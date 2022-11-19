12 способов носить привычный свитер так, чтобы выглядеть стильно и комфортом не жертвовать

Базовый свитер — один из обязательных предметов осенне-зимнего гардероба. Он хорош тем, что его можно сочетать и с юбкой, и с брюками, и с джинсами, и даже с легинсами. Но мы так любим носить вещи привычным для нас образом, что даже не задумываемся, как еще можно круто выглядеть в них. А тем временем есть много разных вариантов, которые легко воплотить в жизнь и при этом чувствовать себя комфортно.

С длинной рубашкой

Для многих привычно надевать свитер поверх рубашки так, что виден только ее воротник. Но если надеть оверсайз-пуловер поверх, то это будет стильный и практичный вариант. Наденьте длинную рубашку или блузку так, чтобы были видны ее края снизу, рукава выглядывали из-под верхнего слоя, а ее воротник был объемным. Можно комбинировать оттенки, выбирая одинаковые или гармонирующие друг с другом для создания делового имиджа. Или выбрать одежду контрастных цветов, чтобы создать образ в уличном стиле.

С поясом

Ремень — это аксессуар, который может преобразить практически любой наряд. Если подвязать свитер поясом, то это подчеркнет талию. Для создания более игривого образа можно добавить к короткому свитеру тонкий пояс-бант. А классический свитер нейтральных оттенков можно стянуть на талии коричневым кожаным поясом.

С джинсовой рубашкой

Джинсовая рубашка сама по себе выглядит интересно. Но еще более стильно она смотрится, когда дело доходит до многослойности в холодные дни. Ее можно носить под свитером с подвернутыми рукавами. В этом случае пуловер становится центральной частью наряда, а джинсовая рубашка — неожиданным дополнением.

С завернутыми рукавами

Мы привыкли просто подтягивать рукава выше локтя, когда нам становится жарко или они мешают в каком-то деле. Но этот вариант — именно завернуть рукава — быстрый способ преобразить не только образ в целом, но и фасон свитера. Конечно, придется потратить немного времени, потому что здесь важно сворачивать ровными складками. Но результат этого стоит.

Как накидку

Такой вариант стоит проделывать только с тонкими свитерами, модели крупной вязки будут смотреться громоздко. Начните с того, что сложите свитер так, чтобы скрыть вырез. Затем накиньте на плечи, чтобы рукава свободно свисали спереди. При желании можно также их завязать. Пуловер здесь будет выступать в роли аксессуара, и таким образом можно придать расслабленный вид всему образу.

Через плечо

Вот как еще можно адаптировать вариант с накидкой, так это выглядит более трендово. Перед тем как набрасывать свитер на плечи, горловину также нужно завернуть. Затем один рукав накидываем, как и в предыдущем варианте, на плечо, а второй продеваем под мышкой. Таким образом мы просто завязываем рукава свитера крест-накрест.

С шелковым платьем

Если нужно выглядеть элегантно и при этом быть в тепле, то сочетание шелкового платья с мягким свитером будет лучшим вариантом. В таком наряде можно пойти на званый ужин, вечеринку, встречу с друзьями или на свидание. Если надеть поверх шелкового платья свитер большого размера с длинными рукавами в паре с кроссовками, то получится повседневный образ. А если дополнить наряд туфлями на каблуках, то он превратится в официальный.

С пиджаком

Свитер необязательно должен быть последним слоем. Модели потоньше можно смело дополнять жакетом. Если нужен вариант в офис, то лучше сочетать нейтральные оттенки. Например, белый свитер и черный пиджак. А вот для создания повседневного стиля можно выбрать цвета посмелее. Это могут быть свитеры с объемным принтом в паре с жакетом в мелкий ромбик или монохромный образ.

С поясной сумкой

Если вариант с поясом будет выглядеть просто стильно, то поясная сумка может творить чудеса, и образ получится вообще огонь. Также это идеальный аксессуар для того, чтобы стянуть объемный свитер, не теряясь в его складках. Кроме того, такой вариант еще и функционален, ведь в сумку можно положить минимальный набор необходимых вещей для девушки — телефон, ключи, портмоне, пудру и блеск для губ, — тем самым освободив руки.

С водолазкой

Для такого сочетания в первую очередь нужно убедиться, что свитер, который вы надеваете сверху, больше водолазки по размеру. Это делается для того, чтобы он не поднимался при движении. Свитера с V-образным вырезом лучше всего смотрятся поверх водолазок. Такой крой создает необходимое пространство для деталей, как, например, ожерелье или шарфик. К тому же удлиняет фигуру. Любому, кто хочет казаться выше, стоит воспользоваться этим приемом.

С рубашкой сверху

Обычно мы не думаем о таком варианте, потому что привыкли, что более тонкий слой должен быть под более толстым. Но вариант с белой рубашкой оверсайз поверх свитера некрупной вязки будет выглядеть свежо и превратит почти любой наряд в нестандартный. Для этого лучше выбрать свитер с высоким воротом, чтобы было тепло. Или с V-образным для более воздушного образа.

С шелковым шарфом

Мы привыкли в холодное время года носить объемные теплые шарфы. Но о тонких элегантных шарфиках даже не думаем. А это, в свою очередь, отличный способ придать осенне-зимнему образу легкости. Достаточно просто повязать шелковый платок и заправить его под горловину свитера так, чтобы он немного выглядывал.