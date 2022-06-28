18 ошеломляющих доказательств того, что в Японии инопланетяне живут, похоже

Япония хоть и находится на одной с нами планете, но иногда поражает так, что не знаешь, верить в это или нет: собак там возят в колясках, мусор носят с собой, а мороженым торгуют роботы.

Мы в ADME мечтаем увидеть Страну восходящего солнца своими глазами, а пока изучаем ее на расстоянии. Вот подборка фактов о Японии, которая дает понять, что знакомство с ней точно не будет банальным.

В сезон дождей японцы внимательно следят за прогнозом стирки и сушки белья

Во всем мире собак принято водить на поводке. А в Японии — возить в колясках

В кинотеатрах принято досматривать титры до конца. Уйти сразу после окончания фильма считается грубостью и неуважением по отношению к создателям

В японских кафе-мороженых посетителей обслуживают роботы. Они «оживают», когда покупатель прикладывает к прилавку QR-код, полученный после оплаты

В зоопарке Нагои проводят симуляцию побега бегемота, чтобы слаженно действовать в случае настоящего побега. Бегемота изображает сотрудник в костюме

В токийских автобусах можно бесплатно взять зонтик, если внезапно пошел дождь⁠⁠. А при следующей поездке вернуть

В японских городах большинство улиц не имеет названий, вместо этого используются номера кварталов и домов

Во всем мире привыкли к мусорным контейнерам. Но в японских городах их почти не встретишь. Принято относить мусор домой. Для этого есть даже карманные мусорки

В 2015 году Годзилла официально получил японское гражданство и был назначен амбассадором по туризму

На некоторых светофорах в Японии вместо зеленого сигнала расположен синий, так как зеленый цвет японцы считают просто еще одним оттенком синего

Японцы так любят лапшу быстрого приготовления, что создали конструктор в виде любимого блюда

Это надувной концертный зал на 500 человек, который можно перевозить с места на место

Эта клубника по вкусу ничем не отличается от обычной

В одной из японских лапшичных к супу подают раскаленное стальное яйцо, чтобы быстро подогреть его, если он остыл

В одном из отелей Саппоро есть номер, посвященный длиннохвостым синицам. В стоимость входит сладкий рулет, украшенный фигурками этих птичек

Эту подушку создали в честь гориллы Шабани из зоопарка Хигасияма. Одной рукой Шабани обнимает владельца, а другой придерживает кармашек с мобильным телефоном

В университете Токио придумали кирпичи, которые производят из выброшенных фруктов и овощей. Для этого их сушат, измельчают и прессуют

«Этого кузнечика из травы в технике оригами мой друг нашел в поезде в Токио»