17 снимков звезд с фотосессий тех времен, когда они еще не были такими любимыми и знаменитыми

Бывает приятно посмотреть на любимых звезд во времена их детства или в начале карьеры. И нередко можно встретить снимки с фотосессий прошлых лет, на которых знаменитостей иногда непросто узнать. А кто-то словно и не изменился. Мы сравнили некоторые из таких кадров с современными фотографиями.