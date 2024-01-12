10+ семейных фильмов и мультиков, будто специально созданных для уютных зимних выходных

После напряженной рабочей недели так и хочется закутаться в теплый плед, поставить перед собой чашку чая и с головой погрузиться в просмотр какого-нибудь доброго фильма. А еще круче, если под боком у вас пристроятся дети и тоже станут следить за приключениями героев киноленты или мультфильма. Например, за персонажами из этой подборки.

«Лео»

Анимационная лента рассказывает о приключениях 74-летней ящерицы Лео и его друга черепахи Сквиртла, которые всю жизнь провели в школьном живом уголке. Однажды Лео узнает, что представители его вида живут 75 лет, и понимает, что у него остался всего один год, чтобы узнать, каков на самом деле этот мир. Кстати, в оригинальной версии главный герой говорит голосом Адама Сэндлера. Рейтинг IMDb — 7,0. Итак, нас обманули. Мы даже не подозревали, что это мюзикл. Впрочем, мы не в претензии, даже было грустно, когда все закончилось. Каждый может извлечь свой урок из этого фильма. Тут есть несколько шуток, которые поймут только взрослые. Я и плакала, и смеялась, и радовалась за героев. © bryantmadeline / IMDb

«Шазам! Ярость богов»

Этот комедийный супергеройский фильм про одноименного персонажа комиксов DC. Кинокартина стала сиквелом выпущенной в 2019 году киноистории «Шазам!» Ее действие начинается с того, что дочери титана Атласа похищают сломанный волшебный посох, чтобы починить его и активировать заключенную в нем силу. Главную роль в фильме исполнил комик и певец Закари Ливай. Его голос вы могли услышать в анимационной ленте «Рапунцель: Запутанная история», где он озвучивал возлюбленного длинноволосой красотки.



Рейтинг IMDb — 6,0. Если вам понравился первый фильм из этой серии, то придется по душе и второй. Мне почему-то кажется, что эта часть даже получилась лучше. Плохие парни, несмотря на мрачный трейлер, на самом деле не совсем безнадежны. Визуальная составляющая — не фонтан, зато тут много реально смешных моментов. © owenpont-70803 / IMDb

«Остров пропавших девчонок»

Создатели фильма рассказали историю сестер, унесенных течением на далекий остров. По ходу действия они оказались в морской пещере с сотнями морских львов и гигантских морских слонов. Девочки держат путь к далекому маяку и по дороге понимают, как важно никогда не сдаваться и держаться вместе. Рейтинг IMDb — 8,0. Во-первых, тут оригинальный сюжет. Во-вторых, стойкость девочек перед лицом трудностей добавляет повествованию драматизма и глубины. Единственное, что хотелось бы изменить — это продолжительность фильма, для меня он оказался чуть длинноват. Зато нас, зрителей, полностью погрузили в мир с захватывающими дух кадрами, демонстрирующими дикую красоту острова. А эффектно снятые встречи с дикими животными добавили фильму напряжения. © rannynm / IMDb

«Питомец Юрского периода. Утраченная тайна»

Однажды маленький динозавр по имени Джуниор попал в наш мир и столкнулся в нем с серьезными трудностями. Но двое подростков решают помочь малышу и заодно отогнать злодеев от волшебного входа в страну динозавров. Им помогает отважная бабушка одного из героев фильма.



Рейтинг IMDb — 6,1. Кроха-динозавр получился невероятно милым, спасибо компьютерной графике. Игра детей-актеров и бабушки тоже великолепна. Динозавры напоминают персонажей сериала «Мир Юрского периода», а взрослые обнаружат тут отсылки к фильму «Назад в будущее». © boxooent-61550 / IMDb

«Матильда»

Этот музыкальный фильм 2022 года стал еще одной экранизацией истории о девочке, обожающей книги и владеющей телекинезом. Главные роли здесь исполнили юная Алиша Вейр и практически неузнаваемая в гриме Эмма Томпсон, она же — мисс Транчбулл, безжалостная директриса школы Кранчем-Холл. Рейтинг IMDb — 7,0. Это потрясающий фильм. Прекрасны и сценарий, и режиссура, и музыкальные номера, и игра актеров. Особенно хочется отметить детей, которые сыграли роли второго плана. Мальчик, которые съел торт, и блондинка в красной шляпе танцевали с таким мастерством! Правда, стоит помнить, что тут есть довольно тяжелые и грустные моменты. © DoNotComeToTheCinemaDepressed / IMDb

«Принц пустыни»

В этом фильме рассказывается история берберского мальчика и его приключениях в пустыне Сахара. Однажды он встретил верблюжонка, взял его под свою опеку и вскоре обнаружил, что тот обладает быстротой и выносливостью, необходимыми для участия в гонках. Если они победят в одной из них, то мальчик сможет спасти и свою деревню, и верблюда, на которого уже положили глаз алчные торговцы. Рейтинг IMDb — 6,1. Тео (так зовут питомца) — харизматичный и в кадре смотрится выигрышно. В общем, перед нами вполне себе неплохое кино для семейного просмотра. Если вы вдруг собираете коллекцию фильмов, в которых люди дружат с разными животными, обаятельный верблюд станет достойным ее пополнением. © Эстил / Kinopoisk

«Вонка»

В 2023 году на экраны вышел музыкальный фильм, рассказывающий историю Вилли Вонки. Роль талантливого изобретателя и эксцентричного шоколатье исполнил Тимоти Шаламе. Зрители увидели, с какими трудностями ему пришлось столкнуться, чтобы открыть свой первый магазин. А ведь в нем продавался шоколад, который давал людям возможность летать. Рейтинг IMDb — 7,3. Очевидно, что огромный бюджет фильма использовали с эффективностью в сто процентов. С экрана буквально хлещет фантастическая энергия, а зрители изумляются, насколько реальным выглядят шоколадные цветы. Это тот случай, когда меня совершенно не раздражало использование компьютерной графики. © CANpatbuck3664 / IMDb

«Руби, собака-спасатель»

Этот фильм основан на реальной истории и рассказывает о приключениях Дэниела О’Нила, мечтавшего присоединиться к поисково-спасательной команде. Но чтобы попасть туда, ему пришлось подружиться с Руби — собакой со сложным характером, которую много раз возвращали в приют из-за того, что она не поддавалась дрессировке. Рейтинг IMDb — 7,2. Эта собака была такая милая, что мне пришлось досмотреть фильм до конца. И я ничуть не жалею об этом. Думаю, что нам всем время от времени нужно получать такие эмоции. Кстати, финал действительно великолепен. Смотрите и наслаждайтесь, только заранее приготовьте носовые платочки. © thejdrage / IMDb

«Страна снов»

Главной героине фильма пришлось переехать жить к своему дяде после того, как ее отец потерялся в море. Но однажды она попала в Страну Сновидений, смогла добраться до Моря Кошмаров и получила особую жемчужину, способную воссоединить ее семью. Кинолента основана на комиксе «Малыш Немо в Сонной Стране», а в одной из главных ролей тут снялся харизматичный Джейсон Момоа. Рейтинг IMDb — 6,7. Фильм динамичный и совсем не затянутый. Тут оригинальные декорации и хорошая графика — дети будут в восторге. Режиссерская работа и игра актеров выше всяких похвал. Пусть актерский состав и небольшой, но все персонажи интересны и у каждого есть своя сюжетная линия. © thekarmicnomad / IMDb

«Элементарно»

Это история о том, как представители двух разных стихий влюбляются друг в друга и сразу же сталкиваются с целым рядом проблем. В основном — с непониманием со стороны окружающих. Работа над анимационной лентой длилась целых 7 лет, как в студии, так и дома у создателей фильма. Надо сказать, время было потрачено не зря: «Элементарно» был номинирован на несколько наград, в том числе на премию «Золотой глобус». Рейтинг IMDb — 7,0. Главные герои сразу стали мне симпатичными. Я буквально с головой погрузился в их жизнь и проникся их желаниями — все в лучших традициях анимационных фильмов Pixar. Еще одна вещь, которую я могу здесь похвалить, — это потрясающее музыкальное сопровождение. © benjaminskylerhill / IMDb



«Соник 2 в кино»

Во второй части фильма герои популярной компьютерной игры Соник и Тейлз опять выступают против доктора Роботника и его нового помощника — ехидны Наклза. И те, и другие пытаются первыми найти Мастер Изумруд и обхитрить своих противников. Зрителям настолько понравилось следить за приключениями героев, что создатели франшизы уже объявили о скором выходе третьего фильма о сверхбыстром ежике. Рейтинг IMDb — 6,5. Этот фильм даже лучше первой части: тут еще больше отсылок к игре и захватывающих приключений. Главный злодей, которого сыграл Джим Керри, затмевает всех остальных актеров. Этому человеку 60 лет, но у него больше энергии, чем у меня! Очень надеюсь, что он снимется еще и в третьем фильме про Соника, без него там будет скучно и пусто. © MissSimonetta / IMDb