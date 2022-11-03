10 актрис, которых незаслуженно обвиняют в бесталанности. А они не устают доказывать обратное

В Голливуде немало актрис, к которым публика относится с предубеждением. Виной тому могут быть неудачные роли в прошлом или их однообразие в настоящем. Но если досконально изучить фильмографии таких кинозвезд, становится ясно, что обвинять их в бесталанности — кощунство.

Дакота Джонсон

Роль Анастейши Стил в фильме «50 оттенков серого» принесла Дакоте Джонсон сомнительную славу. Несмотря на высокие кассовые сборы, кинолента получила преимущественно негативные отзывы критиков и зрителей, а сама Дакота была названа худшей актрисой года. Отношение публики к знаменитости изменилось на диаметрально противоположное после выхода триллера «Суспирия». Дакота продела колоссальную работу, изображая танцовщицу, чей шкаф полон секретов. И зрители, которые называли Джонсон бездарностью, забрали свои слова обратно.

В 2021 году Дакота сумела еще больше всех удивить, сыграв разочарованную в жизни молодую мать в драме «Незнакомая дочь», снятом по новелле Элены Ферранте. Зрители кричали: «Браво!» На сегодняшний день эту работу считают самой выдающейся в фильмографии Джонсон. Кто бы знал, что вчерашняя звезда скандальной франшизы поднимется на такую высоту.

Селена Гомес

Сценический талант Селены Гомес вряд ли кто-то подвергнет сомнениям, а вот к ее актерским амбициям многие относятся с долей скепсиса. Возможно, тому виной ранние роли звезды. Ведь в начале своей карьеры она играла преимущественно в подростковых лентах. Например, в мюзикле «Еще одна история о Золушке», который критики разнесли в пух и прах. Также за исполнение одной из своих ролей Гомес была номинирована на антипремию «Золотая малина».

Но Селена умеет учиться на ошибках. Иначе она не попала бы в фильм Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке». Сценарий картины не понравился рецензентам, но игру актеров они оценили на отлично. В кадре Гомес предстала немного циничной молодой девушкой, которая, вопреки законам мелодрамы, остается собой до конца.

А в 2021 году звезда сменила амплуа. Если раньше героини Селены искали счастья в любви, то в сериале «Убийства в одном здании» ее персонаж участвует в детективном расследовании. Мнения зрителей разделились: одни назвали игру Селены скучной, другие, напротив, нашли ее работу сильной. Профессионалы же солидарны со второй группой комментаторов: за исполнение этой роли Гомес была награждена рядом премий.

Эмма Уотсон

Эмму Уотсон называют одной из самых переоцененных актрис современности. Многие утверждают, что роль Гермионы Грейнджер на данный момент ее единственная достойная работа. Также зрители задаются вопросом: а играет ли она вообще или же просто естественно ведет себя перед камерой? Эти сомнения возникают из-за однообразия многих ролей звезды.

Однако мы возьмем на себя смелось не согласиться с обвинителями знаменитости. В фильмографии Эммы есть неординарные актерские работы, которые обделены вниманием. Например, высоко оцениваемый критиками мюзикл «Балетные туфельки». Персонаж Уотсон если поначалу и напоминает Гермиону, то по мере развития сюжета проходит драматическую трансформацию.

Особняком стоит лента «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски», за работу в которой Уотсон была номинирована на премию American Comedy Awards как лучшая комедийная актриса. В сыгранной Эммой героине уж точно не разглядишь золотую ученицу Хогвартса. Так что актерские способности Уотсон достаточно разнообразны. Может, это режиссеры чаще хотят ее видеть в амплуа хорошей девочки?

Нина Добрев

Принято считать, что Нина Добрев — звезда одного кинопроекта, а именно сериала «Дневники вампира». На просторах сети по сей день ведутся споры, есть ли у девушки талант. Ведь после завершения съемок в сериале Нину не так часто можно было увидеть в каком-нибудь блокбастере, разве что в роли второго плана.

Мы же считаем, что между малоизвестной и слабой актерской работой нельзя ставить знак равенства. И есть доказательства того, что Нина играет круто. Например, за исполнение роли в триллере «Три икса: Мировое господство» Добрев была номинирована на престижную кинопремию как лучшая актриса боевика.

А в 2021 году Добрев сыграла главную роль в рождественской комедии «Неуловимый аромат любви». И зрители, которые ознакомились с фильмом, явно будут пересматривать его в зимние праздники. Об этом позволяют судить преимущественно высокие оценки пользователей IMDb. Критики же, несмотря на то, что поругали саму ленту, актеров упомянули добрым словом.

Лили Коллинз

Лили Коллинз пользователи сети порой включают в списки самых бездарных актрис. Не в ее пользу рассматривается и то, что Лили является дочерью легендарного музыканта. Этот факт многих побуждает задаваться вопросом, не кумовство ли привело девушку в кино.

Как бы то ни было, упрекать Коллинз в отсутствии таланта вряд ли возьмется тот, кто досконально изучил ее фильмографию. Потому что некоторые работы актрисы вызывают восхищение. Например, лента «До костей», в которой она изобразила девушку с психическим расстройством. Критики назвали ее игру образцовой.

И уж точно нельзя не отметить роль Коллинз в черно-белой ленте «Манк», которая привела рецензентов в восторг. Актриса сыграла секретаршу главного героя в лице Гэри Олдмена и сделала это блестяще. Определенно Лили находится на своем месте.

Кара Делевинь

Дебютировала Кара в кино, сыграв небольшую роль в экранизации романа «Анна Каренина» с Кирой Найтли. Затем последовал ряд других проектов. Некоторые зрители заявили, что успешная модельная карьера — это не повод соваться в кинобизнес, и обвинили Делевинь в бесталанности.

Мы же не станем поддерживать нападки на девушку. В ленте «Лондонские поля» Кара так круто сыграла уставшую молодую мать, чей супруг не прочь сходить налево, что хотелось ей поаплодировать

Из последних киноработ Делевинь отдельного упоминания заслуживает фэнтезийный сериал «Карнивал Роу». Кажется, что эта девушка была рождена играть фейри: настолько органично она смотрится в роли сказочного существа. Поэтому мы рекомендуем Каре не останавливаться на достигнутом и почаще радовать нас актерскими перформансами.

Анна Кендрик

После выхода саги «Сумерки», в которой Анна сыграла навязчивую одноклассницу Беллы, за девушкой закрепилось амплуа несерьезной и болтливой девчонки. Вероятно, поэтому некоторые зрители считают, что Кендрик плохая актриса.

Очень жаль, что в тени «Сумерек» осталась серьезная драматическая роль Анны, в которой она предстала годом позднее. А ведь за эту работу Кендрик была номинирована на премию «Оскар» как лучшая актриса второго плана. Речь идет о ленте «Мне бы в небо».

Говоря о выдающихся работах актрисы, невозможно не вспомнить и ее роль в мюзикле «Чем дальше в лес...». Картина получила блестящие оценки кинокритиков. Кендрик сыграла Золушку, которая после воссоединения с принцем разочаровалась в браке. И наблюдать за Анной в этой роли было одним удовольствием.

Кристен Стюарт

Упоминая «Сумерки», нельзя забывать и исполнительницу главной роли. Вместе со славой, которую фильм принес Кристен Стюарт, она получила ярлык актрисы со скудными способностями выражения эмоций. По этой причине Кристен буквально стала объектом насмешек.

Вероятно, непросто опровергать сложившееся о себе мнение, но Стюарт с этим блестяще справилась. Чего стоит только ее работа в психологическом триллере «Персональный покупатель». После премьеры ленты в Каннах зрители аплодировали стоя около 4 минут.

В числе последних ярчайших работ Кристен Стюарт — роль принцессы Дианы в байопике «Спенсер». Актриса выложилась на полную катушку, играя культовую монаршую особу, и номинация на премию «Оскар» не заставила себя долго ждать. Кристен уже не нужно ничего никому доказывать, и так ясно: она крута.

Лейтон Мистер

За Лейтон Мистер незаслуженно закрепилась слава актрисы одной роли. Конечно же, это Блэр в сериале «Сплетница». Если кто-то скажет, что ей не хватило таланта перерасти этого персонажа, то этот человек просто не знаком с другими ее работами.

Например, в фильме «Я ухожу — не плачь», в котором Мистер снялась вместе с Гвинет Пэлтроу, она перетянула на себя все внимание зрителей. Критики писали, что кадры с Лейтон — лучшая часть ленты. Она сыграла молодую певицу на пути к успеху.

Актриса доказала, что и отрицательный персонаж ей по плечу. В триллере «Соседка по комнате» она исполнила роль неуравновешенной девушки, преследующей свою подругу. И если саму картину критики освистали, то игре Мистер рукоплескали, сравнив ее с набирающим скорость гоночным автомобилем.

Шейлин Вудли

Шейлин Вудли также порой попадает в списки актрис без таланта. Возможно, этому способствовала незавидная репутация экранизаций подростковых книг. Например, фильм «Дивергент» с ее участием многими критиками был разгромлен.

Мы считаем, что в сериале «Большая маленькая ложь» Шейлин была на высоте. Ей удалась на славу роль матери-одиночки, которую терзают призраки прошлого. Да и сам проект вряд ли вошел бы в десятку лучших ТВ-шоу 2017 года, если бы одна из главных героинь была сыграна плохо.

Работая над лентой «Во власти стихии», Вудли буквально превзошла саму себя. Рецензенты заявляли, что история о выживании так сильно захватывает во многом благодаря неподражаемой игре Шейлин. И это тот случай, когда мы согласны с критиками на 100 %. Надо ли говорить, что без номинаций на кинопремии не обошлось?