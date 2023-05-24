13 хитростей, благодаря которым уборка больше не будет такой изнурительной

Большинство из нас приходит в легкое уныние, когда понимает, что пора проводить масштабную уборку жилья. Ведь снова нужно тратить в лучшем случае полдня и возиться все это время с тряпками, моющими средствами, пылесосом. Вот только процесс наведения чистоты можно ускорить, если взять на вооружение хитрости, к которым прибегают профессиональные уборщики.

1. Перед наведением порядка собирайте корзину для уборки

Уборка порой превращается в спринт по дому в поисках необходимого средства или инструмента. Этого можно избежать, если перед наведением порядка собрать корзину со всем, что должно пригодиться. Это буквально должна быть корзинка или что-то похожее на нее, чтобы было удобно носить ее по дому.

2. Делайте уборку сверху вниз и слева направо

Сверху вниз делают уборку, потому что пыль можно нечаянно стряхнуть на пол, и его придется мыть или пылесосить повторно. Поэтому, чтобы не делать одну и ту же работу дважды, лучше начинать именно сверху. А слева направо следует двигаться при уборке, чтобы точно помнить, где уже было убрано. Разумно также делить комнаты на секторы.

Не рекомендуется открывать окна, а также лучше выключить кондиционер и вентилятор до того, как вытереть пыль. В противном случае она будет потоками воздуха разноситься по всей комнате.

3. Чистите вытяжку линейкой

Пыль на решетках вентиляции можно убрать разными способами, самые действенные из которых — втянуть ее пылесосом или продуть вытяжку баллончиком сжатого воздуха. В любом случае после очистки от основных загрязнений стоит протереть вытяжку влажной тканью: удобнее всего сделать это, намотав тряпку на обычную линейку.

4. Подождите, пока чистящие средства подействуют

Эксперты по уборке советуют сначала нанести чистящее средство на поверхность и оставить на 15 минут (или на время, указанное на упаковке), а уже потом чистить. Так не придется усердно тереть загрязнения, а во время ожидания можно убрать что-то другое.

5. Кипятите воду в микроволновке, чтобы ее легче было мыть

Пар в микроволновке буквально способен творить чудеса: достаточно поставить в микроволновку емкость с водой и дать воде хорошенько покипеть. Все, что вам останется, — это протереть стенки печи влажной тканью. Также этот лайфхак поможет легко отмыть мультиварку, в частности крышку и клапан для выхода пара. А вот с духовкой справляться придется своими силами.

6. Не используйте ведро с водой, чтобы помыть полы

От лишней воды на полу грязи порой становится только больше, ведь мы растаскиваем ее на ногах. Кроме того, могут образоваться разводы. Лучше распылить разбавленное моющее средство по полу с помощью пульверизатора и пройтись шваброй из микрофибры. Так не придется таскать за собой тяжелое ведро.

7. Помойте стекла с помощью крахмала или уксуса

Некоторые советуют использовать для стекол и зеркал не чистящий спрей, а чистящую пену — она не стекает по поверхности и не оставляет разводов. Но есть и совсем бюджетные средства. Например, кукурузный крахмал, разведенный в воде, также отлично справится с мойкой стекол. Раствор уксуса с водой тоже послужит для этой цели. Важно протирать стекла безворсовой или замшевой тканью — они полируют стекла до блеска. И по возможности не стоит мыть окна в жаркую погоду: из-за того, что влага быстро испаряется, остаются разводы. А вот в Китае для чистки стекол и вовсе применяют лук. Вот статья, в которой собраны лайфхаки по уборке, которые используют в Китае, — «10 лайфхаков для уборки из Китая, которые стоит попробовать уже в эти выходные».

8. Мойте бутылки при помощи риса

Отмыть изнутри бутылки с узким горлышком — тот еще квест: даже с помощью специальных узких щеток не всегда удается добиться нужного эффекта. Если вы как раз столкнулись с такой проблемой, попробуйте прибегнуть к хитрости с рисом. Просто налейте немного воды в бутылку, добавьте горстку риса и каплю моющего средства. А затем закройте или плотно накройте ладонью горлышко и хорошенько потрясите. Рис соскребет со стенок грязь, и бутылка будет как новенькая.

9. Мойте пол в ванной руками

Швабра, конечно, очень удобна для мытья полов. Но в ванной не такое уж большое пространство, и по нему лучше пройтись с мокрой тряпкой в руках, предварительно побрызгав пол моющим средством. Зато так точно получится протереть все те места, куда не пролезает швабра, например за унитазом или под раковиной.

10. Используйте бритву, чтобы удалить краску с одежды

Если вы и ваши дети любите рисовать, то вы наверняка не понаслышке знаете, как нелегко избавиться от пятен краски на одежде. Однако выход есть: вместо того чтобы отмывать запачканные места, попробуйте отчистить их с помощью одноразовой бритвы. Правда, метод подойдет не для всех типов ткани, но как минимум отлично сработает на шерстяных вещах и джинсах.

11. Сначала все разберите, а потом убирайтесь

Если какие-то предметы мешают уборке поверхностей, то лучше их сначала разобрать и разложить по местам, а уже потом приступать к уборке, чтобы ничего не мешало. То же самое стоит сделать, например, со столом: сначала убрать все с него и уже потом протирать пыль. А после расставить вещи обратно. Это займет гораздо меньше времени, чем переставлять предметы, чтобы протереть под ними.

12. Используйте садовые перчатки для удаления пыли

Нужно очень много терпения, чтобы вытереть всю пыль с цветов, декоративных безделушек и прочих мелких элементов интерьера. Но и этот процесс можно сделать проще, если заменить громоздкую для таких маленьких деталей тряпку парой хлопчатобумажных садовых перчаток и просто пройтись руками по всем поверхностям.

13. Разместите 2 придверных коврика на входе

Еще одна крайне эффективная «ловушка» для грязи — это придверные коврики. Вместо 1 постелите 2: снаружи и внутри квартиры. Таким образом вы обеспечите подошвам обуви двойную очистку, и проникновение в коридор слякоти или песка заметно уменьшится.