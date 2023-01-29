10 деталей во внешности, которые не дополнят образ, а беспощадно накинут пару лишних лет

Чтобы внешне показаться старше, чем есть, бывает достаточно одного маленького промаха. И попасть в такую ситуацию большинству наверняка не хочется. Поэтому мы разобрались, на что же обращать особое внимание, чтобы случайно не накинуть себе несколько лишних лет.

Узкая или темная оправа очков

Если зрение ухудшилось и нужны очки, то лучше вместо узких и дешевых оправ примерить варианты покрупнее, поэкспериментировать с цветами, которые помогут выгодно подчеркнуть лицо. Важный момент: черные и коричневые оправы могут прибавить возраста, особенно если их владелица решила не делать макияж.

Темная одежда, особенно черная

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News , Jordan Strauss / Invision / East News

Черный — это базовый цвет, который, кажется, сочетается с чем угодно. Но это вовсе не значит, что его стоит носить всегда и везде. В зрелом возрасте он может подчеркнуть невыгодные детали внешности. Зато есть оттенки, которые подойдут многим: бирюзовые, розовые, серые, темно-синие, голубые.

Вещи в крупный цветочек

Чтобы сделать образ легким и свежим, лучше вместо крупных цветочных принтов выбрать мелкие и менее броские. Важен и крой вещи, ведь гораздо выгоднее смотрится одежда простых силуэтов: платья-рубашки, платья с запахом, прямые юбки.

Прямой пробор

С возрастом волосы истончаются и теряют былой объем, но это не беда. Стилисты советуют периодически менять место пробора: этот прием визуально сделает волосы более пышными.

Темная косметика на глазах

Invision / Invision / East News , face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Еще одна вещь, которая делает визуально старше — темные тени, подводки и карандаши. Светлые оттенки делают образ свежее, а слишком яркие и темные еще и имеют существенный минус: при затекании в мимические морщинки они начинают выглядеть очень неопрятно.

Массивные и тяжелые серьги-кольца

Широкие и толстые серебряные и золотые серьги-кольца тоже могут сыграть злую шутку. Особенно если они будут сильно оттягивать мочку уха своим весом. Небольшие и легкие аналоги смотрятся намного лучше.

Пудровые косметические средства

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Плохо увлажненная кожа выглядит более зрелой. Чтобы добиться такого эффекта, достаточно переборщить с пудровыми продуктами для макияжа, которые не замаскируют, а еще больше усугубят ситуацию. Они подчеркнут каждую мимическую морщинку и поры, даже те, которые без пудры вообще никто бы не заметил.

Устаревшие модели обуви

Иногда совсем не хочется заморачиваться, и ноги сами ныряют в удобные, но уже давно не актуальные туфли, сапоги, балетки. Именно они и могут сыграть злую шутку и испортить образ целиком. Чтобы выглядеть стильно, необязательно жертвовать удобством, ведь среди новинок всегда можно найти комфортный в носке вариант.

Пересушенная кожа рук

Очевидно, что кожа с возрастом меняется и важно не переставать за ней ухаживать. Из-за холода, жары или жесткой воды кожа на руках становится сухой и начинает шелушиться. В итоге даже с красивым маникюром образ выглядит не очень презентабельно. Защититься от воздействия УФ-лучей помогут кремы с SPF, а в борьбе с сухостью пригодятся увлажняющие средства, к примеру с мочевиной.

Перебор с тушью для ресниц

Для большей выразительности взгляда мы часто наносим несколько слоев туши. Но если переборщить, взгляд просто становится «тяжелым». Поэтому важно соблюдать меру, а еще можно завить ресницы перед нанесением туши.

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