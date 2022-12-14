11 европейских фильмов о любви, которые вы могли пропустить. И многое потеряли

Вопреки распространенному мнению, первый в мире фильм был снят не в 1895 году братьями Люмьер, а в 1888 году. Именно тогда французский художник и изобретатель прототипа современных кинокамер Луи Лепренс запечатлел на пленку сцену в саду Раундхэй, где в качестве актеров выступили его сын и теща с тестем. С тех пор во всем мире сняты миллионы кинокартин, в том числе о любви, и, конечно, посмотреть их все невозможно. Однако среди романтических лент есть те, которые можно назвать настоящими сокровищами не только европейского, но и мирового кинематографа.

Верно, безумно, глубоко (Великобритания, 1990)

Нина переживает безвременную кончину своего возлюбленного Джейми. Когда ее горе достигает апогея, Джейми, а точнее его призрак, внезапно появляется рядом. Пытаясь напомнить, что их отношения вовсе не были такими идеальными, как думает Нина, он начинает выводить ее из себя, то выкручивая отопление на максимум, то зазывая своих приятелей с того света на киносеанс в ее доме. Пытаясь справиться с утратой и внезапным обретением Джейми, женщина идет к психологу, знакомство с которым меняет ее жизнь.

Великолепное, многотональное повествование и идеальный, душераздирающий финал. © ALauff / IMDb

Любовь (Франция, 2012)

В центре повествования этого камерного фильма, действие которого, за исключением вступительной сцены, происходит в стенах одной квартиры, — пожилая семейная пара Анн и Жорж. После внезапного паралича супруга оказывается наполовину обездвиженной, и Жорж берет заботу о ней на себя. Постепенно ее состояние ухудшается, и пожилому мужчине приходится принимать решение. И тяжесть этого решения непомерно велика. Мы вышли из кинотеатра с ощущением того, что только что увидели по-настоящему великий фильм. Мощнейшая картина с участием двух гениальных французских актеров. © Red-125 / IMDb

Джульетта (Испания, 2016)

55-летняя Джульетта вот уже 12 лет ничего не слышала о дочери Антии: девушка покинула мать в день своего совершеннолетия, не оставив никаких подсказок о том, где ее искать. Джульетта собирается переехать в другую страну вместе с бойфрендом, но случайно встречает на улице подругу Антии. Та рассказывает, где Антия находится сейчас, и утерянная было надежда на воссоединение с дочерью появляется вновь. Джульетта меняет свои планы и поселяется в доме, где она когда-то жила вместе с дочерью. Женщина начинает вести дневник, где рассказывает о событиях своей жизни и тайне, которую она скрывала от дочки.

Этой историей мог бы гордиться сам Хичкок: здесь есть и саспенс, и красивая роковая блондинка, и психология. Это сдержанное, точное и во всех отношениях безупречное кино. © rubenm / IMDb

Анонимные романтики (Франция, 2010)

Анжелика и Жан-Рене знакомятся на встречах для тех, кто страдает от расстройства, затрудняющего любые социальные контакты. Она работает в шоколадной лавке и своими руками делает конфеты, однако боится признаться своим клиентам, что это именно она создает вкусные шедевры. Хозяин магазина, зная о застенчивости Анжелики, придумывает легенду об отшельнике, создающем лакомства из шоколада.

Тем временем фабрика Жан-Рене, где по стечению обстоятельств тоже делают шоколад, оказывается на грани разорения. Мужчина нанимает девушку на место торгового представителя, и она, желая помочь новому работодателю, заявляет, что у нее есть контакт с неким отшельником-шоколатье. Между тем Анжелика и Жан-Рене начинают влюбляться друг в друга, но застенчивость обоих становится настоящей преградой. Могу порекомендовать этот фильм как одну из лучших французских комедий последних лет. В нем есть что-то от «Амели». Он красиво снят, сценарий остроумен, ситуации по-настоящему забавны без доли нелепости, и, кроме того, это настоящий фильм о романтической любви. © intelearts / IMDb

Ренуар (Франция, 2012)

1915 год. Уже немолодой, страдающий артритом Огюст Ренуар увлечен своей новой натурщицей Андре, которая не только позирует гению, но и ухаживает за ним. Девушка становится его последней музой. Но все меняется, когда сын художника, Жан, возвращается в отцовский дом. Он очарован юной Андре, и она отвечает ему взаимностью. Младший Ренуар находится в поисках себя, а его будущее пока туманно. Вскоре молодой человек найдет свое призвание в режиссуре, а Андре станет его первой актрисой. Кстати, сюжет этого фильма основан на реальных событиях жизни Жана Ренуара — одного из величайших режиссеров ушедшего века.

Это, без сомнения, самый красивый фильм из тех, что я видел. Особенно хороши здесь сцены на открытом воздухе, кажущиеся картинами самого Ренуара, сменяющими друг друга. © richard-1787 / IMDb

На исходе дня (Великобритания, 1993)

1930-е годы, Великобритания. Дворецкий Дарлингтон-холла Стивенсон умело руководит огромным штатом прислуги, всегда готовой прийти на помощь гостям хозяина поместья. Он убежден, что главная и единственная цель его жизни — служение своему господину невзирая ни на что. Однажды в штат приходит новая горничная мисс Кентон, и немолодой уже дворецкий начинает испытывать к ней романтические чувства, которые, кажется, взаимны. Однако он ничем не выдает своих мыслей и побуждений. И даже тогда, когда его возлюбленная говорит, что выходит замуж за бывшего коллегу Томаса Бенна, давая шанс Стивенсону признаться, остается внешне все так же холоден. Годы спустя поместье продают новому владельцу и Стивенсон, осознав, что упустил в своей жизни нечто очень важное, решает встретиться с миссис Бенн. Лучшая история о безответной любви в истории кинематографа. © sdillon-1 / IMDb

Посредник (Великобритания, 2015)

Пожилой мужчина Лео оказывается в месте, где провел в юности то лето, когда ему исполнилось 13. Он гостил у своего друга Маркуса и влюбился в его старшую сестру Мэрион, у которой был роман с небогатым соседом. Родители же, планировавшие выдать девушку за гораздо более обеспеченного юношу, увлечение не одобрили бы, и заскучавший Лео решает стать посредником между влюбленными. Однако он и не подозревал, что его вмешательство приведет к череде событий, истинный смысл которых откроется ему только десятки лет спустя. Великолепная экранизация книги «Посредник». Осмелюсь ли я это сказать? Да, осмелюсь! Фильм гораздо лучше, чем литературный источник. © Mobithailand / IMDb



Роковая красотка (Франция, 2006)

Судьба сводит простого официанта Жана и охотницу за богатыми мужчинами Ирен совершенно случайно: увидев мужчину спящим в холле отеля, девушка принимает его за одну из своих привычных жертв. У них завязывается короткий роман, а вскоре Ирен уходит, не попрощавшись. Спустя год они встречаются снова, только у Ирен уже новый состоятельный кавалер — Жак, который сделал ей предложение. По-прежнему считая Жана богачом, героиня Одри Тоту снова оказывается у него в объятиях, и их случайно застает Жак. Девушку ждет еще один удар: она случайно узнает, что Жан вовсе не миллионер, а обычный официант, и вновь покидает его. Но молодой человек понимает, что влюблен и отправляется вслед за ней. Этот фильм — «Завтрак у Тиффани» XXI века. Одри Тоту просто ошеломительна в роли притягательной, коварной и одновременно ранимой и готовой любить женщины! © LunarPoise / IMDb

Ноттинг-Хилл (Великобритания, 1999)

Уильям — владелец небольшого книжного магазина, специализирующегося на путеводителях, в лондонском районе Ноттинг-Хилл. Анна — всемирно известная американская актриса. По воле случая она оказывается в его магазинчике, а затем, внезапно столкнувшись с ней на улице, он выливает на нее свой сок. Чтобы исправить недоразумение, Уильям приглашает Анну зайти к себе, а уходя, она импульсивно его целует. Кажется, это могло бы стать началом отношений, но вскоре Уильям узнает, что у Анны есть молодой человек, и решает, что не будет ей мешать. Проходит время, и однажды голливудская знаменитость вновь появляется на пороге магазина путеводителей.

«Ноттинг-Хиллу» уже больше 20 лет, но он по-прежнему остается самым занимательным фильмом из тех, что я видел. Почему сейчас такие не снимают? © thandi-lamprecht / IMDb

Он и она (Франция, Бельгия, 2017)

Их роман начался со случайной встречи в ночном клубе в 1971 году. Виктор тогда был начинающим писателем, а Сара уже получила степень магистра классической литературы. Благодаря правкам Сары роман Виктора печатают, и он становится настоящим бестселлером. Затем следует свадьба и рождение двоих детей. Старший оказывается очень болен. Сара и Виктор преодолевают множество трудностей, но испытание богатством они не выдерживают и расходятся. А спустя время пара воссоединяется.

В старости у Виктора развивается болезнь Альцгеймера. Прожив с супругом 45 лет, Сара становится вдовой. Однажды вскоре после этого к ней подходит журналист, чтобы попросить рассказать о жизни с гением, и, внимательно слушая, он начинает понимать, что в этой истории все ой как непросто.

Лучший фильм из тех, что я видел в этом году. Динамичный, очень остроумный, с отличной актерской игрой и хорошо прописанными диалогами — словом, настоящий редкий бриллиант! © jules1202000 / IMDb

Однажды (Ирландия, 2007)

Одна из самых необычных особенностей этого фильма в том, что у главных героев нет имен — в титрах они обозначены просто как «парень» и «девушка». Он уличный музыкант, который выступает по ночам, а днем работает в магазине отца и чинит пылесосы; она продает цветы и убирает в чужих домах. Во время одного из его выступлений она подходит к нему и расспрашивает о музыке, а вскоре между молодыми людьми возникает симпатия. Девушка признается, что тоже увлекается музыкой и играет на фортепиано, и парень учит новую знакомую одной из своих песен. Впрочем, этот фильм не был бы таким необычным, если бы сценарий и дальше развивался так же, как в сотнях других романтических фильмах. Как бы я ни хвалил этот фильм, моих слов будет недостаточно. Надеюсь, что его будут показывать в кинотеатрах как можно больше, потому что я собираюсь рекомендовать эту картину всем своим знакомым. © bzimmer-1 / IMDb