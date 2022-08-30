20 женщин, которые пришли к мастеру со словами: «Делайте что хотите!» И правильно поступили, ведь он попал в яблочко
Грамотно подобранный макияж и прическа могут сделать из любой женщины настоящую королеву. В этом убеждены визажист и основательница «Академии красоты» Оксана Трунова и парикмахер Ольга Тарасова. Эти профессионалы своего дела осчастливили множество женщин, принявших участие в проекте «Слепое преображение», создательницей которого как раз и является Оксана.
Мы в ADME хотим представить вам 20 смелых женщин, которые решились на преображение вслепую и не прогадали.
1. Анастасия
- Со стрижкой лицо заиграло, а без нее было просто обычным. © kasimovaliliya
2. Оксана
- Кто бы мог подумать, что челка будет ключевой в этом образе! © helen_surmach
3. Екатерина
4. Ольга
5. Надежда
- Взрослую тетю превратили в нежную девушку. Красотка, да и только! © zoalal2305
6. Любовь
7. Надежда
- Надежда пришла к нам со словами: «Я устала от каре», — а ушла в прекрасном настроении, обнимая нас за такой смелый шаг. © oxanatrunovamakeup
8. Галина
- Потрясающе! Можно смотреть бесконечно, а ее глаза — это что-то поразительное и нереальное, я в них просто утонула от восторга! © oksanabaranchikova
9. Елена
10. Оксана
11. Анна
- Вот это нереально круто! Я даже не с первого раза поняла, что это один и тот же человек. Браво, мастера! © lenokstitch
12. Елена
13. Екатерина
14. Ольга
15. Светлана
16. Валентина
- Впечатление, что между этими фото не 2 часа работы мастера, а 20 лет жизни! © lori.tit
17. Марина
18. Ксения
19. Светлана
20. Ольга
- Бомбически круто! Теперь надо паспорт поменять: дату рождения лет на 15 позже поставить. © evb2612
Какие из этих преображений вам запомнились больше всего?
AdMe/Дизайн/20 женщин, которые пришли к мастеру со словами: «Делайте что хотите!» И правильно поступили, ведь он попал в яблочко
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