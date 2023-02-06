15 модных вещиц из 2000-х, которые носили буквально все, а сейчас об этом даже стыдно вспоминать

Модные течения прошлого отражают свою эпоху так же, как и события истории и культуры. В начале 2000-х появилось множество новых трендов, одни из которых со временем стали классикой, а о других нам хочется забыть и никогда их не вспоминать. Давайте вместе посмотрим на то, что было модно носить в это интересное десятилетие, и вспомним былое.

1. Брюки с ультранизкой посадкой, укороченный топ и кепка-ньюбой. Кристина Агилера просто воплощение основных модных трендов начала 2000-х.

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News

2. Члены группы Destiny’s Child полностью одеты в джинсы-варенки, о которых в 2000-е мечтали буквально все

3. Телефон-раскладушка был предметом всеобщей зависти, поэтому его носили как модный аксессуар

4. Джинсы клеш были на пике популярности, а с цветными вставками — в особенности

5. В 2000-х было невероятно модно выглядеть как жертва кораблекрушения

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News

6. В отличие от поклонниц современных трендов, женщины в конце 1990-х выщипывали брови в тонкие ниточки

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News

7. А вы помните времена, когда шарф был неотъемлемой частью любого костюма?

8. А еще лямки на платьях были такими тонкими, что, казалось, вот-вот порвутся

9. Гардероб ни одной девушки не был полным без укороченного жилета

10. А парикмахеров постоянно просили сделать стрижку в стиле Рэйчел из «Друзей»

11. Все сходили с ума от бархатных спортивных костюмов



12. Выглядеть модно без коричневого контура на губах было почти невозможно

13. Без нежно-розового цвета или широкого ремня не обходился ни один наряд

14. Бейсболки были всеобщей любовью

15. Фланелевая рубашка, надетая поверх платья с цветочным принтом, была последним писком моды