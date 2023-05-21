10 ролей, которые были многообещающими, но принесли актерам только разочарование

Провальные роли бывают даже у топовых актеров, когда они находятся, казалось бы, на вершине карьеры. И если для некоторых это становится полезным опытом, то другим приходится брать перерыв на несколько лет, чтобы все забыли этот кошмар. Например, так произошло с Хью Грантом. Однако некоторые актеры так и не смогли оправиться после неудачи.

Памела Андерсон, «Не называй меня малышкой»

Актриса была в восторге, когда прочитала сценарий боевика «Не называй меня малышкой». Она надеялась с помощью роли в этом фильме получить заветную статуэтку «Оскар». Надо отдать ей должное, Андерсон старалась изо всех сил и даже сделала татуировку в виде колючей проволоки на плече, чтобы соответствовать своей героине. Однако фильм получился слабым и провальным. В результате актриса даже получила премию «Золотая малина». Но, пусть карьера в кино и не задалась, Андерсон продолжает появляться в светских хрониках. Подробнее об этом мы писали здесь.

Джуди Денч, «Кошки»

Экранизация мюзикла «Кошки» широко обсуждалась в интернете. А все из-за спецэффектов, которые использовались для создания человеко-котов. Мы тоже писали о массовом интересе к предстоящей премьере после вышедшего трейлера. Фильм не только не окупился, но и имеет низкий рейтинг на IMDb — 2,8 из 10. В актерском составе картины значилась и обладательница премии «Оскар» Джуди Денч. Актриса надеялась, что будет выглядеть элегантно в своем наряде, а вместо этого, по ее словам, она была похожа на «побитую, шелудивую старую кошку» и «большую рыжую громилу».

Анджелина Джоли, «Вечные»

Что может пойти не так, если снимается кассовый фильм вселенной Marvel с суперзвездным кастом? Оказалось, что многое. Критики признали «Вечных» худшим творением Marvel, назвали его скучным и сюжетно слабым. Не осталась без внимания и работа Джоли. Зрители посчитали выбор ее на эту роль ошибочным, а игру актрисы — кошмарной. В последнее время Анджелина чаще пробовала себя в режиссуре и словно утратила былой актерский запал.

Джессика Честейн, «Код 355»

Актриса загорелась идеей снять шпионский фильм, где главные роли сыграли бы женщины. Поделилась своим видением с режиссером Саймоном Кинбергом, он согласился. Сама Честейн взяла на себя обязанности продюсера и исполнила одну из главных ролей. По итогу «Код 355» стал проходным и ничем не запоминающимся боевиком. Что касается Честейн, критики писали, что эта роль была для нее неудачной, а зрители посчитали, что она совсем не тянет экшн-сцены.

Хью Грант, «Супруги Морган в бегах»

Откровенно слабая роль в фильме «Супруги Морган в бегах» заставила Хью Гранта взять трехлетнюю паузу в работе. Абсолютное большинство зрителей и критиков сошлись во мнении, что в его дуэте с Сарой Джессикой Паркер не было никакой «химии». В то время Грант говорил, что из-за этого фильма он потерял статус востребованного и высокооплачиваемого актера. Восстановить репутацию ему удалось только в 2012 году благодаря фильму «Облачный атлас», где он сыграл 6 персонажей.

Джессика Альба, «Тайный знак»

В начале 2000-х годов актриса была чрезвычайно популярна. Но в конце десятилетия она начала совершать ошибку за ошибкой, подписываясь на роли в откровенно плохих фильмах. Решающей стала драма «Тайный знак», у которой на сайте Rotten Tomatoes 0% положительных рецензий. Несмотря на то, что ответственность за фильм несут многие причастные к нему люди, провал в основном у всех ассоциируется с Альбой. После этой неудачи она стала сниматься в кино гораздо реже.

Дженнифер Лоуренс, «Пассажиры»

Певица Адель предостерегала свою подругу Дженнифер Лоуренс от участия в научно-фантастическом блокбастере «Пассажиры». По ее мнению, «космические фильмы — это новые фильмы о вампирах» и лучше их обходить стороной. Как оказалось, Лоуренс зря не послушала Адель. Многие критики сошлись на том, что большая проблема фильма — взаимоотношения между главными героями. Создатели попытались приукрасить историю, которая без красивой обертки выглядит неуместно и аморально.

Дэниел Рэдклифф, «Гарри Поттер и Принц-полукровка»

Актер признается, что ему не нравится смотреть на себя на экране. Но «Принц-полукровка» стал для него особенно тяжелым испытанием. По словам Рэдклиффа, его игра была однообразной, а сам он был слишком зазнавшимся и самодовольным. Все, что он пытался показать, не удалось. Рэдклифф считает своим лучшим фильмом пятый, «Орден Феникса», поскольку видит там свой актерский прогресс. Однако это не уберегло его от провальной игры в шестой части, которую он так ненавидит.

Эмма Стоун, «Маньяк»

В одной из серий мини-сериала «Маньяк» Эмме Стоун предстояло сыграть эльфийку. Перед этим у актрисы с режиссером состоялся разговор. Актрису прямо спросили, готова ли она к такой роли или, может, хочет перевоплотиться в вампира. Стоун вообще претила мысль играть подобных героев. Она даже не смотрела «Властелина колец», потому что далека от фэнтезийных миров. Но все же согласилась на роль эльфийки, хотя эта работа не доставила ей никакого удовольствия. На съемках она сказала режиссеру: «Я делаю это только ради тебя!»

Джейк Джилленхол, «Принц Персии: Пески времени»