15 вещей в ванной комнате, из-за которых гости сморщат нос и не зайдут даже руки помыть

Сложно переоценить важность правильного обустройства ванной комнаты. Ведь именно здесь начинается каждое наше утро, да и гости первым делом заглядывают в санузел и приводят себя в порядок после улицы. Но если в одной ванной хочется задержаться подольше, то в другой люди торопливо споласкивают руки и стараются побыстрее уйти в другое помещение. И дело, как водится, в мелочах, на которые многие даже не обращают внимания.

Россыпь косметики на полках и у раковины

Во-первых, подобные завалы смотрятся как минимум неаккуратно. Во-вторых, тушь, кремы и помаду нежелательно хранить в ванной, так как во влажной и теплой среде на них могут начать расти бактерии. Именно они могут стать причиной проблем с кожей — от раздражения до появления высыпаний. Так что лучше выбрать полочку для косметики в прохладном и сухом месте.

Разбросанные ювелирные изделия и бижутерия

Конечно, может показаться, что хранить эти мелочи в ванной — хорошая идея. Положили у зеркала вечером, а утром умылись, привели себя в порядок — и снова надели. Но на самом деле это довольно глупо: украшения ни в коем случае нельзя держать во влажной среде, потому что они быстро потускнеют. А еще вы рискуете потерять любимые сережки, ведь другие домочадцы могут нечаянно смахнуть их на пол или еще хуже — в сток раковины.

Мочалки, скопом висящие на смесителе

Лучше отвести пестрым губкам и мочалкам отдельное место рядом с душевой или ванной. Например, подвесить на крючки или сложить в пластиковый контейнер и убрать на полку.

Бытовые средства, которые хранятся на стиральной машинке

Попробуйте убрать все лишние вещи со стиральной машинки с глаз долой, и вы увидите, как преобразится вид вашей ванной. Бытовая химия и косметические средства, выставленные на всеобщее обозрение, визуально загромождают и без того небольшое пространство комнаты. Не забывайте своевременно расчищать этот «островок захламленности».

Жидкое мыло в заводской упаковке

Обилие разноцветных флаконов на раковине является источником визуального шума. Советуем переливать жидкости в специальные емкости, подходящие под дизайн ванной комнаты. А также обратить внимание на автоматические сенсорные диспенсеры для мыла. Они не оставляют подтеков, экономичны и смотрятся очень стильно.

Угловая полка из хромированной стали

Подобные полки стоят недорого, поэтому их можно встретить во многих ванных комнатах. Но в условиях повышенной влажности на них быстро образуется ржавчина, ведь хромированное покрытие со временем истирается и металл подвергается коррозии. Отдавайте предпочтение полочкам из стекла, нержавеющей стали или латуни. Они будут смотреться дорого и стильно.

Хозяйственная губка вместо мыльницы

Непрезентабельно выглядит и точно не принесет удовольствия от процесса мытья рук. Мыло размокает, становится мягким, рыхлым, а сама губка настолько пропитывается мыльным раствором, что больше напоминает склизкую субстанцию. Для экстренных случаев такое неожиданное решение вполне сгодится, но для постоянного использования лучше задействовать качественный и стильный аксессуар.

Халаты, висящие на двери

Ванная комната — место повышенной влажности, поэтому хранение халатов на двери чревато тем, что они отсыреют, станут идеальной средой для бактерий и начнут издавать неприятный запах. Халаты (впрочем, как и чистые полотенца) следует держать в другой части квартиры.

Запасы туалетной бумаги в заводской упаковке

Вскрытые и разорванные упаковки туалетной бумаги, стоящие на всеобщем обозрении, увы, не прибавят уборной лоска. Если место для хранения рулонов не предусмотрено или его попросту нет, то бумагу лучше вынуть из упаковки и хранить в контейнерах, корзинах или на специальных стойках. Это будет выглядеть нетривиально и вполне симпатично.

Облупившаяся или пожелтевшая краска на змеевике

Стандартный чугунный стояк, покрытый белой краской, требует более внимательного отношения. Периодически проверяйте его на наличие подтеков и ржавчины, протирайте от пыли и обновляйте покрытие. Ведь со временем белый цвет приобретает желтоватый оттенок.

Стакан для зубных щеток

Возможно, вы не раз замечали въевшиеся черные пятна на ручке зубной щетки. Это плесень, которая образуется на дне стакана из-за скопившейся влаги и слизи. Стакан необходимо постоянно мыть и дезинфицировать, а еще он оставляет следы на раковине, которые также нужно периодически отмывать. Не рекомендуется хранить щетки всех членов семьи в одном стакане: при соприкосновении прыткие бактерии молниеносно перекочуют на соседа.

Элементы творческой самодеятельности

Вносить свою творческую лепту в дизайн ванной комнаты — дело довольно рискованное. Есть вероятность того, что это будет выглядеть нелепо и выбиваться из общей концепции. Декоративные наклейки, картины, плакаты, искусственные цветы — все эти фишки лишь придадут уборной неряшливый вид. Если вам все же хочется добавить изюминку в интерьер, попробуйте заменить скучную фурнитуру на яркую и необычную или добавьте яркий акцент в виде мозаичной или цветной плитки.

Коврики из микрофибры с длинным ворсом

Выглядят дешево, собирают мусор и волосы, электризуются. Коврики из микрофибры не терпят высоких температур, поэтому их нельзя сушить на батарее и стелить на теплый пол. Со временем материал стаптывается, перестает впитывать влагу и в целом неважно выглядит.

Тряпки, висящие на полотенцесушителе или хозяйственном ведре

Без сомнения, давать хозяйственным тряпкам просохнуть важно и нужно, но хранить их таким образом на постоянной основе все же не стоит. После полного высыхания не забывайте убирать их с глаз долой и храните в отдельном шкафчике или контейнере.

Фен, плойка и прочие электроприборы