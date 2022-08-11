11 сериалов, у которых было другое название до того, пока не появился всем знакомый вариант
Знаменитые телесериалы, которые мы любим не первый год, претерпели множество изменений, прежде чем получили названия, по которым мы их знаем. И все же кажется, что выбранным названиям просто суждено было стать хитами. Эти сериалы оставили в нашей жизни неизгладимое впечатление, которое мы пронесем с собой на всю жизнь. Мы продолжим делиться нашими любимыми сценами с близкими и вновь переживать чувства, которые мы испытывали, наблюдая за ними.
ADME составил список фильмов и сериалов, которые сначала назывались по-другому, но продюсеры внесли свои коррективы, и они от этого стали лучше. Некоторые названия точно будут для вас неожиданностью.
1. «Теория Большого взрыва» изначально называлась «Ленни, Пенни и Кенни». В итоге название изменили, чтобы сделать акцент на науке, а не на именах персонажей
2. «Мистер Бин» (Мистер Фасоль) назывался изначально
«Мистер Колифлауэр» (Мистер Цветная Капуста)
Создателям было важно, чтобы имя персонажа ассоциировалось с овощами, но после выхода сериала они его изменили.
3. Рабочее название сериала «Друзья» во время съемок пилотной серии было «Шестеро одиночек», но позже режиссеры его изменили
4. Название «Анатомии страсти» менялось 3 раза — «Хирурги», «Осложнения» и «Врачи», — прежде чем появился окончательный вариант
5. Сериал «Это мы» должен был называться «36» — таков был возраст персонажей в начале сериала. Но создателю не нравился этот вариант, поэтому его изменили
6. Первоначально сериал «Волшебники из Вэйверли Плэйс» назывался «Удивительные О’Мэйли»
Первая серия должна была быть о семье, у которой есть волшебный магазин, но позже это изменили.
7. «Остаться в живых» («Lost») сначала назывался «Нигде» («Nowhere»). Название изменили, когда началось производство и стало ясно дальнейшее развитие сюжета
8. Сериал «Фул Хаус» изначально назывался «Дом комиков», но позже название заменил, так как сюжет строился не только вокруг двух комиков, а целой семьи
9. Первоначально «Сайнфелд» назывался «Хроники Сайнфелда». Название изменили, чтобы зрители не путали его с другим сериалом
10. Сериал «Лиззи Магуайер» сначала назывался «О чем думает Лиззи?». Это название можно увидеть в серии неудачных дублей, однако позже его поменяли
11. «Холм одного дерева» сначала назывался «Вороны», но потом создатели решили, что это будет сериал, а не фильм, и название сменили
Какие из этих фильмов и сериалов вызвали у вас интерес? Какое из оригинальных названий оказалось для вас самым неожиданным?