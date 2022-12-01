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17 снимков звезд с фотосессий тех времен, когда они еще не были такими любимыми и знаменитыми

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Бывает приятно посмотреть на любимых звезд во времена их детства или в начале карьеры. И нередко можно встретить снимки с фотосессий прошлых лет, на которых знаменитостей иногда непросто узнать. А кто-то словно и не изменился. Мы сравнили некоторые из таких кадров с современными фотографиями.

Том Круз

Young Ho/Sipa USA/East News

Кэмерон Диас

Alistair Cowin/Coleman-Rayner/EAST NEWS

Аманда Сейфрид

0000003 / Reporter / East News, Patricia Schlein/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Киану Ривз

© Aaron Rapoport / Corbis Historical / Getty Images, Young Chris/CP/ABACA/Abaca/East News

Джаред Лето

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Ума Турман

ANGELA WEISS/AFP/East News

Анджелина Джоли

© Harry Langdon / Archive Photos / Getty Images, Michael Brochstein/Sipa USA/East News

Элайджа Вуд

Скарлетт Йоханссон

Райан Рейнольдс

Блейк Лайвли


Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли женаты. Сейчас они ждут уже 4-го ребенка.

Джулия Робертс

Кира Найтли

Натали Портман

Дженнифер Лопес

Хелена Бонем Картер

Николь Кидман

Кто из звезд, по вашему мнению, совсем не похож на себя сейчас?

Фото на превью Invision/Invision/East News, Patrick Riviere / Hulton Archive / Getty Images
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AdMe/Фотографы/17 снимков звезд с фотосессий тех времен, когда они еще не были такими любимыми и знаменитыми
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