9 вещей, которые мы чуть ли не всю жизнь делали неправильно. Но еще не поздно переучиться

Изо дня в день мы используем десятки, если не сотни предметов. И даже не задумываемся, а правильно ли. Чайные пакетики, капроновые колготки, шарики для унитаза — казалось бы, что сложного в их применении.

Мы в ADME решили углубиться в эту тему и узнать, какими вещами большинство из нас пользуется не совсем так, как рекомендовано. А в конце статьи вас ждет бонус: мы покажем повседневный предмет, производители которого изначально задумывали использовать его совершенно по-другому.

9. Носим любые капроновые колготки с нижним бельем

Колготки с имитацией трусиков не нуждаются в дополнительном нижнем белье. Как правило, такие модели имеют хлопчатобумажную ластовицу. Их сразу видно по упаковке и рисунку, имитирующему наличие трусов.

8. Цепляем шарики для унитаза на ободок

Многие по привычке крепят разноцветные шарики на ободок унитаза. И мало кто знает, что это не единственный правильный способ крепления. Гигиенический блок можно просто вставить в выемку под ободком, таким образом он будет надежно держаться и не помешает плотному прилеганию сиденья.

7. Не выбираем степень помола в мельнице для перца

Чаще всего мы просто прокручиваем крышку мельницы в привычную сторону. Но, как оказалось, степень помола можно регулировать по своему усмотрению. Обычно мельницы снабжены регулятором, в одних емкостях есть верхний винт, который стоит затянуть — и получите мелкий помол. А если его расслабить — крупный. В других мельницах нужно саму крышку прижимать или оттягивать от емкости, в зависимости от нужного помола.

6. Запекаем пищу в фольге

Изначально алюминиевую фольгу использовали лишь для упаковки шоколада и прочей снеди. Сейчас ее часто используют при приготовлении еды в духовке. Споры о ее вреде и безвредности ведутся до сих пор, но людям, у которых есть хронические заболевания, все же рекомендуют воздерживаться от использования фольги в духовке. Хранить в ней продукты тоже не стоит, поскольку она не полностью изолирует пищу от воздуха.

5. Кладем имбирь на роллы или суши

Многие предпочитают класть имбирь на ролл и только после этого отправляют лакомый рулетик в рот. На самом деле маринованный имбирь за счет своей свежести и жгучести помогает вкусовым рецепторам очиститься от привкуса предыдущего ролла. Эту добавку стоит есть отдельно, после каждого ломтика.

4. Чистим чеснок перед тем, как воспользоваться чеснокодавкой

Давить чеснок еще проще и быстрее, чем мы думали. Не нужно очищать зубчики от шелухи, достаточно положить их в чеснокодавку как есть — и вуаля! Шелуха останется внутри, а мякоть выйдет наружу.

3. Устанавливаем детское автокресло позади водителя

Бытует мнение, что самое безопасное место в автомобиле — позади водителя. Но, как выяснили ученые, безопаснее всего находиться посередине заднего ряда. Поэтому не стоит устанавливать детское автокресло за спиной шофера, ведь в случае бокового столкновения травм не избежать. Посередине задних сидений, да еще и в качественном автокресле, риск получить травму уменьшается в несколько раз.

2. Всеми правдами и неправдами вытаскиваем пластиковый колпачок из бутыльков с лекарствами

В большинстве подобных емкостей присутствует специальная пластиковая пробка, вытаскивать которую мы пытаемся зубами, ногтями или ножницами. Но проще и правильнее будет чуть раскрутить крышку, чтобы она обхватила пластмассовый колпачок резьбой, и вытащить ее вместе с ним.

1. Тщательно отдираем фабричные наклейки с фруктов и отмываем остатки клея

Будет полезно знать, что случайно проглоченная наклейка не нанесет вреда организму. Стикеры делают из специальной съедобной бумаги. Причем безвреден даже клей, на который крепится стикер, так что отмывать фрукты и овощи до скрипа, чтобы убрать остатки клея, совсем необязательно. Производителей обязуют строго соблюдать правила изготовления этих разноцветных наклеек. Поглощать их в несметном количестве, конечно же, не стоит. Но если ваш ребенок нечаянно проглотил такую бумажку вместе с яблоком, не спешите бить тревогу.

Бонус: завариваем чай в пакетике, опуская его в кипяток

Считается, что чайные пакетики были изобретены случайно. Изначально чай продавали в больших жестяных банках, и один из торговцев решил красиво расфасовать его в шелковые мешочки. По его задумке, покупатели должны были высыпать ароматные листья в чашку, но они решили заваривать их прямо в мешочке.

Какой пункт вас по-настоящему удивил? Будете применять полученные знания или сохраните свои привычки?

Внимание: в августе 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.