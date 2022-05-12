20+ мастеров и мастериц, которые делают своими руками такие крутые вещицы, что хоть на выставку отправляй

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У многих людей есть хобби: кто-то увлекается бегом и фитнесом, кто-то замечательно готовит, а кто-то обожает что-то мастерить своими руками. Творческие занятия вроде вязания, рисования или шитья — это отличный способ не только расслабиться, но и смастерить в итоге уникальную вещь, которая гарантированно будет в единственном экземпляре.

Мы в AdMe.ru потратили немало времени, разглядывая творения рукодельниц и рукодельников, и, честно говоря, сами захотели сделать что-нибудь своими руками.

Оригинальная брошь из бисера

«Я люблю Симпсонов и вышивать»

«Вырезание и раскрашивание этих гномов делает меня такой счастливой»

«Кольцо, которое я сделала, вдохновившись темами фэнтези и космоса»

Малыш Йода

Серьги ручной работы

«Связала крючком арбузно-клубничного кролика»

«Сшила забавную новую сумку»

«Сделал башню для кота. Использовал древесину с семейной фермы, обрезки фанеры и ненужную корзину. Котик оценил!»

«Сшила это платье и сделала корону для конкурса. Заняла второе место»

Второе? Ты должна была победить! © thestonernextdoor88 / Reddit

«Впервые покрасила покрывало в стиле тай-дай»

«Сделал песочницу для племяшки»

«Одно из моих последних мыльных творений»

«Связала свою первую кофточку»

«Моя картина, написанная маслом»

Панно, сделанное из сухих растений и цветов

Кулон из полимерной глины

«Сшила игрушки для котика моего брата. Я вдохновилась вещами, которые братишка любил в детстве»

Отличная работа

Кулон, сделанный из сухих цветов и смолы

«Расписал акриловыми красками коробочку, в которую мой друг положит кольцо, чтобы сделать предложение»

«Топы, которые я вяжу крючком»