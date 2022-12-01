17 снимков звезд с фотосессий тех времен, когда они еще не были такими любимыми и знаменитыми
Бывает приятно посмотреть на любимых звезд во времена их детства или в начале карьеры. И нередко можно встретить снимки с фотосессий прошлых лет, на которых знаменитостей иногда непросто узнать. А кто-то словно и не изменился. Мы сравнили некоторые из таких кадров с современными фотографиями.
Том Круз
Кэмерон Диас
Аманда Сейфрид
Киану Ривз
Джаред Лето
Ума Турман
Анджелина Джоли
Элайджа Вуд
Скарлетт Йоханссон
Райан Рейнольдс
Блейк Лайвли
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли женаты. Сейчас они ждут уже 4-го ребенка.
Джулия Робертс
Кира Найтли
Натали Портман
Дженнифер Лопес
Хелена Бонем Картер
Николь Кидман
Кто из звезд, по вашему мнению, совсем не похож на себя сейчас?
Фото на превью Invision/Invision/East News, Patrick Riviere / Hulton Archive / Getty Images
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