9 актеров, которым будто на роду написано играть злодеев. И как же хорошо у них это выходит
Говорят, что девушкам нравятся плохие парни. Что ж, правда это или нет — мы не знаем, но вот вам подборка с кинозлодеями, из-за которых сердце начинает биться чуть быстрее.
Роберт Карлайл
Роберт Карлайл блестяще сыграл злодея в «Однажды в сказке». В его Румпельштильцхена влюбились практически все поклонницы сериала. Персонаж Карлайла получился глубоким и харизматичным. Он заставлял зрителей то переживать за него, то его ненавидеть.
Это далеко не единственная злодейская роль Карлайла. Актер противостоял Джеймсу Бонду в фильме «И целого мира мало». Также критики высоко оценили его работу в «Методе крекера», где он сыграл психически неуравновешенного героя по имени Альби.
- Румпель шикарен. Это просто сшибающая с ног харизма! © Lidiya Ivanova / ADME
Чарльз Дэнс
Чарльз Дэнс известен зрителям по роли Тайвина Ланнистера в «Игре престолов», страшного и жестокого отца, использующего своих детей как инструмент для достижения власти. А в «Песочном человеке» актер сыграл властного аристократа и бессердечного отца, похитившего Повелителя Снов. Если задуматься, это один и тот же типаж.
Гэри Олдмен
Есть актеры, которые словно родились, чтобы играть злодеев. Гэри Олдмен в таких ролях включает на полную все свое очарование. Ну и как тут устоять? И Дракула, и Зорг из «Пятого элемента» оставили свой след в сердцах зрителей.
- Моя слабость — Зорг из «Пятого элемента». Олдмен просто бесподобен! Оправданий его герою нет, но харизма так и хлещет через экран. © AnnaAnna / ADME
- Олдмен, в принципе, неповторим в любых злодейских ролях. Вспомните полицейского из «Леона». © Ushwood / ADME
Дольф Лундгрен
Несмотря на отсутствие профессионального образования, Дольф Лунгрен настойчиво ходил по кастингам и добился признания. Больше всего актер известен зрителям по боевикам, в которых он играл антагонистов или спорных персонажей со скверным характером — можно вспомнить хотя бы «Неудержимых» (2010). Также он запомнился по роли уличного проповедника, охотящегося за героем Киану Ривза в «Джонни-мнемонике».
Том Хиддлстон
Героев Тома Хиддлстона язык не поворачивается назвать злодеями. Откровенных мерзавцев актер не играл. Но если порассуждать, то в «Мстителях» из-за Локи разрушен Нью-Йорк, а в «Багровом пике» персонаж Хиддлстона погубил немало женщин. Да, в их преступном тандеме была главной сестра, но не стоит думать, что Томас Шарп — невинный агнец.
- Стоит мистеру Хиддлстону сделать бровки домиком, как женщины готовы ему все простить. © Lidiya Ivanova / ADME
Джейсон Айзекс
Что и говорить, Джейсон Айзекс великолепен в роли Люциуса Малфоя. Среди поттероманов у Темного блока есть куча фанатов. «Люциус, мой скользкий друг», — говорил о Малфое Волдеморт. И Айзексу удалось показать именно такого персонажа.
В «Питере Пэне» капитан Крюк не просто глупый злодей, который топает ногами и смешит публику. Нет, он хитрый манипулятор, а в выражении его лица угадывается какое-то малфоевское коварство.
Мадс Миккельсен
Этот датский актер хорошо известен как раз по ролям антагонистов. Он мастерски изобразил зловещего преступного гения, который противостоял Джеймсу Бонду, в «Казино „Рояль“». Согласитесь, есть какая-то особенная жуть в том, что вежливый и хорошо одетый персонаж может совершенно спокойно разговаривать, а затем внезапно совершить что-то жестокое. В сериале «Ганнибал» герой Миккельсена ужасал, но и вызывал какую-то странную симпатию. Актер умеет играть харизматичных, но пугающих до мурашек отрицательных персонажей.
Рутгер Хауэр
Злодей с ангельской внешностью — это клише, которой часто используют в кино. Внешняя красота и внутренняя жестокость — тот самый контраст, который неизменно шокирует зрителя. Рутгер Хауэр красив, и злодеи в его исполнении особенно зловещи. В «Попутчике» персонаж Хауэра преследует парня, который подвез его. От пронзительного взгляда безжалостного маньяка волосы встают дыбом.
«Бегущий по лезвию» — легендарный фильм в жанре киберпанка, который обязан своей популярностью в том числе и антагонисту Рою Батти. Хауэр воплотил на экране репликанта — загадочную личность и опасное существо, которое одним своим присутствием внушает страх.
- По-моему, лучшая роль Рутгера Хауэра — в «Бегущем по лезвию». Никогда красота не была такой пугающей. Мороз по коже. © AnnaAnna / ADME
Билли Зейн
Наверное, все помнят Билли Зейна по роли мерзкого жениха Роуз в «Титанике». Актер сыграл немало негодяев и даже засветился в роли хулигана в «Назад в будущее». А в «Мертвом штиле» его персонаж воспользовался добротой супружеской пары и попытался погубить добрых людей.
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