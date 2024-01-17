11 случаев, когда когда грим попортил немало крови и художникам, и актерам

Сейчас у художников по гриму есть всевозможные современные технологии, но до их появления мастерам приходилось идти на различные хитрости, чтобы создать необходимый образ. Чтобы омолодить, состарить или изменить внешность актера, они использовали специальные ленты, клей, краски, накладки и прочие подручные материалы. Некоторым артистам даже приходилось обмазываться зеленкой для роли.

Георгий Вицин в «Женитьбе Бальзаминова» сам делал себе грим

В этой ленте 46-летнему актеру нужно было сыграть Мишу Бальзаминова, которому по сценарию было всего 25. Вицин разработал грим для своего персонажа, причем настолько сложный, что сам мужчина потом называл этот фильм «Женитьбой Бальзамированного». Чтобы скрыть морщины, актер рисовал на лице сеточку и веснушки. А чтобы лицо выглядело более худым, Вицин сделал специальную смесь из шпатлевки и красной краски. Завершал образ вихрастый парик и чуть вздернутый нос — актер подклеивал его с помощью специальной ленты.

На создание образа Старика Хоттабыча уходили часы

Над гримом для фильма «Старик Хоттабыч» работал художник Василий Горюнов. Именно он придумал образ могущественного джинна, при этом на его создание ежедневно приходилось тратить 2 часа. И дело было даже не в окладистой бороде, просто актеру Николаю Волкову нужно было каждый раз вылепливать из специального пластилина нос и губы.

Алешу Литвинова, который сыграл в ленте Вольку, пришлось перекрасить в блондина. Мама юного актера сначала не соглашалась — она боялась, что сына будут дразнить в школе. Кстати, именно Горюнов придумал завить Вольке хохолок на затылке, чтобы мальчишка казался настоящим шалопаем.

Для роли в «Марье-искуснице» Георгий Милляр обошелся без профессионального грима

Георгию Милляру за его карьеру удалось воплотить на экране немало сказочных персонажей. В молодости актер успел поработать бутафором, поэтому всегда ответственно подходил к вопросу нанесения грима. Перед каждой ролью Милляр безропотно сбривал волосы и брови, чтобы гримерам было проще «лепить» новое лицо. Но в одном фильме Георгий Францевич сумел обойтись практически без профессионального грима. Для роли Кваки в «Марьи-искуснице» его голову просто полностью обмазывали зеленкой. Сложно представить, что было с лицом актера после окончания съемок.

Фильм «Приключения Буратино» стал настоящим испытанием для юных актеров

Диме Иосифову, который играл Буратино, пришлось сбрить волосы и брови, чтобы на их место можно было приклеить накладные. Каждое гримирование юного актера занимало примерно полтора часа. Больше всего проблем возникло с пенопластовым носом. У мальчика была подвижная мимика, поэтому в процессе нос пришлось укорачивать. К финалу он стал уже не таким длинным, как в начале. Всего за время съемок Дима умудрился израсходовать 45 носов.

Не проще было и Тане Проценко, которой досталась роль Мальвины. У девочки выпало несколько молочных зубов, так что ей пришлось поставить фарфоровые протезы. Тане выщипали и высветлили брови, ее лицо каждый день покрывали глянцевой пудрой, а еще приклеивали накладные ресницы.

Леонида Куравлева сложно узнать в роли Робинзона Крузо

Актер практически неузнаваем в ленте «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», особенно ближе к финалу. На эту роль пробовались порядка 20 претендентов, но взяли именно Леонида Вячеславовича. Так как Куравлев был известен своими комедийными ролями, режиссер решил, что его должен переозвучить другой актер.Он боялся, что голос Куравлева будут узнавать буквально с первых секунд, а это разрушит атмосферу в фильме. Лента охватывает около 30 лет из жизни героя, поэтому для актера создали 20 различных вариантов грима, отражающих изменения, происходившие с ним на острове. Зато благодаря этому Куравлеву не пришлось отращивать бороду для съемок.

Наталья Седых на съемках «Морозко» чуть не лишилась ресниц

Роль Настеньки досталась молодой фигуристке Наталье Седых, выступление которой режиссер Александр Роу увидел по телевизору. Наталья выглядела слишком юной, поэтому Роу попросил хорошенько ее загримировать. Девушке обвели глаза с помощью синих теней, а губы накрасили ярко-алой помадой. Чтобы добиться эффекта заиндевевших ресниц, гримеры красили их клеем, с помощью которого обычно прикрепляют бороды и усы актерам. Избавиться от него после съемок было очень сложно. Седых до сих пор с ужасом вспоминает, как отдирала его.

Николаю Черкасову пришлось делать специальную подтяжку для роли царя

Перед Василием Горюновым, художником-гримером фильма «Иван Грозный», стояла очень сложная задача. Порядка 6 недель он вместе с режиссером и главным актером разрабатывал 16 образов, которые должны были передать внешность царя на разных этапах его жизни. Тяжелее всего Николаю Черкасову, игравшему Грозного, давался именно первый грим — он должен был превратить 40-летнего мужчину в 17-летнего юношу. Черкасову наклеивали нос, брови и ресницы, надевали парик, а еще закрепляли тонкие прозрачные ленточки на висках и за ушами. Перед съемками ленты туго натягивали и завязывали на затылке, из-за чего часть морщин разглаживалась. Однако, когда к концу рабочего дня Черкасова освобождали от лент, его морщины казались более выраженными, чем до этого. Николай даже начал опасаться, что раньше времени постареет.

Юрий Богатырев принял участие в создании грима для своего персонажа в ленте «Дон Сезар де Базан»

Роль Карла II, которого отличала своеобразная внешность, досталась Юрию Богатыреву. Чтобы придать актеру сходство с этим персонажем, художникам пришлось изрядно попотеть. При этом визуально сам грим не слишком-то и заметен. Богатырев тоже работал над созданием своего образа. Перед съемками он вставлял распорки в нос и валик в рот, в результате чего ноздри у него расширялись, а нижняя губа оттопыривалась.

Армен Джигарханян постоянно терял парик на съемках фильма «Место встречи изменить нельзя»

Изначально роль Горбатого должна была достаться Ролану Быкову, но тот неожиданно заболел. Тогда сниматься позвали Джигарханяна. Горб для актера сделали из ваты, он ему особо и не мешал. А, для того чтобы создать залысину на лбу, использовали парик со специальной накладкой. Сам Джигарханян позже недоумевал по поводу этого решения, потому что парик оказался неудобным и все время норовил с него соскользнуть. Из-за этого многие сцены приходилось переснимать.

Для создания некоторых образов приходилось делать специальные слепки

Для создания сложных образов и сейчас иногда снимают слепок с лица актера, после чего на его основе делают специальные накладки. В наши дни для этих целей используют силикон, а раньше применяли гипс. Такой слепок, к примеру, делали с лица Фаины Раневской для фильма «Золушка». Сначала кожу на голове актера или актрисы покрывали толстым слоем вазелина, а затем наносили гипс, который предварительно разогревали до температуры 50 °C. В этой тяжелой маске беднягам приходилось сидеть, пока смесь не застынет. Чтобы человек мог дышать, в ноздри ему вставляли специальные трубки.

До появления цветной пленки актерам наносили совсем другой грим

Первые фильмы снимались на ортохроматическую пленку, основная особенность которой была в том, что цветовой спектр на ней отражался не совсем корректно. У пленки была высокая чувствительность к синему цвету, нормальная к желтому и зеленому и крайне низкая к красному. В результате румяные щеки и красные губы на экране казались черными, а голубые глаза совершенно белыми. Чтобы лица в фильмах выглядели естественно и привлекательно, использовался специальный грим. Щеки и нос актеров покрывали желтым цветом, вокруг глаз наносили зеленую краску, губы подкрашивали коричневым. Подобный макияж отнимал массу времени, а потому гримировали только исполнителей ведущих ролей.