10 золотых образов из кино, которые чуть не затмили собой фильмы. А еще таили в себе немало секретов

Работа художника по костюмам очень трудная. Творческому человеку всегда хочется создать нечто уникальное и запоминающееся. Нередко костюмеры выбирают сложные цвета для своих творений. Золотой цвет, пожалуй, один из таких. Мы нашли 10 золотых платьев в кинематографе, за которыми стояла увлекательная история.

Золотая девушка Джеймса Бонда

Ширли Итон исполнила роль спутницы Джеймса Бонда в фильме «Голдфингер» и запомнилась там больше всего своим «золотым образом». Главный злодей покрыл тело героини золотой краской, из-за чего девушка погибла. Ширли полностью покрыли краской, за исключением живота, так как боялись, что актриса перегреется. Во время нанесения грима и на съемках сцены присутствовал врач, чтобы следить за состоянием актрисы. Гример наносил золотое покрытие в течение 2 часов, а саму сцену отсняли очень быстро.

Костюмы королевы Равенны

В фильме «Белоснежка и охотник» было много шикарных нарядов, особенно у злодейки Равенны, которую сыграла Шарлиз Терон. Для создания королевского плаща художница по костюмам даже создала специальную «перьевую» комнату — там вручную покрасили золотом 5 тыс. перьев. Весь костюм весил 22 кг.

Броня Чудо-женщины

Костюмер вдохновлялась древнеримскими костюмами. На создание образа под названием «Золотой орел» ушло более года, к работе над ним привлекли 40 человек. Кстати, наряд сделан не из металла. Художница по костюмам хотела, чтобы броня выглядела золотой, но была очень подвижной и не мешала актрисе двигаться в кадре. В итоге сам костюм был сделан из полиуретана и состоял из 93 разных частей, а крылья — из углеводородного волокна и 264 перьев. На всякий случай еще и сделали 14 копий брони.

Золотое платье Джессики в фильме «Дюна»

Расшитое бусинами платье матери главного героя в фильме «Дюна» может быть самым дорогим в истории кино, как предполагает художница по костюмам. При создании наряда она вдохновлялась старинными картами Таро и средневековыми картинами. Каждое звено сетки-кольчуги из бисера было сделано вручную, а потом подгонялось под актрису. На это ушло несколько месяцев.

Костюмы императрицы в фильме «Проклятие золотого цветка»

На момент премьеры в 2006 году это был один из самых дорогих китайских фильмов — во многом из-за шикарных костюмов. Благодаря дизайнеру Йи Чунг Ман лента получила несколько престижных наград в сфере дизайна, а самого костюмера даже номинировали на «Оскар». Кстати, критики нашли в фильме много исторических нестыковок и ляпов. Например, на экране императрица носила длинные металлические ногти, которые вошли в моду аж через 600 лет после показанных событий. Звучало даже мнение, что костюмы, мол, затмили саму историю и только отвлекали от сюжета своей красочностью. Из-за этого фильм получился неоднозначным. Но в Голливуде отметили, что картина достойна похвалы как минимум за эстетику.

Маскарадное платье Грейс Келли

В одном из своих последних фильмов «Поймать вора» актриса блистала в пышном золотом платье и с позолоченными волосами. Режиссер Альфред Хичкок поручил костюмеру Эдит Хед сделать из Грейс «волшебную принцессу». В итоге Эдит создала бальное платье с огромной юбкой из золотой сетки, украшенной тканевыми птицами. В довесок шли золотая маска и золотой парик. Это была самая дорогая сцена в карьере Хед. На актрисе было еще и много украшений, так что костюмеру пришлось повозиться с вырезами. Нужно было сделать так, чтобы драгоценности хорошо смотрелись в кадре, но при этом платье не выглядело слишком открытым. Кстати, сцена с золотым платьем была одной из заключительных. В ней все должно было быть настолько блестяще и роскошно, что вор не смог бы сопротивляться соблазну украсть что-нибудь.

Мерцающее платье в фильме «Хеллоу, Долли!»

Изначально платье должно было быть красного цвета. Но Барбра Стрейзанд, которая играла Долли, попросила изменить цвет, так как в аналогичной театральной постановке уже использовали красный костюм. На тот момент это был один из самых дорогих нарядов в истории кино. При создании платья использовали настоящее золото в виде бусин и кристаллы Swarovski, в результате оно получилось очень тяжелым. Во время съемок танцоры несколько раз наступали на шлейф, а Барбра не могла толком сделать «пинок» в финальной сцене. Костюмер предлагала режиссеру изменить хореографию, чтобы не пришлось перешивать платье. Но в итоге наряд все же укоротили.

Платье Марии Антуанетты

Фильм «Мария Антуанетта» принес художнице по костюмам третий «Оскар» в ее жизни. Перед тем как костюмер приступила к работе, режиссер принесла ей коробочку миндального печенья макарон и сказала: «Это цвета, которые я люблю». Художница использовала их в качестве основной палитры и сделала костюмы в «сахарно-конфетном стиле». Каждый наряд в фильме чем-то напоминает выпечку. По мере пребывания Марии Антуанетты в Версале ее платья становятся все пышнее. Таким образом показано, что расточительство героини растет с каждым днем.

Золотые платья Виолы в фильме «Влюбленный Шекспир»

Виола дважды надевает золотые платья, и художник по костюмам не зря выбрал этот цвет. В эпоху Тюдоров он означал принадлежность к высшему классу, символизировал роскошь, а в сочетании с белым и вовсе был отсылкой к божественным началам. Но также цвет обозначал мужественность. И именно в эти моменты фильма была показана сила духа героини. Первое золотое платье легкое и воздушное, как крыло стрекозы. Оно олицетворяло характер героини — девушка свободная, нежная и своенравная. Второе платье — свадебное — сильно отличалось от других нарядов Виолы. Оно грузное и стянутое. Так художник показал, что девушка выходит замуж за нелюбимого и должна смириться с тем, что будет ограничена в своих действиях.

Золотое платье-бабочка из фильма «Круэлла»

По сюжету, главная героиня Эстелла мастерит платье во время работы у баронессы. Наряд состоит из куколок бабочек, которые позднее вырастают и заполняют собой модный дом. Художница по костюмам вдохновлялась нарядами дизайнера Александра Маккуина, а куколки бабочек были настоящими. Из таких вылупляются бабочки с тигровыми крыльями (Mechanitis Polymnia).