16 девушек, которые всего лишь хотели красивый маникюр, но что-то пошло не так

Для многих красивые ногти — неотъемлемая часть образа. Одни любят экстравагантный дизайн, другие придерживаются классики. Кто-то делает маникюр самостоятельно, а кто-то — у мастера. Однако маникюр маникюру рознь, и иногда вместо опрятных ногтей женщины получают результат, глядя на который не знают, смеяться или плакать. А некоторые клиентки вообще вспоминают свои походы в салон красоты как страшный сон, и бонус в конце статьи тому подтверждение.

1. «Впервые сходила на маникюр и вернулась домой в полном разочаровании. Ногти так и должны выглядеть?»

2. «Решила сделать французский маникюр на свадьбу. Я думала, что взорвусь от злости, но лишь проронила слезу в машине»

3. «Мама впервые наклеила накладные ногти... вверх тормашками»

4. «Я заплатила $ 55 за свадебный маникюр. Мне стыдно за то, что я устроила истерику прямо в салоне, но с меня хотели содрать еще $ 30 за переделку»

5. «Должны ли акриловые ногти так сгибаться? Может, только мне так кажется, но, по-моему, они чересчур изогнуты»

6. «Не могу поверить, что я за это заплатила»

7. «Худшее покрытие гелем-лаком, которое мне когда-либо делали. Только испортили ногти и кутикулу»

8. «Такое ощущение, что на создание этого дизайна ко Дню святого Валентина меня вдохновила мясная лавка»

9. «Просто ужасно сделанный маникюр»

10. «И за это я отдала $ 55!»

11. «Моя мастер была на больничном, поэтому пришлось обратиться к другому специалисту за день до отпуска. Как можно было оставить такое огромное пространство между ногтями и кончиками пальцев?!»

12. «Я бы сама сделала в 10 раз лучше»

13. «Решила побаловать себя и записалась на маникюр в ближайший салон. Показала мастеру фото с примером дизайна, но, очевидно, мы не поняли друг друга»

14. «Фото того дня, когда я не выдержала и ушла на середине процедуры акрилового покрытия. И да, меня заставили заплатить за это»

15. «Моя первая неудачная попытка покрыть ногти полигелем»

16. «Я выложила $ 75 за этот маникюр»

Бонус: мастера, которые могли бы претендовать на премию «Провал года»

Свой первый акриловый маникюр я сделала в торговом центре в середине 90-х. За все время процедуры мастер не проронил ни слова, пытаясь убрать кутикулу своим острым ногтем. Он несколько раз меня поранил, а затем «продезинфицировал» ранки жидкостью для снятия лака. Это было ужасно. © Kamberley / Reddit

Мой парень сделал мне подарок на день рождения, записав меня на маникюр в спа-салон, в котором он работал. Я была приятно удивлена, так как редко посещаю такие места, но по приезде поняла, что мало кто заглядывает туда на маникюр. Я выбрала подходящий мне цвет из довольно скудного количества лаков и села за маникюрный стол. Молодая мастер начала с довольно агрессивного удаления кутикулы, заставив меня сто раз пожалеть о своем решении сделать маникюр именно там, но я решила потерпеть, стиснув зубы. Дрожащими руками она неаккуратно нанесла толстый слой базового покрытия, затем покрыла ногти цветным лаком и сказала, что на этом все. О нанесении топа и речи не шло. Девушка выполнила свою работу настолько непрофессионально, что у нее самой навернулись слезы от стыда. © unfoudecoudre / Reddit