смотреть искоса.
- Гладить ездовых собак. Этих животных не воспитывают как домашних. Если хозяин не дал вам разрешения, не трогайте собак ради своей же безопасности.
Непал
- Есть левой рукой. Здесь не принято пользоваться левой рукой как преобладающей. Поэтому во время еды лучше орудовать правой. Кроме того, передавать и брать предметы стоит тоже правой рукой или обеими.
- Есть из одного блюда с другими. Также не стоит пить из общего сосуда и предлагать непальцу попробовать еду, которую вы уже сами начали есть.
Индонезия
- Говорить, что хотите купить банан. На местном рынке просто не поймут, что именно вы хотите, и попросят уточнить. Ведь в продаже есть много видов бананов, и готовятся они по-разному. А вот если вы пойдете в супермаркет, то найдете только известный нам вид банана — кавендишский.
- Прикасаться к головам людей. Для многих индонезийцев голова считается священной частью тела. Поэтому прикосновение к ней без уважительной причины в Индонезии запрещено. Особенно если вы не близки с человеком.
Швеция
- Брать свою еду в гости. Если вас пригласили в чужой дом на обед, то не стоит брать с собой дополнительную еду. Скорее всего, хозяева воспримут такой жест не как помощь, а как издевательство. И решат, что, по вашему мнению, они не умеют готовить. Лучше принести цветы или напиток.
Португалия
- Показывать пальцем. Указывать на предметы и людей считается грубым во многих странах, в том числе в Португалии. Поэтому старайтесь избегать этого жеста. Он приемлем, только если вы показываете кому-то то, что хотите купить в магазине.
- Разгуливать по улице в белых носках и сандалиях. Многим португальцам просто неприятно смотреть на такой наряд. Кроме того, женщины любят посмеяться, глядя на мужчин в таком виде. Поэтому надевать носки со шлепками нежелательно.
Хорватия
- Купаться без обуви для плавания. Пляжи в Хорватии в основном каменистые и скалистые. Чтобы не поранить ноги и чувствовать себя комфортно, лучше купить специальную обувь.
- Не оставлять на чай. По местным обычаям, после трапезы в ресторане вам обязательно нужно оставить чаевые — 10–15 % от суммы заказа.
Греция
- Отклонять приглашение в гости. Не удивляйтесь, если случайный разговор с местным жителем в Греции приведет к приглашению посетить его дом. Отказ примут за грубость. Кроме того, не забудьте взять подарок, чтобы выразить свою признательность.
- Просить разделить сумму в чеке. После трапезы в ресторане в компании не стоит просить официанта разделить сумму в чеке на всех присутствующих. Чек привязывается ко всему столику, и группа людей должна найти способ его оплатить. Иначе оплата займет много времени, и обслуживающему персоналу это не понравится. Кроме того, ваши знакомые могут посчитать вас эгоистом, если вы попросите посчитать свои траты отдельно.
- Не интересоваться, что заказывают себе остальные. В Греции принято обсуждать, какое блюдо каждый член группы планирует заказать. Это важно, потому что обычно еду берут на всех и делят между собой.
Какие из этих особенностей поведения кажутся вам логичными, а какие — немного странными?
Фото на превью AndreaA. / Depositphotos, nickpage / Unsplash
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