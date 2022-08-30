20 женщин, которые пришли к мастеру со словами: «Делайте что хотите!» И правильно поступили, ведь он попал в яблочко

Грамотно подобранный макияж и прическа могут сделать из любой женщины настоящую королеву. В этом убеждены визажист и основательница «Академии красоты» Оксана Трунова и парикмахер Ольга Тарасова. Эти профессионалы своего дела осчастливили множество женщин, принявших участие в проекте «Слепое преображение», создательницей которого как раз и является Оксана.