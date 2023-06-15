10 свежих турецких сериалов, которые затягивают с первой секунды. И держат в напряжении до самого конца

Турецкие сериалы потихоньку завоевывают мир своим неповторимым колоритом и запутанными сюжетами. Мы же решили собрать новинки, которые завоюют сердца даже самых искушенных критиков.

Прощальное письмо

Девушка Аланур из обеспеченной семьи влюбляется в обычного юношу по имени Зию. Родители героини категорически против этого союза, но та готова пойти на любые жертвы ради любви. Мечты о совместной жизни разбиваются о жестокую реальность, когда девушка получает прощальное письмо от любимого. Зию сбегает, толком не объяснив причин. Проходят годы, первая любовь осталась в прошлом. Аланур смогла построить собственную семью. Все было хорошо, пока героиня не познакомилась с родителями жениха своей дочери, ведь отцом молодого человека оказался Зию. И старые чувства вспыхивают вновь. Смогут ли Аланур и Зию переступить через давние обиды и позволить своим детям быть вместе? Жанр: драма.

драма. В ролях: Нургюль Ешилчай, Селим Байрактар, Рабиа Сойтюрк.



Семья

Аслан — мрачный и загадочный мужчина, а еще он наследник влиятельного клана. Девин — девушка, которой не посчастливилось родится с золотой ложкой во рту. Она воспитывает младшую сестру, работает психологом и вынуждена сама пробиваться в жизни. Судьба сталкивает этих двоих в поездке, где по воле обстоятельств Девин начинает консультировать Аслана как психолог. Они сближаются и влюбляются. Теперь молодым людям придется побороться за свое счастье, ведь семья богатого наследника не в восторге от его выбора. Жанр: драма, романтика, криминал.

драма, романтика, криминал. В ролях: Кыванч Татлыту, Серенай Сарыкая, Нур Сюрер.

Клюквенный щербет

Сериал не просто про любовь Доги и Фатиха, но и про столкновение двух семей с разными взглядами и ценностями. И если мама главной героини воспитывала ее в современной и прогрессивной среде, то семья жениха всегда жила в консервативности и строгости. Можно сказать, что эта история затрагивает проблемы любого традиционного общества, ведь в большинстве случаев молодое поколение готово отказаться от устаревших устоев, в то время как старшее поколение привыкло жить по определенным правилам. Жанр: драма, романтика.

драма, романтика. В ролях: Барыш Кылыч, Эврим Аласья, Сыла Тюркоглу.

Зимородок

Сейран и ее старшая сестра Суна вынуждены с самого детства терпеть издевки отца-тирана. И если первая хотела учиться в университете и стать независимой, то вторая всегда мечтала удачно выйти замуж. И вот наконец-то к старшей дочери приходят сваты. Ферид Корхан, избалованный и богатый наследник влиятельной семьи из Стамбула, в последний момент заявляет, что хочет взять в жену не Суну, а ее младшую сестру. Сейран, словно повторяя судьбу Хюррем из «Великолепного века», была вынуждена покинуть родной дом, отказаться от любимого и мечты учиться. Она оказывается в фамильном особняке Корханов, где ей придется отстоять свой авторитет в семье, бороться с соперницами за сердце супруга и изменить не только Ферида, но и себя.



«Зимородок» — это не типичный романтический сериал, к которым мы так привыкли. Он снят на основе реальных событий по книге психиатра Гюльсерен Будайджиоглу. Жанр: драма, романтика

драма, романтика В ролях: Афра Сарачоглу, Мерт Рамазан Демир, Гюльчин Сантырджыоглу.

Гюльджемаль

Жизнь главного героя с самого начала была тяжелой и полной испытаний: мать бросила их с сестрой еще в раннем детстве ради жизни с другим мужчиной. Гюльджемаль, несмотря на все трудности, смог стать успешным и богатым человеком. Вернувшись в родной город, он преследует лишь одну цель — отомстить своей матери. Но все идет не по плану, когда он влюбляется в ее приемную дочь. И если Эда из «Постучись в мою дверь» влюбила в себя циничного бизнесмена, то главная героиня «Гюльджемаль» украла сердце человека, который ненавидел ее. Жанр: драма.

драма. В ролях: Мурат Юналмыш, Мелис Сезен, Эдип Тепели.

Полночь в отеле Пера Палас

Сериал основан на романе Чарльза Кинга. Он рассказывает о становлении современной Турции и о ключевых фигурах в истории, благодаря которым страна смогла добиться нынешних успехов. Главная героиня истории, журналистка Эсра, останавливается в одном из старейших отелей Стамбула и случайным образом оказывается в прошлом. Там ей придется провести собственное расследование и встретится со многими важными историческими личностями. Жанр: драма, детектив, история.

драма, детектив, история. В ролях: Хазал Кая, Тансу Бичер, Селахаттин Пасали.



Полет птицы

Основной проблемой, которую затрагивает «Полет птицы» является конфликт между поколениями. На примере главной героини, молодой девушки Аслы, мы сможем прочувствовать все трудности на пути к успеху.



В этом сериале фанаты «Черно-белой любви» снова смогут насладиться любимым дуэтом Бирдже Акалай и Ибрагима Челиккола. Жанр: драма.

драма. В ролях: Бирдже Акалай, Мирай Данер, Ибрагим Челиккол.

Меня зовут Фарах

Фарах — молодая женщина-врач родом из Ирана. Она воспитывает сына в одиночку и, когда ребенку ставят неутешительный диагноз, решает отвезти его в Турцию на лечение. Вынужденная платить по счетам на чужбине, героиня устраивается уборщицей. Новая работа оказывается полна авантюр и риска. Но Фарах готова на все ради благополучия семьи. Она еще не подозревает, что именно здесь встретит свою любовь. Жанр: криминал, драма, триллер.

криминал, драма, триллер. В ролях: Энгин Акюрек, Демет Оздемир, Фырат Таныш.



Шахмаран

За основу сюжета взята турецкая легенда о Шахмаран — наполовину женщине, наполовину змее. Царица змей уединенно жила в царстве под землей, пока ее не потревожили. А разобраться во всех последствиях и загадках придется героине по имени Шахсу, которая приехала в город, чтобы противостоять своему дедушке. Жанр: триллер, романтика, приключения, фэнтези.

триллер, романтика, приключения, фэнтези. В ролях: Серенай Сарыкая, Бурак Дениз, Мустафа Уурлу.

Кровавые цветы

Из-за определенных обстоятельств Дилан и Бурак были вынуждены заключить брак по расчету. Они оба не испытывали друг к другу чувств. Их мечты и взгляды на жизнь совершенно разные, но теперь им нужно жить в одном доме и играть роли мужа и жены. Когда на горизонте появляется общий враг, супругам приходится объединиться. Смогут ли они построить настоящую семью или каждый пойдет своей дорогой? Жанр: драма.

драма. В ролях: Экрем Арал Туна, Нурай Шерефолу, Барыш Бекташ.

Бонус: Без мужчин

Это история про мужчину, который болен неизлечимой болезнью. Он осознает, что жить ему осталось совсем немного, и поэтому решает внести свой вклад в науку. Главный герой занимается разработкой машины времени, мечтая еще хотя бы раз повстречать свою жену, что погибла несколько лет назад. Еще не подозревая, какие последствия несет за собой его жажда экспериментов. Премьера этого сериала состоится уже в 2023 году, но точная дата выхода неизвестна. Он придется по вкусу поклонникам «Великолепного века» ведь главную роль исполняет неподражаемый Халит Эргенч. Жанр: драма, мелодрама.

драма, мелодрама. В ролях: Халит Эргенч , Сонгюль Оден , Серкан Алтунорак.