15+ знаменитостей, которые точно знают, что они хороши в любом образе

Мы привыкли к тому, что у знаменитостей все должно быть идеально: и фигура, и одежда, и макияж. Но в XXI столетии люди начали больше ценить комфорт и перестали придираться к себе и своему телу по мелочам. И звезды не исключение. Они могут, не боясь папарацци, позволить себе прогулку совсем без мейкапа, выбирают наряды без оглядки на стандарты фигуры, навязанные модой, да и просто принимают себя в любом виде и одеянии.

Ума Турман с дочкой по пути к доктору

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Пинк с макияжем и без косметики

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Мерил Стрип легкая седина даже красит

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Шэрон Стоун знает, что она красива и с макияжем, и без него

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Аманда Сейфрид не стесняется своих накачанных рук

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Хилари Дафф может позволить себе выбирать не только закрытые платья, которые стройнят

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Модель plus-size Эшли Грэм умеет эффектно преподнести свою фигуру

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Деми Ловато способна произвести фурор в любом наряде

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Мэрайя Кэри шикарна и в нарядном платье, и в обычной одежде

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Кристина Агилера подчеркивает свои бедра

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Сара Джессика Паркер в любом возрасте может позволить себе короткие платья

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Дочь Мадонны — Лурдес — не считает растительность на теле чем-то постыдным

B4859 / Avalon / Photoshot / East News , B4859 / Avalon / Photoshot / East News

Кэти Перри доказывает, что обтягивающие платья не только для тех, у кого минимальный вес и плоский живот

FR170557 AP / Associated Press / East News , FR170557 AP / Associated Press / East News

Дочь Тильды Суинтон — Онор — не комплексует из-за высыпаний на лице и не скрывает их под многослойным гримом

Кэтрин Хан знает, как выглядеть блестяще и без пушапа

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Сальма Хайек способна затмить всех с макияжем и без него

Энн Хэтэуэй прекрасна и без наращенных ресниц и макияжа

А вы краситесь, когда собираетесь куда-то выйти, или позволяете себе прогулки без укладки и мейкапа?