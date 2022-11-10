10+ секретов, благодаря которым звезды часами носят неудобную обувь и выглядят при этом на все сто

Знаменитым женщинам по долгу службы приходится весь день проводить в обуви на высоких каблуках. И чтобы облегчить себе жизнь, они прибегают к разного рода хитростям. Например, подкладывают массажные стельки или используют пластырь в виде спрея. Мы выделили самые действенные из этих способов обеспечения удобства.