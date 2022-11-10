10+ секретов, благодаря которым звезды часами носят неудобную обувь и выглядят при этом на все сто
Знаменитым женщинам по долгу службы приходится весь день проводить в обуви на высоких каблуках. И чтобы облегчить себе жизнь, они прибегают к разного рода хитростям. Например, подкладывают массажные стельки или используют пластырь в виде спрея. Мы выделили самые действенные из этих способов обеспечения удобства.
- Чтобы обувь не доставляла дискомфорт, ее разнашивают задолго до мероприятий. Поэтому довольно часто звезд можно увидеть в поношенных туфлях. А у некоторых знаменитостей и вовсе есть любимые пары обуви, повидавшие множество красных дорожек.
- Но если на красную дорожку все же приходится надевать новые туфли, то перед выходом подошву обрабатывают жесткой пилкой для ногтей. Этот трюк улучшает сцепление подошвы с полом и помогает избежать конфузов.
- Чтобы предотвратить появление мозолей и натоптышей, вместо обычного лейкопластыря знаменитости используют полоски или бинты из тонкой ткани. Они намного мягче и плотнее обычного пластыря и лучше держатся на коже.
- Также сделать обувь более удобной помогают массажные гелевые стельки с пупырышками. Большинство из них обладают амортизирующим эффектом и снижают ударную нагрузку на суставы при ходьбе на высоких каблуках.
- При этом у каждой знаменитости есть свои проверенные лайфхаки. Например, чтобы быстро разносить новые туфли, танцовщица Дита фон Тиз замачивает обувь в воде, а потом ходит в ней до тех пор, пока она не высохнет. По словам знаменитости, этот трюк работает лучше всех.
- Перед выходом на красную дорожку Марго Робби сбрызгивает ноги противовоспалительным спреем для ног. Благодаря содержанию ментола средство обладает обезболивающим свойством и сводит на нет неприятные ощущения от ходьбы в неудобной обуви.
- А Кейт Миддлтон целый день выстоять на каблуках помогают мягкие стельки из очень тонкой кожи. Говорят, у принцессы Уэльской имеется целый набор таких стелек разных оттенков — на все случаи жизни.
- Еще одним средством, которое помогает избежать появления волдырей, является так называемый пластырь-аэрозоль. Спрей действует по принципу обычного пластыря, но пользоваться им намного проще и удобнее. Все, что нужно, — это распылить его на проблемный участок, и уже через 45 секунд на коже появляется защитная прозрачная пленка, действия которой хватает на несколько часов.
- Звездный стилист Джейсон Болден делится секретом: если ничего из этих средств не помогает и не удается достигнуть должного уровня комфорта, то они с клиентом выбирают удобную обувь, которую просто скрывают под длинным нарядом. Так, к примеру, поступила Галь Гадот на премьере фильма «Чудо-женщина» в 2017 году, надев к платью с длинным подолом сандалии на плоской подошве.
- А стилист Алисса Саттер советует своим клиенткам выбирать туфли с небольшой платформой спереди, обеспечивающей дополнительную поддержку. Дженнифер Лопес часто можно увидеть в подобной обуви.
- Также весьма удобны модели с ремешком на щиколотке, который фиксирует обувь и делает ходьбу в ней более комфортной.
- В случаях, когда звезде нужно надеть ботфорты или высокие сапоги, стилисты прибегают к маленькой хитрости: смазывают ноги клиентов восстанавливающей мазью для чувствительной и чрезмерно сухой кожи. Она помогает облегчить и ускорить процесс обувания. А, как мы знаем, при подготовке к важным мероприятиям каждая минута на счету.
- Чтобы избежать появления мозолей в межпальцевой зоне, некоторые знаменитости склеивают 3-й и 4-й пальцы ног медицинской лентой. Этот простой трюк призван ослабить давление на находящийся между этими пальцами нерв, которое вызывает боль. Женщины, опробовавшие лайфхак на себе, уверяют, что он действительно работает.
- На съемочной площадке тоже существуют свои хитрости. Если, согласно сценарию, героиня должна ходить в туфлях на каблуках, то актрисы надевают их лишь во время съемок тех сцен, в которых обувь видна непосредственно в кадре.
- В остальное же время они носят удобную обувь на плоском ходу: шлепки или уютные тапочки. Именно так поступали звезды сериала «Сплетница» Блейк Лайвли и Лейтон Мистер.
Какими лайфхаками пользуетесь вы? Поделитесь самыми действенными из них.
Фото на превью Junot / Broadimage / East News, Jackson Lee / starmaxinc.com / East News
AdMe/Сделай сам/10+ секретов, благодаря которым звезды часами носят неудобную обувь и выглядят при этом на все сто
Поделиться этой статьёй