14 правил этикета, благодаря которым вас будут воспринимать как особу благородных кровей

Сложно найти человека, который мог бы сказать о себе, что он плохо воспитан. Все мы стараемся быть вежливыми и хотим верить, что у нас это получается намного лучше, чем у той грубой барышни в очереди. Ярко выраженную невоспитанность заметить нетрудно. Но бывают случаи, когда привычные и, казалось бы, безобидные действия граничат с сущим невежеством, а правильное решение не всегда очевидно.

ADME подготовил небольшую памятку с правилами, которые помогут выйти на новый уровень в области проявлений хорошего тона.

1. Кидать жвачку в урну

Жвачка в неподходящих местах — распространенная проблема. Исследования показали, что отчистить ее от поверхности настолько непросто, что в некоторых странах на уборку выделяется весьма внушительная часть бюджета. Не стоит оставлять жевательную резинку в унитазе или писсуаре. Рано или поздно кому-то придется ее убирать оттуда, а это далеко не самое приятное занятие. Лучше сразу отправить жвачку в мусорное ведро.

2. Быть хорошим слушателем

Умение хорошо слушать — это способ проявить уважение. Оно заключается не только в том, чтобы не перебивать собеседника. Также это подразумевает, что нужно не забывать смотреть в глаза, проявлять интерес к разговору, запомнить все имена, предложить человеку рассказать о себе.

3. Уступать место в общественном транспорте

Все наслышаны о том, что нужно уступать место в общественном транспорте. Чаще всего подразумевается, что вежливость проявляют мужчины в отношении молодых девушек и пожилых дам. Однако если стоит пожилой мужчина, то он имеет приоритет. Поэтому свое место следует предложить сначала ему, даже если рядом стоит молодая женщина. Уступать место старшему могут в том числе и дамы.

4. Пить воду правильно

Когда мы пьем через горлышко, в воду попадают слюна, частицы пищи, бактерии и микробы. Они же скапливаются и вокруг горлышка. Вряд ли кому-то захочется, чтобы все это попало в его организм. Поэтому передавать другим людям емкость, из которой был сделан хотя бы один глоток, очень негигиенично. Если бутылка предназначается не только для вас, стоит пользоваться кружкой или другой персональной посудой. Также не рекомендуется делать долгие глотки во время переговоров, поскольку они могут быть шумными и отвлечь окружающих.

5. Доставать еду изо рта не привлекая внимания

Если по какой-то причине требуется достать остатки пищи изо рта, постарайтесь делать это не прилюдно, а прикрываясь салфеткой. Если другого выбора нет, то доставайте пищу тем же способом, что и помещали ее туда: Еда, попавшая к вам в рот при помощи столовых приборов, извлекается приборами.

Остатки блюда, которое едят руками, извлекаются при помощи рук (например, косточки).

6. Можно попробовать еду другого человека

Чтобы попробовать блюдо вашего компаньона, вы можете передать ему свою вилку, и тогда он вернет ее вам вместе с отрезанным кусочком. Если вы сидите рядом, то допустимо придвинуть свою тарелку таким образом, чтобы сосед положил кусочек блюда на край посуды.

7. Признаться, если у вас не получается оплатить счет

При оплате счета в кафе тоже могут случаться конфузы. Если на вашей карте недостаточно средств или оплата картой невозможна, а наличные вы с собой не захватили, из положения можно выйти следующим образом: Предупредить официанта о том, что вам требуется сходить к банкомату и снять деньги.

Объяснить сложившуюся ситуацию присутствующим за столом, попросив оплатить ваш счет. В этом случае рассчитаться с друзьями необходимо в течение 24 часов.

8. Забирать остатки еды

Допустимо забрать с собой что-то из оставшейся еды в кафе. Вы можете попросить специальный пакет для еды или контейнер либо же заранее взять их с собой. Исключение — это свидания и деловой обед или ужин. В таких ситуациях забирать что-то из пищи не принято. В случае деловой встречи рекомендуется заказать порцию поменьше или какое-то не слишком сытное блюдо. Если еда все же осталась, положите вилку и нож на правую сторону тарелки, а салфетку оставьте на коленях до тех пор, пока все не выйдут из-за стола. Если что-то съедобное осталось при посещении гостей, забирать это тоже не рекомендуется. Все, что вы приносите, считается подарком хозяину, в том числе еда. Поэтому забирать остатки блюд не допускается, даже если их принесли вы сами. Исключение составляет только личная просьба хозяина унести что-нибудь с собой, а также ситуация, когда вы пришли в гости к членам семьи или близким друзьям.

9. Придерживать тарелку, пока компаньон кладет еду

Полагается придерживать тарелку с общим блюдом, пока сосед наполняет свою. Но если он взял блюдо из ваших рук, то далее действует самостоятельно.

10. Посуду передавать ручкой вперед

Молочники и другую подобную посуду принято передавать ручкой в сторону принимающего. Это логично, поскольку вашему компаньону нужно взять предмет так, чтобы не уронить его. Упрощая ему задачу, мы проявляем вежливость.

11. Спрашивать разрешение взять с собой домашних животных

Домашние питомцы — самые замечательные существа на свете для каждого владельца. Но по правилам хорошего тона, чтобы взять маленького (или большого) друга с собой на мероприятие, следует предварительно уточнить, допустимо ли это.

12. Не заходить в спальню в гостях

Спальня — это одно из самых личных пространств в доме. Если заглянуть (а тем более войти) туда без спроса, это может доставить дискомфорт хозяевам, ведь вы нарушите их личные границы. Хорошо воспитанные люди, находясь в гостях, никогда так не поступят.

13. Не заглядывать в холодильник и не берать еду без разрешения

Гостеприимный хозяин позаботится о том, чтобы накрыть на стол. Если вы проголодались, не стоит заглядывать в холодильник или кухонные шкафы, а тем более брать что-либо оттуда без разрешения. Это дурной тон. Спросите, можно ли что-то перекусить, или предложите оформить доставку еды.

14. Не закидывать ноги на мебель

Конечно, бывает очень удобно закинуть ноги на диван или кофейный столик, однако владелец дома может расценить это как проявление неуважения. Не имеет значения, в тапочках гость или в носках: закидывать ноги на мебель в чужом доме невежливо.