9 актеров, которым будто на роду написано играть злодеев. И как же хорошо у них это выходит

Говорят, что девушкам нравятся плохие парни. Что ж, правда это или нет — мы не знаем, но вот вам подборка с кинозлодеями, из-за которых сердце начинает биться чуть быстрее.

Роберт Карлайл

Роберт Карлайл блестяще сыграл злодея в «Однажды в сказке». В его Румпельштильцхена влюбились практически все поклонницы сериала. Персонаж Карлайла получился глубоким и харизматичным. Он заставлял зрителей то переживать за него, то его ненавидеть. Это далеко не единственная злодейская роль Карлайла. Актер противостоял Джеймсу Бонду в фильме «И целого мира мало». Также критики высоко оценили его работу в «Методе крекера», где он сыграл психически неуравновешенного героя по имени Альби. Румпель шикарен. Это просто сшибающая с ног харизма! © Lidiya Ivanova / ADME

Чарльз Дэнс

Чарльз Дэнс известен зрителям по роли Тайвина Ланнистера в «Игре престолов», страшного и жестокого отца, использующего своих детей как инструмент для достижения власти. А в «Песочном человеке» актер сыграл властного аристократа и бессердечного отца, похитившего Повелителя Снов. Если задуматься, это один и тот же типаж.

Гэри Олдмен

Есть актеры, которые словно родились, чтобы играть злодеев. Гэри Олдмен в таких ролях включает на полную все свое очарование. Ну и как тут устоять? И Дракула, и Зорг из «Пятого элемента» оставили свой след в сердцах зрителей. Моя слабость — Зорг из «Пятого элемента». Олдмен просто бесподобен! Оправданий его герою нет, но харизма так и хлещет через экран. © AnnaAnna / ADME

Олдмен, в принципе, неповторим в любых злодейских ролях. Вспомните полицейского из «Леона». © Ushwood / ADME

Дольф Лундгрен

Несмотря на отсутствие профессионального образования, Дольф Лунгрен настойчиво ходил по кастингам и добился признания. Больше всего актер известен зрителям по боевикам, в которых он играл антагонистов или спорных персонажей со скверным характером — можно вспомнить хотя бы «Неудержимых» (2010). Также он запомнился по роли уличного проповедника, охотящегося за героем Киану Ривза в «Джонни-мнемонике».

Том Хиддлстон

Героев Тома Хиддлстона язык не поворачивается назвать злодеями. Откровенных мерзавцев актер не играл. Но если порассуждать, то в «Мстителях» из-за Локи разрушен Нью-Йорк, а в «Багровом пике» персонаж Хиддлстона погубил немало женщин. Да, в их преступном тандеме была главной сестра, но не стоит думать, что Томас Шарп — невинный агнец. Стоит мистеру Хиддлстону сделать бровки домиком, как женщины готовы ему все простить. © Lidiya Ivanova / ADME

Джейсон Айзекс

Что и говорить, Джейсон Айзекс великолепен в роли Люциуса Малфоя. Среди поттероманов у Темного блока есть куча фанатов. «Люциус, мой скользкий друг», — говорил о Малфое Волдеморт. И Айзексу удалось показать именно такого персонажа. В «Питере Пэне» капитан Крюк не просто глупый злодей, который топает ногами и смешит публику. Нет, он хитрый манипулятор, а в выражении его лица угадывается какое-то малфоевское коварство.

Мадс Миккельсен

Этот датский актер хорошо известен как раз по ролям антагонистов. Он мастерски изобразил зловещего преступного гения, который противостоял Джеймсу Бонду, в «Казино „Рояль“». Согласитесь, есть какая-то особенная жуть в том, что вежливый и хорошо одетый персонаж может совершенно спокойно разговаривать, а затем внезапно совершить что-то жестокое. В сериале «Ганнибал» герой Миккельсена ужасал, но и вызывал какую-то странную симпатию. Актер умеет играть харизматичных, но пугающих до мурашек отрицательных персонажей.

Рутгер Хауэр

Злодей с ангельской внешностью — это клише, которой часто используют в кино. Внешняя красота и внутренняя жестокость — тот самый контраст, который неизменно шокирует зрителя. Рутгер Хауэр красив, и злодеи в его исполнении особенно зловещи. В «Попутчике» персонаж Хауэра преследует парня, который подвез его. От пронзительного взгляда безжалостного маньяка волосы встают дыбом. «Бегущий по лезвию» — легендарный фильм в жанре киберпанка, который обязан своей популярностью в том числе и антагонисту Рою Батти. Хауэр воплотил на экране репликанта — загадочную личность и опасное существо, которое одним своим присутствием внушает страх. По-моему, лучшая роль Рутгера Хауэра — в «Бегущем по лезвию». Никогда красота не была такой пугающей. Мороз по коже. © AnnaAnna / ADME

Билли Зейн