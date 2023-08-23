11 мощных экранизаций книг, которые придавят к дивану со всей силой тяжести

Есть два типа людей. Одни считают, что снимать кино по книгам круто. Другие скептически относятся к подобным затеям. Обе стороны можно понять: любопытно же увидеть на экране сюжет любимой книги, но есть страх, что киношники все испортят. Поэтому мы разыскали поистине стоящие внимания экранизации.

Этим летом я стала красивой

В конце 2000-х — начале 2010-х мы завороженно смотрели сагу «Сумерки» и наблюдали за перипетиями в отношениях Беллы, Джейкоба и Эдварда. В 2020-х вышел целый сериал о любовном треугольнике подростков. Он снят по одноименной книге Дженни Хан. Белли вот-вот исполнится 16. Она приезжает на лето к старым друзьям семьи — Сюзанне и двум ее сыновьям, Джереми и Конраду. Долгое время они были ей как братья. И вот в очередное лето все меняется: оба парня оказываются влюблены в Белли. Девушке придется не только пережить взросление и найти себя в новой жизни, но и пройти испытание первой любовью.

Кошатник

Это психологический триллер, основанный на одноименном рассказе Кристен Рупеньян. Марго 20 лет. Она учится на 2 курсе колледжа и работает в кинотеатре. Однажды у нее завязывается переписка с мужчиной Робертом, который значительно старше Марго. Слово за слово, и герои решают пойти на свидание. И в жизни Роберт оказывается совсем не таким, каким представился девушке в сообщениях.

Счастье для начинающих

Романтическая комедия основана на одноименном романе Кэтрин Сэнтер. Главная героиня Хелен переживает развод. Брат советует ей отправиться на курс выживания в условиях дикой природы. Женщина соглашается. И уже в поездке выясняется, что в составе группы будет ее давний знакомый, друг брата Джейк. В рискованном путешествии Хелен предстоит всерьез переосмыслить свою жизнь.

Агентство «Локвуд и компания»

В основу сценария сериала легла одноименная книжная серия Джонатана Страуда. Дело происходит в альтернативной вселенной, где по земле разгуливают призраки. Узреть их способны только дети. Поэтому подростки работают в агентствах, охотящихся на привидений. Главная героиня Люси — девочка-экстрасенс. Она сбегает от родителей в надежде найти работу в каком-либо из крупных агентств. Но в итоге попадает в маленькую частную контору, которой управляет 2 мальчика — Энтони и Джордж. Вместе ребята будут бороться с призраками.

Последнее путешествие «Деметра»

Хоррор является киноадаптацией одной из глав романа Брэма Стокера «Дракула». По сюжету, из Трансильвании в Лондон плывет торговый корабль «Деметр». На борт среди прочего груза попадает ящик, внутри которого оказывается вампир Дракула. Теперь все члены экипажа в опасности, и начинается борьба людей со сверхъестественным существом.

Кто убил BlackBerry

Фильм основан на книге Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry. Здесь рассказывается о бренде BlackBerry, представившем первый в мире смартфон: о том, как новинку придумали буквально за одну ночь, как бренд мгновенно стал популярным и почему произошел закат компании.

Ренфилд

В 1994 году зрителей покорила лента «Интервью с вампиром», где бессмертный Лестат дарует вечную жизнь Луи. Теперь на экраны вышел фильм с новым, не менее ярким дуэтом. Он вдохновлен романом Брэма Стокера «Дракула». Начало XX века. Граф Дракула (Николас Кейдж) знакомится с адвокатом Ренфилдом (Николас Холт). Вампир дарит новому приятелю бессмертие в обмен на то, чтобы тот стал помощником Дракулы и подыскивал ему жертв. Спустя 90 лет Ренфилд устал от жестокости графа. Он пытается избавиться от власти Дракулы, исправиться и начать новую жизнь. Тут Ренфилд случайно спасает сотрудницу полиции Ребекку — и оказывается втянут в поимку шайки бандитов.

Обжигающе горячий

Основой для фильма стали мемуары Ричарда Монтаньеса «Мальчик, буррито и печенье: от уборщика до руководителя». Семья главного героя Ричарда сводит концы с концами. Путем ухищрений он устраивается в крупную компанию по производству снэков. Хотя Ричард работает простым уборщиком, он с интересом изучает деятельность фабрики. И придумывает рецепт, который перевернет пищевую индустрию. Но за то, чтобы его идею признали, Ричарду придется побороться.

Выживание толстушки

Сериал снят по одноименной автобиографической книге Мишель Бюто. Кстати, она же сыграла главную роль. По сюжету, героиня переживает тяжелое расставание с мужем. Она начинает все с чистого листа и становится стилистом. Женщина заново пытается подняться по карьерной лестнице, справиться с проблемами в отношениях и полюбить себя такой, какая она есть.

Шантарам

Сериал является экранизацией одноименного романа Грегори Дэвида Робертса. Главный герой осужден за ограбление. Он сбегает из австралийской тюрьмы. Пытаясь начать новую жизнь, он скрывается в Индии, в Бомбее (современный Мумбаи) под вымышленным именем Линдсей. Здесь героя ждут новые испытания: знакомство с совершенно непонятной культурой, жизнь в трущобах, разборки с бандитами и много других приключений. А еще он найдет великую любовь, с которой судьба будет его сталкивать и разводить вновь и вновь.

Потерянные цветы Элис Харт

Мини-сериал основан на одноименной книге Холли Ринглэнд. Когда Элис было 9 лет, ее родители погибли во время пожара. Девочка переехала к бабушке (Сигурни Уивер) на цветочную ферму в Австралию. Познавая окружающий мир через общение с цветами, героиня растет и постепенно превращается в молодую женщину. А еще узнает тайны своей семьи и пытается сбежать от собственного мрачного прошлого.