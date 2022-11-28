15+ знаменитостей, которые точно знают, что они хороши в любом образе
Мы привыкли к тому, что у знаменитостей все должно быть идеально: и фигура, и одежда, и макияж. Но в XXI столетии люди начали больше ценить комфорт и перестали придираться к себе и своему телу по мелочам. И звезды не исключение. Они могут, не боясь папарацци, позволить себе прогулку совсем без мейкапа, выбирают наряды без оглядки на стандарты фигуры, навязанные модой, да и просто принимают себя в любом виде и одеянии.
Ума Турман с дочкой по пути к доктору
Пинк с макияжем и без косметики
Мерил Стрип легкая седина даже красит
Шэрон Стоун знает, что она красива и с макияжем, и без него
Аманда Сейфрид не стесняется своих накачанных рук
Хилари Дафф может позволить себе выбирать не только закрытые платья, которые стройнят
Модель plus-size Эшли Грэм умеет эффектно преподнести свою фигуру
Деми Ловато способна произвести фурор в любом наряде
Мэрайя Кэри шикарна и в нарядном платье, и в обычной одежде
Кристина Агилера подчеркивает свои бедра
Сара Джессика Паркер в любом возрасте может позволить себе короткие платья
Дочь Мадонны — Лурдес — не считает растительность на теле чем-то постыдным
Кэти Перри доказывает, что обтягивающие платья не только для тех, у кого минимальный вес и плоский живот
Дочь Тильды Суинтон — Онор — не комплексует из-за высыпаний на лице и не скрывает их под многослойным гримом
Кэтрин Хан знает, как выглядеть блестяще и без пушапа
Сальма Хайек способна затмить всех с макияжем и без него
Энн Хэтэуэй прекрасна и без наращенных ресниц и макияжа
А вы краситесь, когда собираетесь куда-то выйти, или позволяете себе прогулки без укладки и мейкапа?
Фото на превью B4859 / Avalon / Photoshot / East News, Owen Hoffmann / Getty Images Entertainment / Getty Images
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