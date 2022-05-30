10 фишек, благодаря которым скромная Кейт Миддлтон сияет ярче голливудских звезд

Кейт Миддлтон — настоящая икона стиля, многие девушки стремятся одеваться как она. Будучи королевской особой, герцогиня должна придерживаться строгого этикета в одежде, но созданные ею образы все равно становятся обсуждаемыми.

Мы в ADME проанализировали стильные приемы Кэтрин и выяснили, как ей удается так модно выглядеть, не нарушая при этом королевский протокол.

Кэтрин не пренебрегает услугами ателье

Наряды в стиле Кейт Миддлтон — идеально сидящие на фигуре. Почти все свои вещи герцогиня отдает в ателье, где их подгоняют под ее параметры. Такое внимание к деталям позволяет ей всегда выглядеть шикарно. Еще Кейт очень бережлива и нередко переделывает свои старые костюмы. Так, в 2018 году во время беременности она носила синее пальто. Его же, но уже перешитое, мы увидели на герцогине 2 года спустя.

Выбрала несколько укладок и просто чередует их

Из года в год прическа Кейт практически неизменна — каштановые волосы длиной до лопаток. Она не увлекается модными окрашиваниями, не отращивает локоны до пояса и не делает короткие стрижки.

Ее основные прически — низкий пучок, хвост, заколотые сзади волосы и легкие локоны. Кейт просто подбирает проверенные укладки, подходящие для конкретной ситуации: официального приема, прогулки или выхода на красную дорожку.

Избегает вульгарных принтов и узоров

Королевскую особу практически невозможно заметить в костюмах с кричащими трендовыми принтами. Она предпочитает ненавязчивые узоры (обычно это классический горошек) или мелкий цветочный рисунок.

Даже леопардовый принт, который явно не вяжется с этикетом королевского двора, Кейт сумела обыграть так, что он вообще не выглядел вульгарно или дерзко.

Знает, как носить ремень

Ремень позволяет выглядеть более элегантно и изысканно, с его помощью можно подчеркнуть талию или визуально сделать ноги длиннее. Этим, безусловно, пользуется герцогиня Кембриджская, когда активно дополняет свои наряды этим аксессуаром.

Выбирает длину одежды в зависимости от ситуации

На официальные приемы Кейт обычно выбирает наряды длиной до колена или чуть ниже, однотонные классические, без кричащих принтов. На светских мероприятиях герцогиня появляется, как правило, в платьях длиной до пола. Здесь она уже может позволить себе наряды с кружевом, рюшами, пайетками. Кэтрин почти перестала носить юбки выше колена и не приемлет ультракороткую длину. Возможно, причина в том, что мини не одобряется королевским дресс-кодом, да и элегантности образу уж точно не добавляет.

Умело обыгрывает воротники

Иногда Кейт разбавляет простые классические наряды интересными деталями, а порой, напротив, добавляет в обычный образ королевской строгости. В этом ей помогают воротнички.

Даже выписываясь из роддома с 3-м ребенком, Кейт украсила простое красное платье аккуратным кружевным воротничком.

Предпочитает естественный макияж

Обычный макияж Кейт — это подчеркнутые брови, коричневые тени, немного подводки, помада естественного оттенка и румяна. Лишь изредка она делает смоки айс.

Однажды Кейт была замечена с накладными ресницами. Однако и они выглядели настолько естественно, что издалека их даже было сложно отличить от настоящих. Визажисты объясняют, что такой эффект можно создать, если использовать самые тонкие и редкие накладные ресницы, которые будут добавлять лишь чуть-чуть объема.

Уделяет внимание швам и окантовке

Кейт умеет подчеркивать линиями швов и окантовок достоинства своей фигуры. С помощью этих элементов кроя можно создавать выгодные для образа контуры.

В повседневной жизни любит кофты в полоску

Полосатая кофта стала своеобразной визитной карточкой герцогини. Если Кейт необходим простой повседневный наряд, она выбирает верх в полоску. Такая блузка или футболка является частью базового гардероба, ее можно сочетать с любым низом, и это всегда выглядит хорошо.

Отправляет послания миру при помощи брошей

Королевский протокол и собственный сдержанный стиль Кейт не позволяют ей сильно выходить за рамки дозволенного. Вместо этого герцогиня выражает свое мнение при помощи небольших деталей в одежде или украшений, в частности брошей. Например, брошь в виде дубовой ветки олицетворяет символ семьи Миддлтон. А во время визитов в Канаду Кейт часто надевает брошь в форме кленового листа, который является символом страны.