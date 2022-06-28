18 ошеломляющих доказательств того, что в Японии инопланетяне живут, похоже
Япония хоть и находится на одной с нами планете, но иногда поражает так, что не знаешь, верить в это или нет: собак там возят в колясках, мусор носят с собой, а мороженым торгуют роботы.
Мы в ADME мечтаем увидеть Страну восходящего солнца своими глазами, а пока изучаем ее на расстоянии. Вот подборка фактов о Японии, которая дает понять, что знакомство с ней точно не будет банальным.
В сезон дождей японцы внимательно следят за прогнозом стирки и сушки белья
Во всем мире собак принято водить на поводке. А в Японии — возить в колясках
В кинотеатрах принято досматривать титры до конца. Уйти сразу после окончания фильма считается грубостью и неуважением по отношению к создателям
В японских кафе-мороженых посетителей обслуживают роботы. Они «оживают», когда покупатель прикладывает к прилавку QR-код, полученный после оплаты
В зоопарке Нагои проводят симуляцию побега бегемота, чтобы слаженно действовать в случае настоящего побега. Бегемота изображает сотрудник в костюме
В токийских автобусах можно бесплатно взять зонтик, если внезапно пошел дождь. А при следующей поездке вернуть
В японских городах большинство улиц не имеет названий, вместо этого используются номера кварталов и домов
Во всем мире привыкли к мусорным контейнерам. Но в японских городах их почти не встретишь. Принято относить мусор домой. Для этого есть даже карманные мусорки
В 2015 году Годзилла официально получил японское гражданство и был назначен амбассадором по туризму
На некоторых светофорах в Японии вместо зеленого сигнала расположен синий, так как зеленый цвет японцы считают просто еще одним оттенком синего
Японцы так любят лапшу быстрого приготовления, что создали конструктор в виде любимого блюда
Это надувной концертный зал на 500 человек, который можно перевозить с места на место
Эта клубника по вкусу ничем не отличается от обычной
В одной из японских лапшичных к супу подают раскаленное стальное яйцо, чтобы быстро подогреть его, если он остыл
В одном из отелей Саппоро есть номер, посвященный длиннохвостым синицам. В стоимость входит сладкий рулет, украшенный фигурками этих птичек
Эту подушку создали в честь гориллы Шабани из зоопарка Хигасияма. Одной рукой Шабани обнимает владельца, а другой придерживает кармашек с мобильным телефоном
В университете Токио придумали кирпичи, которые производят из выброшенных фруктов и овощей. Для этого их сушат, измельчают и прессуют
«Этого кузнечика из травы в технике оригами мой друг нашел в поезде в Токио»
Какие достопримечательности Японии вы бы посетили в первую очередь?
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