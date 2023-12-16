10 нелепых подарков на Новый год, которые возьмут только ради приличия, а потом закинут куда подальше

Найти идеальный подарок бывает сложно, особенно если нет четкого представления о том, что бы хотел получить человек. А вот перед приобретением некоторых вещей следует хорошенько подумать, ведь такой подарок могут неправильно понять. Мы тоже сталкивались с дилеммой выбора подарков, поэтому надеемся, что эта подборка поможет не потратить деньги впустую.

1. Кружка

«Еще одна кружка», — скорее всего, именно так подумает тот, кто получает подарок. Многие отмечают, что такой презент — это очень банально, и вероятно, его просто задвинут в дальний угол шкафа к остальным подобным подаркам.

2. Кошелек

Перед праздником многие чувствуют новогоднее настроение, которое ассоциируется с волшебством и чудесами. А подарок, связанный с финансами, можно назвать приземленным. Поэтому кошелек, скорее всего, будет передарен или возвращен в магазин. В целом, это неплохой подарок на другие праздники. Но только если вы хорошо знакомы с одаряемым и знаете, какую именно модель кошелька он хочет. Бабушка и дедушка моей жены не любили меня. Однажды на новогодние праздники они подарили мне коробку с надписью «Эдику». У меня, кстати, другое имя. Внутри лежал старомодный бумажник размером с портфель. Кожаный, с большим тиснением в виде зубра. © KenPopehat / Reddit

3. Тематические наборы сладостей

Дети получают более чем достаточно сладостей во время праздников. Их угощают просто так, когда они ходят с родителями по разным делам, например в банк или на почту. Да и с наполнением коробки угадать порой сложно. В ней могут оказаться конфеты, которые ребенок просто не захочет есть, потому что они для него невкусные. К тому же многие родители контролируют, сколько сладкого едят их дети, и сами покупают сладости, которые считают нужными. Не стоит вставлять палки им в колеса.

4. Ароматизатор для дома

Дарить освежитель воздуха в виде благовоний или спрея — это как бы сказать: «Твой дом не так хорошо пахнет». Особенно не к месту преподнести в подарок ароматизатор с сезонным запахом, ведь его использование ограничится лишь коротким новогодним периодом.

5. Новогодние игрушки

Легко погрузиться в атмосферу праздника и увлечься новогодней темой, но вещи, которые потом будут пылиться до следующего Нового года — это явно не лучший вариант подарка. К тому же, дарить новогодние игрушки, когда елка уже украшена, кажется немного нелогичным и неуместным.

6. Рамки для фото

Многие считают неприемлемым и бесполезным подарком рамки для фотографий. И действительно, если у человека их нет, то, возможно, он и не планировал развешивать фотографии по дому. Рамки также могут не подойти под интерьер. Совсем другое дело, если это рамка вместе с памятной фотографией, которая будет ассоциироваться с дарителем. Некоторые люди вообще разрешили самим себе не дарить новогодние подарки и чувствуют себя прекрасно. У нас есть рассказ об этом.

7. Кухонная утварь

Новый набор столовых приборов или кухонный гаджет может пригодиться настоящему кулинару или тем, кто только что переехал. Но для всех остальных, кто не увлекается готовкой, это просто бесполезный подарок. К тому же, праздники — это время волшебства, и совершенно не хочется получать в подарок нечто повседневное. В тот год я подарила бывшему мужу дорогущие часы, а он подарил мне блендер за $19,99. У нас уже было 3 блендера. © tealgrayone / Reddit

8. Пижама в виде животного

Слишком пикантная пижама может вогнать получателя в краску, а дарить взрослому человеку кигуруми (пижаму в виде животного) — это просто странно. У таких пижам есть застежка-молния спереди, пушистый капюшон с ушками и даже пышный хвост сзади. К категории нежелательных подарков относятся любые пижамы. Большая вероятность, что их вернут в магазин при первой же возможности.

9. Дешевые духи

Ароматы в целом очень индивидуальная вещь: кто-то отдает предпочтение только конкретным брендам, а кто-то и вовсе не использует духи из-за чувствительности к запахам. Такой подарок уместен только если даритель точно знает, что нравится человеку. А дешевые духи и подделки известных ароматов — это вообще ни в какие ворота. В лучшем случае их будут использовать как освежитель воздуха в туалете, но, скорее всего, просто выкинут.

10. Мыло

Без разницы, какой формы, аромата или из каких особых ингредиентов оно сделано. Мыло — это скорее необходимость, а не роскошь. Это точно не тот подарок, которому будут рады. Кроме того, есть риск, что вас могут неправильно понять, приняв такой презент за намек на плохую гигиену одаряемого.