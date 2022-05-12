20+ мастеров и мастериц, которые делают своими руками такие крутые вещицы, что хоть на выставку отправляй
У многих людей есть хобби: кто-то увлекается бегом и фитнесом, кто-то замечательно готовит, а кто-то обожает что-то мастерить своими руками. Творческие занятия вроде вязания, рисования или шитья — это отличный способ не только расслабиться, но и смастерить в итоге уникальную вещь, которая гарантированно будет в единственном экземпляре.
Мы в AdMe.ru потратили немало времени, разглядывая творения рукодельниц и рукодельников, и, честно говоря, сами захотели сделать что-нибудь своими руками.
Оригинальная брошь из бисера
«Я люблю Симпсонов и вышивать»
«Вырезание и раскрашивание этих гномов делает меня такой счастливой»
«Кольцо, которое я сделала, вдохновившись темами фэнтези и космоса»
Малыш Йода
Серьги ручной работы
«Связала крючком арбузно-клубничного кролика»
«Сшила забавную новую сумку»
«Сделал башню для кота. Использовал древесину с семейной фермы, обрезки фанеры и ненужную корзину. Котик оценил!»
«Сшила это платье и сделала корону для конкурса. Заняла второе место»
- Второе? Ты должна была победить! © thestonernextdoor88 / Reddit
«Впервые покрасила покрывало в стиле тай-дай»
«Сделал песочницу для племяшки»
«Одно из моих последних мыльных творений»
«Связала свою первую кофточку»
«Моя картина, написанная маслом»
Панно, сделанное из сухих растений и цветов
Кулон из полимерной глины
«Сшила игрушки для котика моего брата. Я вдохновилась вещами, которые братишка любил в детстве»
Отличная работа
Кулон, сделанный из сухих цветов и смолы
«Расписал акриловыми красками коробочку, в которую мой друг положит кольцо, чтобы сделать предложение»
«Топы, которые я вяжу крючком»
А у вас есть какое-нибудь хобби?
Фото на превью jasepen / Reddit
AdMe/Дизайн/20+ мастеров и мастериц, которые делают своими руками такие крутые вещицы, что хоть на выставку отправляй
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