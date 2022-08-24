18 простых женщин, которые могут так навести красоту, что утрут нос иным профессионалам

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Чтобы научиться краситься или делать стрижки, нужно не так уж много времени: считается, что достаточно всего 20 часов, чтобы более-менее освоить новый навык. Некоторым девушкам из нашей подборки понадобилось и того меньше, а при этом они могут заткнуть за пояс иных профессиональных визажистов и парикмахеров.

Этой статьей редакция ADME решила доказать, что стать красивее при помощи косметики и ножниц под силу любой женщине, причем тратить на это кучу денег совсем необязательно.

«До и после того, как я сделала макияж»

Прямо-таки зависть берет, так ты шикарно выглядишь! © woodnote / Reddit



Лаймовая подводка, консилер для кожи, немного теплых румян — и вот результат

«Вот как я подстриглась сама. А после „стрижки“ в салоне долго смеялась»

«Я рискнула опробовать в макияже те оттенки, которые не использую практически никогда»

«Думаю, что розовый — мой цвет»

«Первый раз подстриглась сама. Больше в салон не пойду»

«Так выглядел макияж спустя 8 часов после того, как я его нанесла»

«Нанесение макияжа для меня — это почти медитация»

«Мне очень нравится, как я сегодня накрасилась на работу»

«Вот мой макияж для вечеринки в честь дня рождения парня»

«Слева то, с чем вышла, заплатив за стрижку, а справа — то, как я подстриглась сама»

«Что вы думаете о макияже, который я подобрала себе на свадьбу?»

«Я подстриглась в салоне. Вот мои локоны, уложенные самостоятельно, и они же — после укладки парикмахером»

«Придумала для себя мейкап подружки невесты. Кажется, получилось неплохо»

«Я не делала макияж больше года, но вот попробовала вспомнить свои старые навыки»

«Вот в каком виде я вышла из салона и какую укладку сделала себе сама»

«В первый раз сделала себе макияж»

«Я до того, как нанесла косметику, и после»

О боже, вы прекрасны, и ваш макияж безупречен! Вы даете уроки? © lizzybizzy84 / Reddit