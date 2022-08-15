10+ вещей и явлений из кино, которые неожиданно для всех ушли в народ и прочно там обосновались

Кино оказывает влияние на предпочтения потребителей. В фильмах и сериалах нередко присутствует скрытая реклама, призванная продвигать тот или иной продукт. Однако бывает так, что и без маркетинговых уловок продемонстрированные в кадре вещи или явления вызывают повышенный интерес у зрителей. А киноделы потом лишь недоуменно пожимают плечами.

Мы в ADME выяснили, какие тренды появились благодаря фильмам и сериалам.

Спортивный костюм в клетку («Джентльмены»)

Фильм вышел в 2019 году и не оставил никого равнодушным. И сюжет, и картинка были на высоте. Особенно тщательную работу проделал художник по костюмам. Перед ним стояла задача одеть каждого героя в британском стиле, но в разных его проявлениях. Однако ни один другой образ не вызвал такого ажиотажа, как спортивный костюм героя Колина Фаррелла. Представители мужской аудитории фильма отправились на поиски подобного клетчатого комплекта, а модные интернет-журналы учили читателей одеваться, как вышеназванный персонаж.

Костюмы для Фаррелла шились на заказ, однако после выхода фильма британский производитель Lonsdale запустил линейку таких комплектов для широкого круга покупателей. Его товар так и называется: «Спортивный костюм джентльмена».

Прическа «Скунс» («Круэлла»)

Фильм еще не успел выйти в прокат в 2021 году, как модницы ринулись в салоны за окрашиванием а-ля Круэлла. Социальные сети заполонили фотографии девушек с разделенными пробором локонами, одна половина которых была выкрашена в черный, другая — в платиновый. Благодаря такой цветовой гамме прическа получила название «Скунс» в честь зверька с черно-белой шерсткой. Знаменитая колористка из Лос-Анджелеса в популярности такого окрашивания «обвинила» именно Круэллу Эммы Стоун.

Также она рассказала, что желающие сменить цвет волос клиентки упоминают в качестве примера и другую киногероиню — Нарциссу Малфой из поттерианы.

Роза под стеклянным колпаком («Красавица и Чудовище»)

После выхода фильма «Красавица и Чудовище» в 2017 году зрительницы возжелали украсить свой дом такой же розой под колпаком, что бережно хранил сказочный принц. В сети появились видеоруководства по изготовлению необычного сувенира, и количество их просмотров превышает несколько сотен тысяч.

Конечно, производители обратили внимание на такой спрос. В различных интернет-магазинах и ныне можно приобрести искусственную розу под колпаком под названием «Красавица и Чудовище», а некоторые цветочные лавки предлагают живое растение. Они обещают, что роза простоит под стеклом до 3 лет.

Чаепитие («Аббатство Даунтон»)

Герои сериала «Аббатство Даунтон», как полагается британским аристократам, чаевничают с завидной регулярностью. И тем самым побуждают зрителей делать то же самое. Казалось бы, в мире чай и так является популярным напитком, куда уж больше? Тем не менее британская компания, что специализируется на доставке чая, заявила о небывалом росте продаж своей продукции во время трансляции сериала. Речь шла о 5-кратном увеличении поставок. Причем чай заказывали не только англичане, но и жители других стран: США, Канады, Австралии, Китая.

Малыш Йода («Мандалорец»)

В сериале «Мандалорец» мы могли наблюдать за ранними годами жизни магистра Йоды. Маленькое существо настолько умиляло зрителей, что компания по производству игрушек Hasbro решила их порадовать. Она открыла предзаказ на куклу в виде малыша Йоды.

От покупателей не было отбоя. Благодаря «Мандалорцу» фирма увеличила свои продажи на 70 %.

Кепка-восьмиклинка («Острые козырьки»)

Модные издания заявляют, что сериал «Острые козырьки» спровоцировал ренессанс классической мужской одежды. Известный поисковой сервис зафиксировал небывалое количество запросов по ключевым словам «Стиль Шелби» и «Мужской твидовый костюм». Зрители также облюбовали головной убор главного героя — кепку-восьмиклинку, она же шапка газетчика. Чем популярнее становился сериал, тем стремительнее раскупались кепки «как у Шелби». В 2016 году, когда вышел 3-й сезон, продажи восьмиклинок выросли на 83 %.

Винтажный корсет и кружевные перчатки («Бриджертоны»)

Костюмированный сериал «Бриджертоны» вдохновил зрительниц носить корсеты. Представители интернет-магазина Orchard Corsets похвастались увеличением посещаемости сайта на 71 % после выхода шоу на экраны. А на сайте, что торгует изделиями ручной работы и винтажными вещами, число интересовавшихся корсетами выросло на 91 % (по сравнению с годом ранее).

Но далеко не одни корсеты стали объектом желания поклонников шоу. Еще больший интерес вызвали ажурные перчатки героинь. Упомянутый выше сайт зафиксировал рост продаж кружевных аксессуаров аж на 744 %.

Серебряная цепочка («Нормальные люди»)

С подачи главного героя сериала «Нормальные люди» многие модники и модницы пожелали обзавестись толстой цепочкой на шею без подвески. Зрители объяснили, что этот незамысловатый аксессуар делает образ героя невероятно горячим, а потому отправились по интернет-магазинам за идентичной вещицей для себя. Один продавец заявил об увеличении трафика на 53 % после выхода шоу. Актер Пол Мескал по этому поводу даже пошутил: «Похоже, мне надо смириться с тем фактом, что цепочка моего героя стала популярнее меня самого».

Подержанные брендовые вещи («Эмили в Париже»)

После выхода сериала вырос спрос на красные береты и на подержанные брендовые вещи. В частности, Chanel. Оно и неудивительно, ведь героиня не единожды представала в кадре с эффектными аксессуарами этой марки. Интернет-магазин, который реализует товары бренда, заявил о росте продаж на 30 % после премьеры нового сезона.

Пешие прогулки по Сакраменто («Леди Бёрд»)

Популярность фильма спровоцировала повышенный интерес к путешествиям по Сакраменто — городу, в котором проживала главная героиня. Туристические компании и по сей день предлагают клиентам пешие и беговые туры под названием «Леди Бёрд». Маршрут включает в себя все значимые локации киноленты. А еще организаторы обещают поведать массу интересной информации о том, как снимала фильм режиссер Грета Гервиг.

Конфета Дальгона («Игра в кальмара»)

Одним из самых запоминающихся моментов сериала «Игра в кальмара» стал тот, в котором герои вырезали фигурки из спрессованной сахарной массы. Такие конфеты называются Дальгона, и они покорили сердца зрителей. Социальные сети заполонили снимки и видеоролики пользователей, в которых демонстрировались манипуляции с этим лакомством.

Кондитерская Segyero Dalgona в Сеуле, что изготавливала конфеты для съемок, переживала не лучшие времена. Однако стоило выйти соответствующему эпизоду сериала, как ситуация изменилась. Продажи Дальгона выросли в несколько раз, а покупатели готовы были по 2 часа стоять в очереди, чтобы заполучить конфету как в «Игре в кальмара».

Женские имена из фэнтези («Гарри Поттер», «Игра престолов», «Сумерки», «Голодные игры»)

Сильные героини кинофраншиз, снятых по фэнтези, вдохновляют зрителей называть дочерей их именами. Так, с 2002 многие девочки регистрировались как Гермиона, хотя за период с 1932 по 2001 лишь единицы могли похвастаться таким именем. Спасибо экранизациям «Гарри Поттера». А благодаря героине Эмилии Кларк в сериале «Игра престолов» стало популярно такое имя, как Кхалиси. До 2011 года его не существовало вовсе.

Сага «Сумерки» также подарила имена новорожденным девочкам. Если имя Белла и так в последние десятилетия было распространенным, то имя Розали получило новый виток популярности. После 1930-х годов оно встречалось довольно редко, но ситуация изменилась в 2008 году — как раз после выхода первой части франшизы. Как и Кхалиси, имени Китнисс не существовало вовсе, пока не вышла лента «Голодные игры». После 2012 года десятки мам и пап нарекли так своих дочерей.

Равиоли с грибами («Сумерки»)

Женские имена не единственное, что получило популярность после выхода первой части «Сумерек». Лента также повлияла и на гастрономические предпочтения зрителей. Поклонники фильма возжелали отведать равиоли с грибами — их ела Белла на первом свидании с Эдвардом в ресторане Bella Italia в Порт-Анджелесе.

В 2009 году в заведении было приготовлено около 4 500 порций блюда для фанатов саги, а в 2011-м в продаже появились замороженные равиоли а-ля «Сумерки».