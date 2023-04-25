18 случаев, когда невесты выбрали свадебные платья с историей. И гости просто ахнули

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Любое свадебное платье — это уже символ союза двух любящих людей и большого праздника, полного радости и надежды. И если у платья существует какая-то своя история, то оно тут же становится уникальным и неповторимым. Героиням нашей подборки посчастливилось найти свадебные наряды, которые не только умопомрачительно красивы, но и имеют другую, более глубокую ценность.

«Купила это потрясающее платье-накидку. Планирую разузнать побольше о его истории»

«Мы официально женаты! А я в платье прапрабабушки, оно сороковых годов»

«Вот что вышло из свадебного платья моей бабули после полной реставрации»

«Мама так хотела увидеть меня в бабушкином свадебном платье! А я в него еле-еле влезла»

«Бабулино 65-летнее платье полностью обновлено и готово для того самого дня»

«Надела мамино платье на роспись. До сих пор не могу налюбоваться»

«Это платье мамы. Думаю вот, поднять волосы или распустить»

«Поражаюсь, как хорошо сохранилось бабушкино платье. Только жемчуга пожелтели от времени»

«Выхожу замуж в бабулином платье 1973 года. Мы обнаружили в нем любопытную деталь — петельку, чтобы держать в руке низ платья. Бабуля была в шоке, когда увидела ее, потому что не знала о ней раньше»

«Эту фату надевали на свадьбу моя бабушка, моя мама и двое ее сестер. Ей уже 65 лет! А сшили ее вручную в 50-х годах»

«Это винтажное платье я купила всего за $ 2. Просто не могла пройти мимо, потому что оно подходит мне идеально»

«Настоящая реликвия. Свадебное платье бабушки»

«Это платье бабушки моего жениха. Снимем с наряда нижний слой, и я надену его на нашем вечере»

«Сестра наконец смогла привезти мне свое свадебное платье. Кажется, я определилась с выбором»

«Надела на свадьбу это нежнейшее шелковое платье 1940-х годов. Правда, пришлось целых 2 раза зашивать его в ванной комнате»

«Наконец-то делюсь фотографиями со своей свадьбы. Я надела бабулино платье 1953 года»

«Надела на свадьбу винтажное платье Gunne Sax. Это был образ моей мечты»