10 крутых приспособлений, которые вызовут только одну реакцию: «Это мне надо!»

Согласитесь, сейчас мы настолько избалованы разнообразными полезными девайсами, которые упрощают многие аспекты жизни, что кажется, будто придумать что-то еще просто невозможно. Но производители товаров каждый раз доказывают обратное, обогащая рынок все большим количеством спасительных инструментов.

Беспроводная электрическая щетка для уборки

Отмывать сковороды и кастрюли — довольно муторное занятие, требующее немало терпения и усилий. Электрическая щетка практически сама сделает всю сложную работу за вас, причем использовать ее можно не только для мытья посуды, но и для очистки прочих поверхностей при уборке, например раковины, столешниц, плиты и т. д.

Мини-принтер с функцией Bluetooth

Принтер в небольшой квартире не может не раздражать своей громоздкостью. Хорошая новость в том, что стандартным крупногабаритным принтерам уже давно есть гораздо более компактные альтернативы. Некоторые и вовсе представляют собой тонкий и узкий девайс размером с большой пенал, к тому же с функцией Bluetooth.

Светящийся стик с датчиком движения

Несмотря на кажущуюся простоту, такой беспроводной стик можно использовать самыми разнообразными способами. Его можно прикрепить к каркасу кровати у ног, чтобы он освещал пол, когда вы встаете ночью. Таким же образом парочку стиков можно прикрепить к стене коридора, причем безо всяких проводов. К своей подставке он подсоединяется благодаря магниту, поэтому его также можно прикрепить к металлическим поверхностям, например к холодильнику, или просто взять в руку, чтобы пройти куда-то, не включая свет и не мешая спать домашним.

Беспроводной компактный пылесос для машины

Крошки, песок и прочая грязь — знакомая проблема для каждого автомобилиста. Кроме того, ситуация ощутимо осложняется, когда вашими пассажирами оказываются дети и животные. Стандартный пылесос — слишком громоздкая и не особо удобная штука. А вот портативный мини-пылесос, работающий от зарядки, — то, что надо для поддержания чистоты.

Резинки на запястья для умывания

Вы наверняка и сами не раз раздражались, когда при умывании вода стекала по рукам и мочила рукава. Но особенно это актуально, конечно, в доме с детьми, которые даже при обычном мытье рук то и дело норовят залить пол и одежду. Такие резинки на запястья с легкостью решают эту проблему, заблаговременно останавливая водяные подтеки.

Девайс для очистки экрана телефона или ноутбука

Наш мобильный телефон — один из самых грязных предметов, с которыми мы контактируем каждый день. И хуже всего то, что мы можем даже не замечать, как дотрагиваемся до него, а затем до лица, глаз и т. д. Благодаря такой миниатюрной бутылочке можно приучиться чаще обеззараживать смартфон. Внутрь заливается ваше любимое средство, а снаружи она обита микрофиброй, которая не оставит на экране ни влаги, ни разводов.

Эстетичная коробка для удлинителя

Бесконечное количество проводов и удлинителей в интерьере кого угодно могут свести с ума. Мало того что они создают визуальный беспорядок, так еще и фактически скапливают на себе огромное количество пыли. Подобная коробка-органайзер решает проблему как с эстетикой, так и с пылью без какого-либо ущерба для комфортного использования устройств.

Силиконовые крышки для тарелок

Пластиковые контейнеры для еды можно найти, пожалуй, в каждом доме. В целом они удобны, но как же жалко выделять уйму места в шкафчиках для их хранения. Более компактным вариантом могут стать специальные силиконовые крышки. Никаких дополнительных предметов, они просто примут форму любой вашей посуды и так же успешно сохранят свежесть продуктов.

Мини-отпариватель

Для некоторых случаев стандартный утюг или стационарный отпариватель, конечно, незаменим. Однако когда дело доходит до какой-то мелкой вещи или небольшой помятости, так хочется иметь под рукой какое-то более компактное и быстрое устройство. Например, подобный мини-отпариватель с небольшим контейнером для воды прямо на корпусе. Кроме того, это незаменимое устройство для отпуска, которое позволяет в два счета привести в порядок помятые в чемодане вещи.

Компактный столик для руля