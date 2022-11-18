18 оплошностей, которые в разных странах мигом выдадут в вас туриста

В каждой стране есть свои обычаи и правила поведения. Порой действия, которые считаются нормой в одной местности, совершенно не приветствуются в другой. Чтобы избежать неприятных ситуаций, туристам нужно внимательно изучить, как следует себя вести в чужом обществе. А мы собрали своеобразный список оплошностей, которые лучше не допускать в разных странах.