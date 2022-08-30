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20 женщин, которые пришли к мастеру со словами: «Делайте что хотите!» И правильно поступили, ведь он попал в яблочко

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Грамотно подобранный макияж и прическа могут сделать из любой женщины настоящую королеву. В этом убеждены визажист и основательница «Академии красоты» Оксана Трунова и парикмахер Ольга Тарасова. Эти профессионалы своего дела осчастливили множество женщин, принявших участие в проекте «Слепое преображение», создательницей которого как раз и является Оксана.

Мы в ADME хотим представить вам 20 смелых женщин, которые решились на преображение вслепую и не прогадали.

1. Анастасия

  • Со стрижкой лицо заиграло, а без нее было просто обычным. © kasimovaliliya

2. Оксана

  • Кто бы мог подумать, что челка будет ключевой в этом образе! © helen_surmach

3. Екатерина

4. Ольга

5. Надежда

  • Взрослую тетю превратили в нежную девушку. Красотка, да и только! © zoalal2305

6. Любовь

7. Надежда

  • Надежда пришла к нам со словами: «Я устала от каре», — а ушла в прекрасном настроении, обнимая нас за такой смелый шаг. © oxanatrunovamakeup

8. Галина

  • Потрясающе! Можно смотреть бесконечно, а ее глаза — это что-то поразительное и нереальное, я в них просто утонула от восторга! © oksanabaranchikova

9. Елена

10. Оксана

11. Анна

  • Вот это нереально круто! Я даже не с первого раза поняла, что это один и тот же человек. Браво, мастера! © lenokstitch

12. Елена

13. Екатерина

14. Ольга

15. Светлана

16. Валентина

  • Впечатление, что между этими фото не 2 часа работы мастера, а 20 лет жизни! © lori.tit

17. Марина

18. Ксения

19. Светлана

20. Ольга

  • Бомбически круто! Теперь надо паспорт поменять: дату рождения лет на 15 позже поставить. © evb2612

Какие из этих преображений вам запомнились больше всего?

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AdMe/Дизайн/20 женщин, которые пришли к мастеру со словами: «Делайте что хотите!» И правильно поступили, ведь он попал в яблочко
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