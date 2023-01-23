9 деталей, с помощью которых женщины хотят подчеркнуть красоту. А получается наоборот

Мы приклеиваем накладные ресницы, выщипываем брови, тратимся на модные помады и подводки. В погоне за популярными (а чаще навязанными рекламой) товарами и услугами легко пренебречь собственными достоинствами, которые даны нам от природы. Мы узнали мнение стилистов и визажистов о том, какие особенности макияжа и прически портят внешний вид.

Слишком тонкие брови

Invision / Invision / East News

Кого-то природа наградила густыми бровями, как у Лили Коллинз. Всем остальным стилисты рекомендуют обратить внимание на карандаш для бровей. Есть мнение, что тонкие изогнутые брови ассоциируются со зрелым возрастом, а соболиные являются ярким признаком молодости.



Густая подводка для глаз

Jordan Strauss / Invision / East News , Burston Cole / Canadian Press / ABACA / Abaca / East News

Визажисты рекомендуют избегать нанесения густой подводки, особенно на нижнее веко. Яркие четкие линии могут подчеркнуть темные круги и морщинки вокруг глаз. С помощью правильно использованной подводки можно создать иллюзию подтяжки. Рекомендуется рисовать линию только на верхнем веке и в уголке глаза. Можно пойти дальше и растушевать ее — это добавит взгляду мягкости.

Матовая помада

Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS , AFP / EAST NEWS

Популярная в последнее время матовая помада может сыграть с нами злую шутку. Губы, лишенные блеска и сочности, могут придать лицу более зрелый вид.

Яркий румянец

Jordan Strauss / Invision / AP / East News , Hahn Lionel / ABACA / EAST NEWS

Естественный юношеский румянец — идеальный вариант. Поэтому важно не переусердствовать с яркими или блестящими румянами. Кремовая текстура позволит добавить щекам легкий оттенок и увлажнить кожу.

Слишком выпрямленные волосы

Как говорят парикмахеры, прямые пряди и «обрубленные» кончики могут утяжелить и даже невыгодно исказить черты лица. Мягкая объемная прическа смягчит резкие линии, а подвижные локоны станут удачным обрамлением лица.

Темные холодные оттенки волос

Они могут придать коже серость. Стилисты советуют делать ставку на теплые оттенки, особенно для прядей, которые обрамляют лицо. Так кожа будет выглядеть светлее, а все лицо — бодрее.

Неестественные накладные ресницы

Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News , Sebastien Courdji / KCS / East News

Естественность — новый тренд в наращивании ресниц. Натуральные цвета и длина оставили в прошлом экстремальную форму и 3D-объем. Глаза как у фарфоровой куклы уже неактуальны. Хороший мастер подбирает тип наращивания в зависимости от формы лица и глаз.

Слишком темный оттенок губной помады

Matrix Media Group / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News , Invision / Invision / East News

Темные или яркие губы — первое, что замечают другие. Насыщенность цвета помады акцентирует внимание на морщинках и высыпаниях в нижней части лица, зубах и линии подбородка. Розовые тона помогут визуально выровнять тон кожи и умеренно выделить губы, лицо будет выглядеть более свежим.

Слишком теплый или холодный оттенок тонального крема

Invision / Invision / East News , CHRIS DELMAS / AFP / East News

При выборе оттенка тонального крема визажисты рекомендуют посмотреть на цвет вен, расположенных на внутренней стороне предплечья. Обладательницам голубоватых вен подойдут холодные оттенки, зеленоватых — более теплые. Еще один способ определить свой цветотип — вспомнить, какие украшения идут вам больше: серебряные или золотые. Серебро указывает на холодный тип, золото — на теплый. Если девушке одинаково к лицу все — она обладает нейтральным типом. Буквы W (теплый), C (холодный) или N (нейтральный) на упаковке тонального крема помогут найти подходящий.

От каких деталей в макияже и прическе вы и сами уже отказались?