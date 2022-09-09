12 проверенных советов, которые помогут отыскать качественные товары в океане барахла

Иногда непросто отыскать в магазине именно то, что нужно, особенно когда предлагают огромное количество разных продуктов и предметов. Приходится тратить много времени на шопинг, а это не всегда приятно. Вдвойне обидно бывает, если качество покупки разочаровывает. Хорошая шпаргалка на такой случай может действительно облегчить жизнь, сэкономить время и нервы.

ADME подготовил небольшой гайд с подсказками, как выбирать разные вещи и продукты, чтобы не разочароваться в их качестве, вкусе и назначении.

Как выбрать кофе

Чтобы подобрать кофе, который придется по душе, следует учесть некоторые особенности этого напитка. Два основных вида кофейных зерен — это робуста (более горькие и крепкие) и арабика (более мягкий и кисловатый вкус).

Моносорта больше подходят для черного кофе, а смеси — для употребления с молоком.

Рекомендуется использовать зерна не позднее 1–2 недель после обжарки, чтобы «поймать» наилучший вкус. Согласно рекомендациям специалистов, лучше употреблять кофе, зерна которого обжарили не более 3 недель назад.

Молотый кофе содержит больше кофеина, чем растворимый. Он также имеет разную степень помола. Очень мелкая, порошкообразная форма — для турецкого кофе и эспрессо. Средний размер помола — для фильтр-кофе и мокко. Среднекрупный — для пуровера. А крупный помол — для френч-пресса и холодного способа заваривания.

Как выбрать сковородку

Если размер сковороды можно подобрать исходя из размера плиты, а ее назначение, как правило, указывается в характеристиках, то с материалом дела обстоят не так очевидно. То, из чего сделана сковорода, может давать ей определенные преимущества. Главное — определиться, какие из них нужны именно вам. Вот что следует учитывать, чтобы не ошибиться с выбором. Из нержавеющей стали: используют профессионалы, долговечны, еда готовится равномерно, при нагревании не выделяются вредные вещества. Но если жарить на ней без масла, блюдо может пригореть.

Из чугуна: можно ставить в духовку, равномерно прогреваются и долго остывают, еда не пригорает при правильном использовании, очень долговечны, работают на индукционной плите, но имеют большой вес.

Из алюминия: бюджетный вариант, не ржавеют, легкие, просто чистятся, быстро нагреваются, но нельзя использовать на индукционной плите.

С керамическим покрытием: экологичны, можно нагревать до высоких температур, легко чистить, позволяют готовить без масла — на них почти ничего не пригорает (особенно пока сковородка новая), но неравномерно нагреваются, менее прочные по сравнению с другими, не подходят для индукционной плиты.

Как выбрать бюстгальтер

Чтобы правильно подобрать бюстгальтер, который будет идеально сидеть, обратите внимание на следующие элементы. Пояс: важно, чтобы пояс плотно прилегал к грудной клетке, так как именно он поддерживает грудь. Поэтому тут не надо полагаться на лямки. Просуньте 2 пальца под пояс, если между ним и спиной получилось примерно 2,5 см и это не добавляет дискомфорта, то размер подходящий. Также пояс должен быть комфортным, если его застегнуть на самый последний крючок (в процессе стирки и носки посадка будет становиться свободнее).

Лямки: должны комфортно располагаться на плечах, то есть не слетать и не быть слишком тугими.

Чашки: должны хорошо лежать на груди, если она вываливается или передавливается, значит, размер мал. И наоборот, если чашки слишком велики, то в них будут пустоты.

Как выбрать мясо

Советы ниже помогут выбрать самое свежее мясо. Запах: свежий, естественный, без посторонних примесей. Например, испорченная свинина будет пахнуть аммиаком.

Цвет мяса: хорошая говядина и баранина имеет фиолетовый оттенок (самое свежее мясо) или ярко-красный цвет (свежий продукт, подвергшийся воздействию кислорода); свежая свинина должна быть полностью розовой (однако оттенки могут отличаться в зависимости от части тушки), серые или коричневые пятна — плохой признак.

Цвет жира: если крупный рогатый скот кормили зерном, то цвет жира будет белым, а если травой, то желтовато-белым. Совсем другое дело в отношении свинины: желтый жир будет признаком несвежего мяса.

Упругость: если на мясо надавить пальцем и убрать его, свежий продукт быстро восстановит свою форму, а на испорченном останется вмятина.

Как выбрать зубную щетку

Головка высотой не более 2,5 см и шириной около 1,5 см поможет отчистить даже труднодоступные коренные зубы.

Жесткость щетины следует подбирать по ситуации. Для чувствительных и детских зубов — мягкую. Против зубного камня — жесткую, но на постоянной основе ее использовать не рекомендуется. Оптимальный вариант, который подходит большинству, — щетки средней жесткости.

Синтетическая щетина безопаснее, так как сдерживает рост бактерий, а не накапливает их, как это делает натуральная. Кроме этого, синтетику легче мыть и сушить. Натуральную щетку нужно менять уже через 6 недель, а синтетическую — каждые 3–4 месяца.

Разноуровневая щетина чистит зубы намного лучше, а вот силиконовые вставки на рабочей поверхности щетки — бесполезный атрибут.

Как выбрать соевый соус

Существуют разные виды соевого соуса, которые отличаются составом и применением. Светлый — это китайский соус, который состоит из бобов, пшеницы, соли и воды. Используется как приправа для уже готовых блюд.

Темный — китайский соус, в котором кроме основных ингредиентов (пшеница, соль, вода, бобы) используются различные добавки, например крахмал или креветки. Он более густой и, как правило, используется непосредственно в процессе приготовления пищи, так как при нагревании улучшает аромат и внешний вид блюд и раскрывает свой вкус.

Тамари — вид японского соуса, который считается безглютеновым, так как обычно не содержит в своем составе пшеницы. Он более соленый, поэтому используется для макания еды, например суши.

Как выбрать авокадо

Поскольку цвет авокадо может зависеть от его сорта, а выяснить его не всегда возможно, то при выборе спелого плода лучше обращать внимание на его твердость. Слишком мягкое, кашеобразное авокадо — перезревшее, слишком твердое — недозревшее. Оптимальная зрелость плода — когда при нажатии он слегка продавливается пальцами, но остается упругим.

Если не планируется съедать авокадо в день покупки, можно выбрать чуть более твердый плод. В этом случае он может храниться от 1 до 4 дней и не сгниет, а, наоборот, дозреет. Чем тверже авокадо, тем больше времени придется ждать, чтобы его съесть.

Осмотрите плодоножку: если она легко отделяется и область под ней зеленая, значит, перед вами спелое авокадо, готовое к употреблению. Коричневые пятна свидетельствуют о том, что плод перезрел и внутри тоже будет частично коричневым. А если плодоножку отделить не удалось, значит, фрукт еще не созрел.

Как выбрать оливковое масло

Лучшим сортом оливкового масла считается экстра-класс, или Extra-Virgin. Такое масло является наиболее полезным и качественным, сохраняет натуральный вкус и аромат, а также считается полезным для здоровья. Распознать его можно по следующим признакам. Холодный отжим: при производстве этим способом оливки не подвергались высокой температуре. Хотя с ее помощью удается получить больше масла, тепло также разрушает то, за что так ценится этот продукт, — нежный вкус и аромат первого холодного отжима. В данном случае речь идет о температуре не выше 27 °С.

Возраст: масло не становится с возрастом лучше. Обычно период между датой отжима и окончанием срока годности равняется 1 году. Рекомендуется употреблять масло в течение месяца после покупки, а не хранить его слишком долго.

Вкус: если есть возможность, рекомендуется попробовать масло. Пряные, цветочные, ореховые, фруктовые и травяные нотки можно почувствовать только во вкусе или аромате, визуальной оценке это не поддается. Эффект от проглатывания высококачественного оливкового масла первого отжима называется амато. Описать его можно так: на кончике языка ощущается перечное послевкусие, которое затем переходит в дальнюю часть полости рта.

Цвет: а вот этот показатель не позволяет определить качество продукта. Даже хорошее оливковое масло первого холодного отжима может быть как темно-зеленым, так и золотисто-желтым.

Происхождение: лучшее масло выращивается, отжимается и разливается по бутылкам в одной и той же стране. Надпись на упаковке «Продукция Италии» говорит лишь о том, что масло было разлито в этой стране. Это может означать, что сырье из какой-то другой страны транспортировано в Италию, и все, что сделали там, — это разлили по бутылкам.

Как выбрать подушку

Выбор подушки зависит от того, в какой позе человек предпочитает спать. Ее главная задача — поддерживать тело в комфортной позиции. Правильная подушка должна держать голову, шею и позвоночник в нейтральном положении. Проверить это можно так: уши должны находиться на одной линии с плечами, а подбородок — на одной линии с грудной клеткой. Выбор подушки в зависимости от позы сна — приоритетный критерий для данного аксессуара. Сон на животе: в такой позе спать не рекомендуется, но, чтобы минимизировать вред для здоровья, понадобится мягкая подушка высотой 5 см или ниже из пуха, пера или сжимаемого синтетического наполнителя.

Сон на боку: нужна высокая подушка, которая будет снимать нагрузку с плеча (если оно врезается в матрац, значит, вам нужна подушка повыше), жесткая или средней жесткости, с взбиваемым наполнителем или таким, который принимает форму. Рекомендуется положить еще одну подушку между коленями, так как она помогает выровнять положение верхней части бедра.

Сон на спине: идеальным вариантом станет подушка средней высоты и средней жесткости, которая будет поддерживать голову в нужном положении по отношению к позвоночнику.

Как выбрать банан

Если банан имеет желтый цвет в середине и зеленоватые кончики, его можно смело покупать. Это означает, что плод находится в середине спектра созревания. Съесть его можно попозже.

Когда банан желтый с небольшими коричневыми вкраплениями, его можно употреблять в пищу сразу. А темные пятнышки называются сахарными и являются признаком зрелого плода.

Если плодоножка легко отламывается, значит, фрукт уже созрел.

Банан, который чистится с трудом и имеет зеленоватый цвет, вероятнее всего, будет горьким на вкус, а также может вызвать расстройство пищеварения.

Выбирайте бананы яркого цвета, пухлые, без вмятин и признаков повреждения. Темные участки и вдавленные области говорят о повреждении плода внутри.

Тусклый цвет является признаком переохлаждения или, наоборот, перегревания во время хранения.

Как выбрать рыбу

Охлажденная рыба имеет свежий мягкий запах; пахнуть рыбой, аммиаком, чем-то кислым и посторонним хороший продукт не должен.

Глаза должны быть выпуклыми, блестящими и ясными.

У качественной рыбы плотная тушка, у которой мякоть пружинит при воздействии, то есть на ней не остается вмятин после нажатия. Но слишком мягкая и серая мякоть — признак некачественной рыбы.

Если плавники влажные, а жабры ярко-красные — рыба хорошая. Если они сухие, покрыты слизью и плохо пахнут, рыба несвежая.

Филе не должно быть потемневшим или подсохшим по краям.

У предварительно замороженной рыбы не всегда блестящие глаза или плотная мякоть, однако пахнуть они должны свежестью, а не чем-либо кислым.

Кожа у свежей рыбы не имеет повреждений, а чешуя плотно прилегает к телу. Поверхность плотная и блестящая, может выскальзывать из рук. Если чешуя отлетает, цвет изменился, а кожа потрескалась — перед вами несвежая рыба.