10+ фактов о съемках известных фильмов, которые вызовут острое желание пересмотреть их

Создание фильмов — долгий и кропотливый процесс. Мы видим лишь готовую картинку и даже не представляем, как много всего остается за кадром. Например, мало кто знает о том, что Энн Хэтэуэй пришлось сначала набрать, а потом сбросить вес ради одной и той же роли в очень известном фильме.

Кира Найтли привела на съемочную площадку «Опасного метода» охранника

В центре сюжета — психотерапевт Карл Юнг и его пациентка, которую лечат нетрадиционными методами. Поэтому лента изобилует натуралистичными сценами. Актриса даже подумывала отказаться от роли из-за одного такого эпизода, но режиссеру картины удалось развеять ее сомнения. Когда же дело дошло до съемок той самой сцены, Кира почувствовала себя настолько неловко, что не придумала ничего лучше, чем пригрозить партнеру своим охранником. На это Майкл Фассбендер в шутку ответил, что актриса не в том положении, чтобы угрожать ему.

Для съемок заключительной сцены «Мстителей» Крису Эвансу пришлось надеть пластиковую челюсть

В конце фильма есть сцена, в которой герои сидят в ресторане и лакомятся шаурмой. Ее добавили в самый последний момент — для того, чтобы показать, как мстители устали после напряженного финала. Если присмотреться, можно заметить, что едят все, кроме Капитана Америки. А все потому, что к моменту съемок этого эпизода Крис Эванс уже готовился к другой роли и отращивал бороду. Щетину пришлось спрятать под челюстным протезом.

Брэд Питт сколол зубы ради роли в «Бойцовском клубе»

Фильм занимает особое место в фильмографии Питта. И это неудивительно, ведь актер пожертвовал многим ради него. Например, своей очаровательной голливудской улыбкой. Чтобы органично смотреться в образе драчуна Тайлера, Брэд намеренно надломил передние зубы. Благо помог ему в этом профессиональный дантист. А вот за прическу героя мы должны благодарить тогдашнюю подругу Питта Дженнифер Энистон — именно она обрила актера налысо перед съемками. К слову, весьма профессионально.

Некоторые сцены «Шестого чувства» снимали в комнате с минусовой температурой

Фильм снимали на заре компьютерной графики, поэтому съемочной команде приходилось выкручиваться. Например, сцены, в которых мы видим дыхание актеров, снимались в «холодильных» павильонах. Всю съемочную площадку накрывали огромной пленкой, затем в комнату закачивали ледяной воздух и запускали туда актеров. Поэтому реакция героев на холод была настоящей.

Бену Аффлеку заплатили $20 тыс., чтобы он подправил улыбку для съемок «Армагеддона»

У режиссера фильма Майкла Бэя было свое видение героев. Он представлял персонажа Бена Аффлека качком с загорелым торсом и белоснежной улыбкой. Поэтому актеру пришлось привести себя в идеальную физическую форму, а еще ходил в солярий и поколдовал над своими зубами. По словам Бэя, услуги дантиста обошлись создателям картины в $20 тыс. Интересно, что идеальные зубы мы видим лишь в сценах в космосе, когда герой спасает мир. Остальную часть фильма Аффлек появляется в кадре со своими натуральными зубами.

Роузи Хантингтон-Уайтли потеряла ресницы, когда готовилась к съемкам в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости»

Для одной из сцен нужно было сделать слепок всего тела. Но что-то пошло не так, и при снятии гипса девушка потеряла все свои ресницы. Хотя фильм получился отменным, целых три месяца Хантингтон ходила с голыми веками.

Энн Хэтэуэй сначала набрала, а потом сбросила 5 килограммов для роли в ленте «Дьявол носит Prada»

К концу фильма не только стиль, но и внешность главной героини претерпевает заметные изменения. Но мало кто знает, каких усилий это стоило Энн Хэтэуэй. Перед съемками продюсеры попросили актрису набрать 5 килограммов. Но когда начали снимать вторую часть фильма, Энн заявили, что теперь нужно в кратчайшие сроки сбросить набранные килограммы, чтобы хорошо смотреться в дизайнерских вещах.

Райану Гослингу изменили цвет глаз в «Дневнике памяти»

© The Notebook / New Line Cinema and co-producers , Evan Agostini/Invision/AP/East News Evan Agostini/Invision/AP/East News

Во время съемок Райан носил контактные линзы, чтобы скрыть свой голубой цвет глаз. И все для того, чтобы соответствовать своему кареглазому коллеге Джеймсу Гарнеру, сыгравшему Ноя в пожилом возрасте.

Во время съемок «Золушки» Лили Джеймс ходила на горшок

Насколько эффектно смотрелись костюмы героев на экране, настолько же неудобными они были для актеров. Лили Джеймс, к примеру, не могла посетить уборную из-за огромной юбки — выручал горшок. А очаровательный принц в лице Ричарда Мэддена носил под костюмом специальные трусы-бандаж.



Рога и скулы Малефисенты стали вызовом для костюмеров и гримеров

Возможно, рога являются самой запоминающейся частью в образе Малефисенты. Перед командой стояла задача сделать их максимально легкими, чтобы Анджелина не уставала во время съемок. Поэтому в качестве материала выбрали уретановую смолу. После долгих экспериментов гримеры создали маленькую шапочку, которую надевали непосредственно на голову актрисы. А вот сами рога крепились к основанию с помощью магнитов, чтобы их можно было снять между дублями. Накладные скулы же были сделаны из силикона, который используется для изготовления грудных имплантов. Материал полупрозрачный и слегка напоминает кожу, поэтому не было необходимости использовать много краски.

Для фильма «Тоня против всех» Марго Робби пришлось изменить разрез глаз

Для того, чтобы наиболее точно изобразить знаменитую фигуристку Тоню Хардинг в разные периоды ее жизни, съемочная команда прибегла к некоторым хитростям. Например, в сценах, где героиня взрослая, Марго носила протезы на носу, щеках и даже на шее. А правдоподобно передать юношескую припухлость гримерам помогла техника обратного контуринга: на щеки и нос актрисы наносили более светлые средства вместо привычных темных. Кроме того, уголки глаз актрисы оттягивали вниз с помощью клея, чтобы добиться большей схожести с настощей Тоней.