11 популярных историй, на основе которых сняли множество фильмов. А мы и не знали

Некоторые книги стали настолько популярными, что по ним многократно снимают кино. Реальные истории тоже могут лечь в основу нескольких лент. И порой малоизвестные версии фильмов становятся сюрпризом даже для киноманов. Например, мало кто знает, что в далеком 1993 году в Финляндии экранизировали роман «Властелин колец», а культовая картина «Вам письмо» с Мег Райан и Томом Хэнксом — это ремейк.

Гордость и предубеждение (1940)

Наверняка многие смотрели фильм 2005 года «Гордость и предубеждение», в котором главную роль сыграла Кира Найтли. Лента потрясла зрителей, ведь нам показали настоящую драму и противостояние персонажей. Но это далеко не единственная экранизация одноименного романа. Когда впервые задумали снять кино «Гордость и предубеждение», планировали начать работу в 1936 году, а главного героя должен был сыграть Кларк Гейбл. Однако в связи с постоянными сменами режиссера процесс затянулся. Лента вышла в 1940 году, и роль мистера Дарси исполнил Лоренс Оливье. Сюжет картины во многом отличается от книжного. Действие происходит чуть позже, потому что создатели фильма захотели использовать наряды из другой эпохи. Нелепого мистера Коллинза сделали библиотекарем, а противостояние леди Кэтрин де Бер и Элизабет Беннет превратили в розыгрыш, целью которого было проверить искренность чувств Лиззи к мистеру Дарси.

Небо над Берлином (1987)

Многие видели фильм «Город ангелов», вышедший в 1998 году, в котором показана трогательная история отношений ангела и простой девушки. Но кино об этом уже было. Несмотря на то, что лента «Небо над Берлином» вышла в 1987 году, ее кадры в основном черно-белые. Это сделали специально, чтобы показать, что ангелы не видят цвета нашего мира. Чтобы добавить сценам мягкости, оператор использовал в качестве фильтра для съемок старый чулок своей бабушки. В одной сцене актрисе, сыгравшей главную женскую роль, нужно было выполнять сложные акробатические трюки. Она 8 недель училась и сделала все сама, без помощи дублера. Картина была очень тепло принята зрителями и критиками и номинирована на множество наград.

Магазинчик за углом (1940)

Многим зрителям полюбился милый и трогательный фильм «Вам письмо», вышедший в 1998 году. Но это ремейк картины, выпущенной почти за 60 лет до этого. «Магазинчик за углом» — это романтическая комедия о двух работниках магазина, которые буквально не выносят друг друга, однако, сами того не понимая, ведут нежную переписку и постепенно влюбляются. Эта лента, снятая по мотивам романтической пьесы «Парфюмерия», вошла в топ-100 фильмов на все времена. А также ее признали культурной ценностью.

Сияние (1997)

Автор романа «Сияние» Стивен Кинг был недоволен фильмом Стэнли Кубрика, вышедшим в 1980 году. С его точки зрения режиссер слишком далеко отступил от книги, поэтому было принято решение переснять эту историю. Одноименный сериал появился на экранах в 1997 году. Сериал снимали в том самом отеле, который в свое время вдохновил Кинга на написание этого произведения. Съемки пытались провести в самое снежное время года, но снег выпал всего на несколько дней, и съемочной группе приходилось создавать его с помощью специальных машин.

Титаник (1953)

Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо проснулись знаменитыми, когда на экраны в 1997 году вышел фильм «Титаник». Это история об одном из самых драматичных событий начала XX века. Поэтому вполне логично, что это не единственная лента о крушении лайнера «Титаник». Одноименная картина 1953 года тоже была посвящена романтическим отношениям. Это кино создавалось не совсем привычным способом. Сначала на главную роль утвердили актера — Клифтона Уэбба, а потом уже под него писали сценарий. Один из сценаристов говорил, что этот фильм достоверен на 60 % и они основывались на реальных исторических источниках. Но от некоторых сюжетных поворотов пришлось отказаться, потому что полагали, что зрители просто не поверят.

Путеводитель по Галактике для автостопщиков (1981)

Роман «Автостопом по Галактике» считался сложным для экранизации, однако в 2005 году фильм все-таки сняли. И все же, как оказалось, этот вызов киношники уже принимали. Изначально думали, что снять кино по этому произведению просто невозможно. Однако в 1981 году на экраны вышел сериал «Путеводитель по Галактике для автостопщиков». Более того, этот проект получил премию Королевского телевизионного общества как самая оригинальная телепередача 1981 года.

Путешествие к центру Земли (1959)

Романы Жюля Верна довольно часто экранизируют. Поэтому, когда в 2008 году в кинотеатрах прошел фильм «Путешествие к центру Земли», можно было смело копаться в истории кино и находить другие ленты, снятые по одноименному произведению. Создатели картины «Путешествие к центру Земли» очень хотели заполучить на главную роль певца Пэта Буна, но он упирался и отказывался от нее, потому что не верил в успех жанра научной фантастики. Согласился он только после увеличения гонорара. Впоследствии Бун говорил, что очень рад тому, что все же снялся в этом фильме. Работа была изнурительной. В невероятную жару актеров тепло одевали, чтобы сымитировать зиму. Они ссорились друг с другом из-за множества дублей, а одна актриса даже упала в обморок во время съемок кульминационной сцены. Однако впоследствии лента очень понравилась зрителям и критикам.

Красная Шапочка (2006)

Многим зрителям пришлась по душе версия знаменитой сказки, вышедшая в 2011 году. Но, как оказалось, это не единственная нестандартная экранизация этого произведения. Фильм 2006 года — это своеобразная интерпретация известной сказки. Действие в картине происходит в наши дни, а саму историю Красной Шапочки рассказывают девочке-подростку, чтобы убедить ее не сбегать из дома на встречу с друзьями. Однако есть важная причина посмотреть эту ленту: одну из ролей исполнил юный Генри Кавилл, который в те годы только начинал свою карьеру.

Артур и Мерлин (2015)

Еще в 2004 году мы насладились фильмом «Король Артур», в котором одну из главных ролей сыграла Кира Найтли. Сюжет ленты «Артур и Мерлин» основан на кельтских легендах. История повествует о том, что в средневековой Британии появился могущественный друид, поставивший себе цель уничтожить кельтов. Поэтому кельтский воин Артур и волшебник-отшельник Мерлин отправились в путешествие, чтобы остановить его. Картина получила множество положительных отзывов. Особенно хвалили ее качество и атмосферу, несмотря на то, что бюджет был совсем небольшим.

Хоббиты (1993)

У знаменитой трилогии Питера Джексона «Властелин колец» есть множество фанатов. И, казалось бы, всем давно известны картины, в которых изображали мир Средиземья. Но не тут-то было. В 1993 году на экраны вышел финский сериал «Хоббиты», в котором рассказывается история о знаменитом путешествии Фродо и Сэма. В нем 9 эпизодов продолжительностью по 30 минут. Первоначально это была 6-часовая пьеса, которую впоследствии адаптировали для телевидения. Несмотря на скромный бюджет, проект получил хвалебные отзывы в финской прессе. А Общество толкинистов Финляндии даже отметило, что создателям удалось передать особую атмосферу произведения.

Хроники Нарнии: Лев, колдунья и платяной шкаф (1988)

В 2005 году на экраны вышел фильм «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф». Многие дети и взрослые с удовольствием следили за приключениями Люси, Сьюзен, Питера и Эдмунда. Но это не первая экранизация знаменитой книги. В 1988 году телевидение Великобритании показало сериал «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и платяной шкаф». Это произошло несмотря на то, что сам Клайв Стейплз Льюис, автор книги, был категорически против любых телевизионных интерпретаций своего творчества. В шести эпизодах сериала детально рассказали историю детей, случайно попавших в волшебную страну Нарния и спасших ее от злой колдуньи.